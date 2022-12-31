"Поздравляю! Вы скоро умрёте!": в приёмной британского врача перепутали текст рождественских открыток и испугали пациентов

Вместо рождественских поздравлений сотни пациентов получили сообщения, что у них последняя стадия рака.
Чудовищная ошибка произошла в английском Донкастере. Приёмная врача разослала своим пациентам одинаковый текст совсем нерождественского содержания: "Врач (имя) попросил заполнить (форму) DS1500 для вышеуказанного пациента. Диагноз - агрессивный рак легких с метастазами".
Среди тех, кто получил эти "открытки", были, в том числе, и пациенты, ожидавшие результатов анализов. Можно представить их состояние после сообщения, которое оказалось ошибочным.
Уже через 22 минуты все поздравленные получили новые открытки. с "искренними извинениями", где говорилось, что текст сообщения должен был звучать так: "Мы желаем вам очень счастливого Рождества и счастливого Нового года". Понятно, что шокированные и доведенные до слёз люди встречали праздник совсем не в радужном настроении.
Источник:
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