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Отличные идеи для новогодних подарков

Отличные идеи для новогодних подарков

Автор:
27 декабря 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дару дар   идеи   новый год   подарки   праздники   презенты   рождество   фантазия   
1667
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Последние дни перед Новым годом - самое лучшее время, чтобы просмотреть коллекцию отличных новогодних подарков. Если вы до сих пор не знаете, что подарить родным и друзьям, вы еще успеете воспользоваться понравившейся идеей!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дару дар   идеи   новый год   подарки   праздники   презенты   рождество   фантазия   
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9k
Barachek_Obachek Час назад
Терпеть не могу подарки, особенно такие
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эмосурикат прямоползающий 13 минут назад
а почему тут истории каких-то западных граждан, т.е. потенциального противника, где же наши отечественные скрепные истории
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63k
Татьяна Юсова Час назад
Есть же креативные люди!
Правда я их называю долбанутые.
А по поводу подарков своим близким, нужно руководствоваться следующим принципом: "Хотел бы ты сам получить подобный подарок?"
Нужны тебе на Рождество шапочки для кур, лопата или портрет кота?
И влезет в твою морозилку 20-ти литровая коробка с мороженным?
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