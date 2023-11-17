На Ладожском озере опрокинулась баржа

Днём 17 ноября в акватории Ладожского озера в Ленобласти опрокинулась несамоходная баржа "ВД-1293", сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. По данным СМИ, баржа перевернулась в районе банки Северная Торпакова, которая находится неподалеку от мыса Стороженский.

В результате ЧП люди не пострадали, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Однако известно, что баржа везла 975 тонн оборудования для возведения капитальных мостов. Которое, судя по всему, безвозвратно утеряно.