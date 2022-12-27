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30 доказательств того, что Рождество нужно отмечать с размахом и с юмором

30 доказательств того, что Рождество нужно отмечать с размахом и с юмором

Автор:
27 декабря 2022 16:48
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   католическое рождество   новогоднее настроение   новогоднее оформление   праздник удался   рождество   с рождеством   смешные фото   шутки   
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Рождество — это мир и радость, и если добавить к этому сочетанию капельку юмора, станет только лучше. Смех поднимает настроение в любое время года и в любых обстоятельствах!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   католическое рождество   новогоднее настроение   новогоднее оформление   праздник удался   рождество   с рождеством   смешные фото   шутки   
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3  комментария
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17k
Александр 41 минуту назад
За их Х-масом потерялся смысл рождества.
Вот бы у нас писали не рождество, а рж-ство.
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19k
Corvus Corax Полчаса назад
Комментарий к фото
Фотошоп.
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