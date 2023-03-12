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"Во всём виноваты женщины": выигравший в лотерее 10 миллионов дояр из Якутии пожаловался, что его ограбила любовница

"Во всём виноваты женщины": выигравший в лотерее 10 миллионов дояр из Якутии пожаловался, что его ограбила любовница

Автор:
12 марта 2023 10:09
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Якутия   видео   выигрыш   деньги   дояр   лотерея   любовницы   ограбление   
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За похождениями Гаврила Терентьева, в одночасье ставшего миллионером, следит вся Якутия. Еще бы: вчера он доил тёлок, а сегодня тёлки доят его!

14 января текущего года Гаврил Терентьев получил выигранный в лотерее суперприз:10 миллионов рублей. Сам счастливчик до этого знаменательного события работал обычным дояром участка Улахан Кюель села Сылан Чурапчинского района, а уж после его жизнь засверкала новыми красками.


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54-летний холостой работяга вмиг стал завидным женихом.


Сам он тоже не терялся. Поездки в Москву, любовницы, шикарные подарки женщинам - похождения дояра-миллионера завсегдатаям местных пабликов в соцсетях стали интереснее сериалов.


Между тем, сам Гаврил, похоже, не слишком счастлив: деньги улетучиваются и радости не приносят.


Во всём он винит женщин. Это они, акулы, всеми правдами и неправдами отжирают честно выигранные миллионы. Своими огорчениями Терентьев поделился с изданием SakhaDay


"31 декабря на розыгрыше «Өрөгөй» я выиграл 10 миллионов рублей. После я приехал в Якутск к знакомой женщине Анастасии. Она сразу же позвонила и позвала в Якутск под предлогом, что у ее сына день рождения. После этого все началось, меня ограбили на 4 миллиона 500 тысяч рублей," - печалится экс-дояр.


Поживились деньгами новоявленного миллионера две дамы: Анастасия и её подруга Мария. Обе после заявили, что им ничего не давали на хранение, а Терентьев был пьян и не помнит, куда просадил почти половину выигрыша. Но Гаврил говорит, что после кражи у одной из дам появилась новенькая "Тойота Камри", шуба и унты. "Откуда всё это богатство, если она не брала моих денег?" - удивляется Гаврил.


Потерявший 4,5 миллиона рублей Терентьев написал заявление в полицию, и теперь в этом запутанном клубке из страстей, любовниц и денег будут разбираться правоохранители.

Источник:

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Метки: Якутия   видео   выигрыш   деньги   дояр   лотерея   любовницы   ограбление   
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котегRUS 20 минут назад
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Просто чувак в интернете 6 минут назад
Ну так, к деньгам еще и голова нужна, что бы ими грамотно распорядится. Иначе и 100 лимонов можно профукать в пустую.
Именно поэтому, бедный и глупый никогда не станет богатым и умным.
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731
GoInDown 16 минут назад
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