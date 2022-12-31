"Поздравляю! Вы скоро умрёте!": в приёмной британского врача перепутали текст рождественских открыток и испугали пациентов

Среди тех, кто получил эти "открытки", были, в том числе, и пациенты, ожидавшие результатов анализов. Можно представить их состояние после сообщения, которое оказалось ошибочным.





Уже через 22 минуты все поздравленные получили новые открытки. с "искренними извинениями", где говорилось, что текст сообщения должен был звучать так: "Мы желаем вам очень счастливого Рождества и счастливого Нового года". Понятно, что шокированные и доведенные до слёз люди встречали праздник совсем не в радужном настроении.