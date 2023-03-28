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"Все смотрим в окна": в Дагестане водитель утопил микроавтобус, попытавшись пересечь реку по понтонному мосту

"Все смотрим в окна": в Дагестане водитель утопил микроавтобус, попытавшись пересечь реку по понтонному мосту

Автор:
28 марта 2023 13:13
Сообщество : Автомир
Метки: Сулак   видео   дагестан   микроавтобус   пассажиры   понтонный мост   река   
1367
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А ведь пассажиры его отговаривали от этого опрометчивого поступка.

Суровый дагестанский "аттракцион" едва не закончился гибелью людей. Водитель микроавтобуса решил перемахнуть через реку Сулак в Кизилюртовском районе по понтонной переправе и предложил пассажирам полюбоваться горной рекой, что плещется под колёсами авто. Идея им не понравилась и его попытались отговорить от рискованной затеи. И в итоге их опасения сбылись.


Уровень воды поднялся слишком высоко и смыл микроавтобус в реку. К счастью, фургон каким-то чудом зацепился за борт моста и его не унесло вместе с людьми.

Из пассажиров никто не пострадал. Все вымокли до нитки, но счастливы, что остались живы. Эту переправу они наверняка запомнят на всю жизнь. Спасибо водителю-экскурсоводу. Пока неизвестно, понесёт ли мужчина наказание.

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Метки: Сулак   видео   дагестан   микроавтобус   пассажиры   понтонный мост   река   
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6  комментариев
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604
ruslan d 2 часа назад
Повезло, учитывая , что ночью ...
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6k
Компьютер DELL монитором 4 минуты назад
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23k
SolomonA Полчаса назад
Стоп. Почему понтонный мост оказался под водой? Он же по замыслу плавучий?
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5k
Андрей 49 минут назад
Фукус не удался, потому что кто-то не посмотрел в окна
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10k
ron 54 минуты назад
ну нельзя водителя сразу с ослика пересаживать на автобус.
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