"Во всём виноваты женщины": выигравший в лотерее 10 миллионов дояр из Якутии пожаловался, что его ограбила любовница

"31 декабря на розыгрыше «Өрөгөй» я выиграл 10 миллионов рублей. После я приехал в Якутск к знакомой женщине Анастасии. Она сразу же позвонила и позвала в Якутск под предлогом, что у ее сына день рождения. После этого все началось, меня ограбили на 4 миллиона 500 тысяч рублей," - печалится экс-дояр.

Поживились деньгами новоявленного миллионера две дамы: Анастасия и её подруга Мария. Обе после заявили, что им ничего не давали на хранение, а Терентьев был пьян и не помнит, куда просадил почти половину выигрыша. Но Гаврил говорит, что после кражи у одной из дам появилась новенькая "Тойота Камри", шуба и унты. "Откуда всё это богатство, если она не брала моих денег?" - удивляется Гаврил.

Потерявший 4,5 миллиона рублей Терентьев написал заявление в полицию, и теперь в этом запутанном клубке из страстей, любовниц и денег будут разбираться правоохранители.