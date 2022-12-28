Скульптор из Якутии слепил из навоза играющего на барабане зайца

На создание этого ушастого красавца у мужчины ушло около двух месяцев.
Известный якутский скульптор Михаил Боппосов порадовал поклонников своего творчества очередным творением из навоза. По устоявшейся традиции он слепил символ грядущего нового года — то есть зайца. И не простого, а механизированного. Двухметровая скульптура способна стучать по барабану, который тоже сделан из навоза.
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По словам Михаила, работу над зайцем он начал в ноябре 2022 года. В создании "шоколадного зайца" ему помогали братья, и благодаря совместным усилиям им удалось фигуру двигаться.
«Это 12-й символ года, который я изготовил из навоза. Так что в коллекции теперь все животные из восточного календаря», — рассказал Боппосов местному агентству ЯСИА.
Также мужчина пожаловался, что сейчас материал для его творений в дефиците, поскольку он перестал вести хозяйство из-за проблем со здоровьем. Недавно стало известно, что Михаил Боппосов болеет раком, но несмотря на болезнь решил не изменять традиции и порадовать новым творением своих земляков.
Что ж, пожелаем Михаилу всех благ и здоровья. И отметим, что его изваяния, сделанные на голом энтузиазме и буквально из навоза и палок, дадут фору некоторым новогодним скульптурам, которые за немалые деньги изготавливают и устанавливают в российских городах.
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Пусть начинает с НГ запасаться на следующее "творение", ему дракона лепить!
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На создание этого ушастого красавца у мужчины ушло около двух месяцев.
ну и своим комментарием ты получил свои пять минут славы. с чем тебя и проздравляю.
Добро,так сказать...хоть и из говна, да.
построил замок из дерьма
все восхищаются талантом
но опасаются войти
Чем богаты...