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Общественники пожаловались на депутата, устроившего реконструкцию Курской битвы

Общественники пожаловались на депутата, устроившего реконструкцию Курской битвы

Автор:
25 января 2023 15:00
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   патриотическое воспитание   проверка   прокуратура   реконструкция   сызрань   
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Коммунисты подозревают единоросса в коррупции.

В Сызрани набирает обороты скандал из-за реконструкции Курской битвы, сыгранной в спортзале Сызранского филиала Самарского государственного технического университета. Депутаты от КПРФ написали заявление в прокуратуру на своего коллегу — депутата городской думы Сергея Иванова (партия "ЕР"), который и организовал скандальное мероприятие.

Отмечается, что реконструкция была сыграна учащимися техникума в конце декабря прошлого года. И обошлась в 2,2 млн рублей. Средства были выделены из Президентского фонда культурных инициатив. Там проект заявляли как «историко-патриотический фестиваль для детей и подростков “Я помню и горжусь!”». Грант получила организация «Сплочение», которой руководит Сергей Иванов.

При этом, отмечают общественники, судя по статьям расходов, значительная сумма была потрачена на "спецэффекты", хотя из спецэффектов там были только учащиеся, имитировавшие выстрелы стуком по корпусам картонных танков.

Сам Сергей Иванов заявляет, что коммунисты намеренно наводят на него напраслину из желания "потопить" его перед выборами.

«Топят не только меня, но и других моих коллег из «Единой России». Наши оппоненты создали в соцсети «Вконтакте» страницу, где поливают нас грязью.

Там система, как в банке, - описывает порядок взаимодействия с Президентским Фондом Сергей Иванов. - За каждую копейку надо отчитываться. К тому же, если мы где-то допустили ошибки, то почему тогда на прошлой неделе на эту же организацию «Сплочение» Фонд выделил ещё 3,5 млн рублей?»

Для справки : Президентский Фонд культурных инициатив был создан 17 мая 2021 года по распоряжению Владимира Путина. В том же году на проекты в области культуры, искусства и творчества Фонду было выделено 3,5 млрд рублей. Объём второго грантового конкурса Фонда, проходившего в 2022 году, составил 3 млрд рублей. Ещё 1 млрд рублей — это дополнительное финансирование серии специальных проектов. 


Председателем координационного комитета Фонда является первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. 

Источник:

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Метки: видео   патриотическое воспитание   проверка   прокуратура   реконструкция   сызрань   
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13  комментариев
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17k
Сергей 48 минут назад
А чего бы не отчитаться? По бумагам пластиковый МР-40 закуплен для "немцев" по 10 тысяч рублей за штуку (хотя ему цена тысячи полторы максимум, а оптом и того дешевле), форму пошило ателье по 20 тысяч за комплект (в реале куплено у китайцев по 1500рублей). Ну и так далее
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27
Teodor 22 минуты назад
Лучше было бы, в том зале, показать "Освобождение. Курская дуга", чем ставить эту детсадовскую постановку из говна и палок. Перед фильмом выступление этих студентов, кто-то рассказал бы о подвигах сражавшихся, танцоры станцевали. Это в головах присутствовавших осталось бы, и в головах участников. А, так мильоны [мат], детки поиграли. На выхлопе - ни патриотизма, ни денег на развитие патриотизма.
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10k
wilddewill Полчаса назад
Блин, а в кпрф прям все святоши, ага. Прям на зарплату живут. Этот чел, наверное, жалобу накатал от обиды, что не ему досталось организация этого мероприятия и баблосы мимо пролетели.
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7k
Роман 36 минут назад
Кстати спортзал отлично выглядит и похоже оснащен достойно. В мое время, в моей школе пол был никакой. После занятий нужно было еще время, пока пыль которая выбивается сквозь доски улеглась.
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180
ruslan d 42 минуты назад
Что это было , а главное зачем ?
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180
ruslan d Опиум для народа Полчаса назад
Да заслуги-то велики , просто зачем доводить до такого идиотизма ???
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12k
harlamov 43 минуты назад
Бедные дети, в такой [мат] участвуют.
Такие "мероприятия", созданные только для освоения президентских грантов, просто позорят память о Великой Отечественной Войне.
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16k
Bill Час назад
Хм... Что можно обсуждать на основе 45-секундного клипа? Статья расходов не представлена. Там студентов человек 30-40, заплатили всем тысяч по 20-30 - вот уже и миллион. Пошить всем форму по размерам - вот и второй.
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7k
Copycat 2 часа назад
воруют [собаки женского пола] надо комитет создать независимый который будет проверять такие вещи и что бы обезопасить его от каких либо рычагов давления со стороны инспектируемых
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10k
Shtoppi 2 часа назад
<<Коммунисты подозревают единоросса в коррупции.>>
---------
Играла жаба с гадюкой. Вот как-то прям не удивляет совсем )))
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