Общественники пожаловались на депутата, устроившего реконструкцию Курской битвы

Сам Сергей Иванов заявляет, что коммунисты намеренно наводят на него напраслину из желания "потопить" его перед выборами.



«Топят не только меня, но и других моих коллег из «Единой России». Наши оппоненты создали в соцсети «Вконтакте» страницу, где поливают нас грязью.



Там система, как в банке, - описывает порядок взаимодействия с Президентским Фондом Сергей Иванов. - За каждую копейку надо отчитываться. К тому же, если мы где-то допустили ошибки, то почему тогда на прошлой неделе на эту же организацию «Сплочение» Фонд выделил ещё 3,5 млн рублей?»