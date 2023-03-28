"Все смотрим в окна": в Дагестане водитель утопил микроавтобус, попытавшись пересечь реку по понтонному мосту

Суровый дагестанский "аттракцион" едва не закончился гибелью людей. Водитель микроавтобуса решил перемахнуть через реку Сулак в Кизилюртовском районе по понтонной переправе и предложил пассажирам полюбоваться горной рекой, что плещется под колёсами авто. Идея им не понравилась и его попытались отговорить от рискованной затеи. И в итоге их опасения сбылись.





Уровень воды поднялся слишком высоко и смыл микроавтобус в реку. К счастью, фургон каким-то чудом зацепился за борт моста и его не унесло вместе с людьми.