FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 926 постов • 44 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
На Ладожском озере опрокинулась баржа

На Ладожском озере опрокинулась баржа

Автор:
17 ноября 2023 17:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Ленобласть   Прокуратура   баржа   груз   ладожское озеро   
1643
2
1

Пострадавших в инциденте, к счастью, нет.

Днём 17 ноября в акватории Ладожского озера в Ленобласти опрокинулась несамоходная баржа "ВД-1293", сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. По данным СМИ, баржа перевернулась в районе банки Северная Торпакова, которая находится неподалеку от мыса Стороженский.


В результате ЧП люди не пострадали, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Однако известно, что баржа везла 975 тонн оборудования для возведения капитальных мостов. Которое, судя по всему, безвозвратно утеряно.

По данным транспортной прокуратуры, баржа перевернулась из-за смещения груза и обрыва буксировочного троса. Надзорное ведомство проводит проверку, по итогам которого обещает принять меры прокурорского реагирования.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Ленобласть   Прокуратура   баржа   груз   ладожское озеро   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Трям 2 часа назад
Теперь это новый плавучий пирс! ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Могвай 58 минут назад
Я надеюсь она перевернулась с одним угашенным рыбаком?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

183753



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
В Севастополе два спортсмена задержали грабителя, укравшего у пенсионерки сумку
В Севастополе два спортсмена задержали грабителя, укравшего у пенсионерки сумку
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Замечательные портреты животных Магнуса Берггрена
Замечательные портреты животных Магнуса Берггрена
Быть таким как все с детства не умел?
Быть таким как все с детства не умел?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Решили познакомиться

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересно#факты#аварии#авто аварии#Автовсячина#собака#истории#фильм
#животные#автомобили#Прикол#позитив#ДТП#забавно#Разное#кино#улыбнуло#закон
#в мире#автомир#Юмор#интересное#люди#милота#Россия#дети#история#отношения
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? В Москве сотрудники крупнейшей транспортной компании разбили прибор стоимость 22 млн рублей В Москве сотрудники крупнейшей транспортной компании разбили прибор стоимость 22 млн рублей «Главного пранкера русского Ютуба» проверит Генпрокуратура за избиение бездомных «Главного пранкера русского Ютуба» проверит Генпрокуратура за избиение бездомных Прихожанка украла мощи Николая Чудотворца из храма в Ленобласти Прихожанка украла мощи Николая Чудотворца из храма в Ленобласти Дальнобойщик в Якутии утопил фуру в реке и пятый день просит спасателей вытащить машину Дальнобойщик в Якутии утопил фуру в реке и пятый день просит спасателей вытащить машину Во все тяжкие: треш-блогеру «Руки-Базуки» грозит до 13 лет тюрьмы за пропаганду веществ и ЛГБТ Во все тяжкие: треш-блогеру «Руки-Базуки» грозит до 13 лет тюрьмы за пропаганду веществ и ЛГБТ

На что жалуетесь?

Вернуться