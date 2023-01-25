Общественники пожаловались на депутата, устроившего реконструкцию Курской битвы

Коммунисты подозревают единоросса в коррупции.
В Сызрани набирает обороты скандал из-за реконструкции Курской битвы, сыгранной в спортзале Сызранского филиала Самарского государственного технического университета. Депутаты от КПРФ написали заявление в прокуратуру на своего коллегу — депутата городской думы Сергея Иванова (партия "ЕР"), который и организовал скандальное мероприятие.
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Отмечается, что реконструкция была сыграна учащимися техникума в конце декабря прошлого года. И обошлась в 2,2 млн рублей. Средства были выделены из Президентского фонда культурных инициатив. Там проект заявляли как «историко-патриотический фестиваль для детей и подростков “Я помню и горжусь!”». Грант получила организация «Сплочение», которой руководит Сергей Иванов.
При этом, отмечают общественники, судя по статьям расходов, значительная сумма была потрачена на "спецэффекты", хотя из спецэффектов там были только учащиеся, имитировавшие выстрелы стуком по корпусам картонных танков.
Сам Сергей Иванов заявляет, что коммунисты намеренно наводят на него напраслину из желания "потопить" его перед выборами.
«Топят не только меня, но и других моих коллег из «Единой России». Наши оппоненты создали в соцсети «Вконтакте» страницу, где поливают нас грязью.
Там система, как в банке, - описывает порядок взаимодействия с Президентским Фондом Сергей Иванов. - За каждую копейку надо отчитываться. К тому же, если мы где-то допустили ошибки, то почему тогда на прошлой неделе на эту же организацию «Сплочение» Фонд выделил ещё 3,5 млн рублей?»
Для справки : Президентский Фонд культурных инициатив был создан 17 мая 2021 года по распоряжению Владимира Путина. В том же году на проекты в области культуры, искусства и творчества Фонду было выделено 3,5 млрд рублей. Объём второго грантового конкурса Фонда, проходившего в 2022 году, составил 3 млрд рублей. Ещё 1 млрд рублей — это дополнительное финансирование серии специальных проектов.
Председателем координационного комитета Фонда является первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
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хвастаются вчерашними заслугами".
Марк Туллий Цицерон
Такие "мероприятия", созданные только для освоения президентских грантов, просто позорят память о Великой Отечественной Войне.
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Играла жаба с гадюкой. Вот как-то прям не удивляет совсем )))