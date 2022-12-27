Отличные идеи для новогодних подарков

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Последние дни перед Новым годом - самое лучшее время, чтобы просмотреть коллекцию отличных новогодних подарков. Если вы до сих пор не знаете, что подарить родным и друзьям, вы еще успеете воспользоваться понравившейся идеей!
"Я обиделся на своего дядю и поэтому сделал трем его маленьким сыновьям стрелялки с резинками на Рождество"
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"Сделала подарок хозяину квартиры, которую снимаю. Одна из частей подарка - оплата за жилье за январь монетами"
"Отличный подарок для босса в дни экономического кризиса"
"Деревянная рулетка для настоящих мужчин".
Мой папа всегда угадывает свой рождественский подарок, как ни заворачивай. Интересно, на сей раз он узнает, что это гаечные ключи?"
"В нашей семье мы устраиваем в доме выставку рождественских подарков друг другу, которая длится целый год"
"Сестры моего папы отправились в путешествие и не пригласили его. На Рождество мой папа подарил им обоим свою фотографию, вставленную в фотошопе в их совместное фото из поездки"
"Кажется, моя подружка меня не слишком уважает. Вот что она подарила мне на Рождество"
"Как жить с идиотом".
Я спросил своего племянника, что он хочет на Рождество. Его единственным желанием были деньги. Тогда я приготовил для него сундучок с монетами"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Правда я их называю долбанутые.
А по поводу подарков своим близким, нужно руководствоваться следующим принципом: "Хотел бы ты сам получить подобный подарок?"
Нужны тебе на Рождество шапочки для кур, лопата или портрет кота?
И влезет в твою морозилку 20-ти литровая коробка с мороженным?