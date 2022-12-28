Скульптор из Якутии слепил из навоза играющего на барабане зайца

Также мужчина пожаловался, что сейчас материал для его творений в дефиците, поскольку он перестал вести хозяйство из-за проблем со здоровьем. Недавно стало известно, что Михаил Боппосов болеет раком, но несмотря на болезнь решил не изменять традиции и порадовать новым творением своих земляков.



Что ж, пожелаем Михаилу всех благ и здоровья. И отметим, что его изваяния, сделанные на голом энтузиазме и буквально из навоза и палок, дадут фору некоторым новогодним скульптурам, которые за немалые деньги изготавливают и устанавливают в российских городах.