"Отрежу твою сосиску!": в московской школе учитель угрожал покалечить ученика-аутиста

Родители детей, которые обучаются в этом классе, утверждают, что учитель географии, накричавший на школьника, преподаёт ещё и этику, а также готовит пособия по работе с детьми с нарушениями здоровья. Это педагог с 40-летним стажем, почетный работник общего образования...

"Собственно, у нас не вся школа коррекционная, а только наш корпус в Ясном проезде. Раньше мы были отдельной коррекционной школой, а потом нас сделали филиалом 285-й. Мы как бы обособлены. Нас называют «здание номер 5», - рассказала KP.RU мама одного из учащихся. - С одной стороны, я могу понять педагога как человек. Конечно, среди наших деток есть совсем тяжелые. Конечно, с ними сложнее, чем в обычных классах. Но всему есть границы. Наши дети гораздо сильнее обычных чувствуют перепады настроения окружающих. Они начинают копаться в себе. Что поделать, это болезнь такая… А тут учитель кричит ребенку, что отрежет ему...", - рассказывает мама восьмиклассника Даниила, на которого кричал учитель.

После этого инцидента родители учеников московской школы №285 пожаловались в прокуратуру.