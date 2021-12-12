"Падать не страшно - страшно, когда в маске нет кислорода": россияне - о полете в разгерметизированном самолете

Некоторые вспоминают, что после того, как выпали маски, в салоне началась паника. "Вылетели во время полета маски, которые должны были напитать нас кислородом, но эти маски не работали – у меня ребенок 2 года, пыталась дать ей эту маску, но она не дала никакого кислорода, а соседние ряды – у них вообще эти маски не вылетели – у нас рядом сидели люди с детьми, которые остались без кислорода", – рассказавает одна из пассажирок, Мария.

Вполне возможно, что именно из-за паники пассажиры не вспомнили о правилах пользования маской, а предполетные инструкции бортпроводников, как правило, многие пропускают мимо ушей.

Между тем, если не открыть клапан, потянув за шнурок, то кислорода в маске и не появится.