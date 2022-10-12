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"Отрежу твою сосиску!": в московской школе учитель угрожал покалечить ученика-аутиста

"Отрежу твою сосиску!": в московской школе учитель угрожал покалечить ученика-аутиста

Автор:
12 октября 2022 09:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Угрозы   аутизм   видео   дети   коррекционный класс   педагог   прокуратура   учитель   школа   
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Дети смогли сделать аудиозапись, на которой слышны подробности воспитательного процесса. После этого родители учеников пожаловались в прокуратуру.

Вечный конфликт учеников и учителей подчас приобретает совсем уж некрасивые формы. Преподаватель класса, в котором обучаются дети с аутизмом, пообещала отрезать ребенку половой орган, если еще раз увидит, что тот дотрагивается до паха.


Разговор с одним из педагогов дети записали на диктофон." Сейчас подойду с ножницами <...> отрежу сосиску твою. Заткнись, сел на место. Я тебе сейчас врежу, еще раз в штаны залезешь", — можно услышать на аудиозаписи.


Родители детей, которые обучаются в этом классе, утверждают, что учитель географии, накричавший на школьника, преподаёт ещё и этику, а также готовит пособия по работе с детьми с нарушениями здоровья. Это педагог с 40-летним стажем, почетный работник общего образования...


"Собственно, у нас не вся школа коррекционная, а только наш корпус в Ясном проезде. Раньше мы были отдельной коррекционной школой, а потом нас сделали филиалом 285-й. Мы как бы обособлены. Нас называют «здание номер 5», - рассказала KP.RU мама одного из учащихся. - С одной стороны, я могу понять педагога как человек. Конечно, среди наших деток есть совсем тяжелые. Конечно, с ними сложнее, чем в обычных классах. Но всему есть границы. Наши дети гораздо сильнее обычных чувствуют перепады настроения окружающих. Они начинают копаться в себе. Что поделать, это болезнь такая… А тут учитель кричит ребенку, что отрежет ему...", - рассказывает мама восьмиклассника Даниила, на которого кричал учитель.



После этого инцидента родители учеников московской школы №285 пожаловались в прокуратуру.

Директор школы заявил, что педагог, чей голос присутствует на аудиозаписи, от работы отстранен до выяснения обстоятельств.


"Подобные ситуации, безусловно, недопустимы, и мы примем все необходимые меры, чтобы предотвратить подобные случаи"? - считает Павел Комзолов, руководитель средней школы №285.

Источник:

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Метки: Угрозы   аутизм   видео   дети   коррекционный класс   педагог   прокуратура   учитель   школа   
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31  комментарий
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128
Sata33 2 часа назад
Что ученик с подобными отклонениями делает в обычном классе ?
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18k
anpetrof Полчаса назад
Как я понял - это всё-таки коррекционный класс. А сейчас таких детей запросто зачисляют в обычные классу. У меня жена учитель и она рассказывает, что у них есть ученик, который, когда устаёт, может запросто взять и ударить соседа чем под руку подвернётся. Однажды он начал душить мальчика, сидящего за ним - прибежал охранник и вдвоём с учителем еле его оттащили, так он двоих взрослых ногами издубасил. Если бы мне кто-то незнакомый такое рассказал - ни в жисть бы не поверил...
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924
Nick Z Полчаса назад
В Америке бы вся школа теребонькала, а учителя транссексуалы бы их подбадривали
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−12
Александр Белоусов 47 минут назад
Ведут ли в коррекционном обособленном корпусе уроки учителя с соответствующими "компетенциями"? Или обычные учителя? В первом случае требуется провести проверку - где этот педагог получал "компетенции". Во втором - наказать директора.
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14k
Элитный тигр Час назад
Странно, если он дрочит на уроках, что учитель должен сделать? Пусть родители ему дома дрочат. Ну или директор школы, который сдал своего учителя. Учитель ничего плохого не сказал. Глядь, какая нежная молодежь, ему сказали что сосиску отрежут... У нас трудовик киянками кидался, и мы (13-14летние шалопаи) прекрасно его понимали, ибо сами творили неописуемое.
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10k
DumDum Час назад
Это разве не попытка той самой коррекции поведения пустыми, но понятными угрозами, которую должны были выполнить родители? Или: "Лучше бы ты голову дома забыл" - искреннее пожелание смерти?
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31k
Юр21 Час назад
Пусть родители его дома обучают, а он в это время будет делать себе приятно...
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59k
pynh 2 часа назад
https://www.idrlabs.com/ru/autism-spectrum/test.phphttps://www.idrlabs.com/ru/autism-spectrum/test.php
начнем перепись аутистов? =)
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Стал я замечать, что в последнее время появилось просто огромное количество "аутистов". То ли экологическая обстановка неблагоприятная, то ли разного рода умственно отсталых дебилов стали толерантно называть аутистами? Звание "аутист" стало очень почётно и работает как охранная грамота на любое невменяемое поведение ребёнка. Чуть что: "ой, сыночка у меня аутист, ему можно".
P.s. Не относится к больным с действительным диагнозом.
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3k
kleyman 2 часа назад
Я могу конечно ошибаться, но при аутизме, человек так-то соображает что к чему и почему он это делает. А значит и дрочит на уроке вполне осознанно.
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59k
pynh 2 часа назад
У меня бы тоже бомбануло если бы кто-то стал дергать на уроке.
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49k
dima423 2 часа назад
ну извините конечно... но нахера "ученик аутист" который теребит свой член прямо на уроке судя по всему, учится в обычном классе?
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