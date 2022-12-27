Отличные идеи для новогодних подарков

Последние дни перед Новым годом - самое лучшее время, чтобы просмотреть коллекцию отличных новогодних подарков. Если вы до сих пор не знаете, что подарить родным и друзьям, вы еще успеете воспользоваться понравившейся идеей!

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"Я обиделся на своего дядю и поэтому сделал трем его маленьким сыновьям стрелялки с резинками на Рождество" 0 Источник:

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"Мой бойфренд подарил нашему коту крошечное пончо и сомбреро на Рождество" 0 Источник:

"Эти туфли я расписала для друга - фаната "Симпсонов" 0 Источник:

"Подружка связала мне на Рождество гигантский носок" 0 Источник:

"Надеюсь, моим родственникам понравится мой подарок" 0 Источник:

"Каждый год я делаю своему песику подарки на Рождество" 0 Источник:

"Полочка для специй от Гомера Симпсона - для такого же, как я, фаната сериала" 0 Источник:

"Сделала подарок хозяину квартиры, которую снимаю. Одна из частей подарка - оплата за жилье за январь монетами" 0 Источник:

"Мне 24, и я до сих пор живу с родителями. Вот что я получил от них на Рождество" 0 Источник:

"Мы с собакой получили одинаковые носки на Рождество" 0 Источник:

"Отличный подарок для босса в дни экономического кризиса" 0 Источник: "Деревянная рулетка для настоящих мужчин".

"Наша дочь предпочитает получать на Рождество подарочные карты. Вот как мы их упаковали" 0 Источник:

"Получил рождественский подарок от жены" 0 Источник:

"Мне подарили паричок" 0 Источник:

"Вот так один мой коллега упаковал подарок от Тайного Санты" 0 Источник:

Мой папа всегда угадывает свой рождественский подарок, как ни заворачивай. Интересно, на сей раз он узнает, что это гаечные ключи?" 0 Источник:

"В нашей семье мы устраиваем в доме выставку рождественских подарков друг другу, которая длится целый год" 0 Источник:

"Я сделал коллеге вот такой подарок на Рождество" 0 Источник:

"Подарила сестренке леггинсы с ее любимым Стивом Бушеми" 0 Источник:

"Тайный Санта подарил мне поясную сумку. Огонь!" 0 Источник:

"Сестры моего папы отправились в путешествие и не пригласили его. На Рождество мой папа подарил им обоим свою фотографию, вставленную в фотошопе в их совместное фото из поездки" 0 Источник:

"Кажется, моя подружка меня не слишком уважает. Вот что она подарила мне на Рождество" 0 Источник: "Как жить с идиотом".

Я спросил своего племянника, что он хочет на Рождество. Его единственным желанием были деньги. Тогда я приготовил для него сундучок с монетами" 0 Источник:

"Парень моей сестры подарил мне на Рождество 20 кило мороженого" 0 Источник:

"Вот так мой папа упаковал садовые инструменты, которые подарил мне на Рождество" 0 Источник:

"Я связала брату шапочки для его кур" 0 Источник:

"Дочки подарили нам на Рождество постельное белье с моим портретом" 0 Источник:

"Такие подушки я подарил на Рождество всем своим родным" 0 Источник: