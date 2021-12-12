"Падать не страшно - страшно, когда в маске нет кислорода": россияне - о полете в разгерметизированном самолете

Вчера, 11 декабря, в аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Краснодар. На борту находилось 174 человека. Причиной аварийной посадки стала разгерметизация в кабине пилотов.
Во время полета командир корабля Boeing-737 сообщил о технической неисправности и решении вернуться обратно в аэропорт. В результате самолет авиакомпании Nordwind в небе провел чуть больше часа и, развернувшись, полетел назад в Москву.
Как оказалось, сработал датчик разгерметизации, сразу после этого в салоне над пассажирскими креслами автоматически выпали маски с кислородом. Однако не над всеми креслами. Да и кислород оказался не везде. Одна из пассажирок на себе ощутила, как это - дышать, когда дышать особо нечем.
Некоторые вспоминают, что после того, как выпали маски, в салоне началась паника. "Вылетели во время полета маски, которые должны были напитать нас кислородом, но эти маски не работали – у меня ребенок 2 года, пыталась дать ей эту маску, но она не дала никакого кислорода, а соседние ряды – у них вообще эти маски не вылетели – у нас рядом сидели люди с детьми, которые остались без кислорода", – рассказавает одна из пассажирок, Мария.
Вполне возможно, что именно из-за паники пассажиры не вспомнили о правилах пользования маской, а предполетные инструкции бортпроводников, как правило, многие пропускают мимо ушей.
Между тем, если не открыть клапан, потянув за шнурок, то кислорода в маске и не появится.
В аэропорту Шереметьево, где экстренно приземлился самолёт, администрация авиаперевозчика отказалась признавать посадку аварийной и выдала им справки с пометкой "задержка рейса".
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Пассажирам сообщили, что рейс перенесен на 10.30, но вылет не состоялся. В результате после неоднократных переносов времени вылета, новый борт с задержкой в несколько часов, наконец, отправился в Краснодар.
Транспортная прокуратура проверит причины экстренной посадки самолета и соблюдение прав пассажиров во время полета.
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В общем ладе какой то скандал устроили - (фильмы то все видели), мол почему не сработала кислородная система и всё такое.
Оказалось, что на отечественных бортах таких масок дышалок нет. В советские времена такой фигнёй не занимались (окромя Ту-144), а в рассейские стали устанавливать по желанию. заказчика, который, как правило, просил модернизировать борт для полётов в Европу, куда без таких устройств не пущали.