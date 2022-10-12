"Отрежу твою сосиску!": в московской школе учитель угрожал покалечить ученика-аутиста

Дети смогли сделать аудиозапись, на которой слышны подробности воспитательного процесса. После этого родители учеников пожаловались в прокуратуру.
Вечный конфликт учеников и учителей подчас приобретает совсем уж некрасивые формы. Преподаватель класса, в котором обучаются дети с аутизмом, пообещала отрезать ребенку половой орган, если еще раз увидит, что тот дотрагивается до паха.
Разговор с одним из педагогов дети записали на диктофон." Сейчас подойду с ножницами <...> отрежу сосиску твою. Заткнись, сел на место. Я тебе сейчас врежу, еще раз в штаны залезешь", — можно услышать на аудиозаписи.
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Родители детей, которые обучаются в этом классе, утверждают, что учитель географии, накричавший на школьника, преподаёт ещё и этику, а также готовит пособия по работе с детьми с нарушениями здоровья. Это педагог с 40-летним стажем, почетный работник общего образования...
"Собственно, у нас не вся школа коррекционная, а только наш корпус в Ясном проезде. Раньше мы были отдельной коррекционной школой, а потом нас сделали филиалом 285-й. Мы как бы обособлены. Нас называют «здание номер 5», - рассказала KP.RU мама одного из учащихся. - С одной стороны, я могу понять педагога как человек. Конечно, среди наших деток есть совсем тяжелые. Конечно, с ними сложнее, чем в обычных классах. Но всему есть границы. Наши дети гораздо сильнее обычных чувствуют перепады настроения окружающих. Они начинают копаться в себе. Что поделать, это болезнь такая… А тут учитель кричит ребенку, что отрежет ему...", - рассказывает мама восьмиклассника Даниила, на которого кричал учитель.
После этого инцидента родители учеников московской школы №285 пожаловались в прокуратуру.
Директор школы заявил, что педагог, чей голос присутствует на аудиозаписи, от работы отстранен до выяснения обстоятельств.
"Подобные ситуации, безусловно, недопустимы, и мы примем все необходимые меры, чтобы предотвратить подобные случаи"? - считает Павел Комзолов, руководитель средней школы №285.
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АНТИФИШКИ
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начнем перепись аутистов? =)
P.s. Не относится к больным с действительным диагнозом.
Ну это, конечно, если читать пост.