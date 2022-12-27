30 доказательств того, что Рождество нужно отмечать с размахом и с юмором

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Рождество — это мир и радость, и если добавить к этому сочетанию капельку юмора, станет только лучше. Смех поднимает настроение в любое время года и в любых обстоятельствах!
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3. "Однажды моя собака была овцой на церковном рождественском представлении. Ей очень понравилось"
5. "Папа всегда жаловался, что у него нет общей фотографии со мной и моим братом. Ну, мы сделали это пару лет назад на Рождество. Больше он семейные снимки не просит"
6. "Мой тесть не любит собак, но присматривает за моим псом на Рождество. Вот что он мне прислал с подписью «Он вышел из-под контроля!»"
9. "Сделал украшение к Рождеству. Это старый прикол. Пришлось снять: слишком много набежало спасателей"
12. "Как говорить со своей кошкой о безопасном обращении с оружием". Лучший подарок на Рождество, что я получала"
19. "Племянницы жаловались, что на каминной полке эльфа слишком легко отыскать. Я немного усложнил задачу"
23. "Мама попросила мою сестру наконец-то заменить украшения, оставшиеся с Хэллоуина, на рождественские. Встречайте"
26. "Всей семьей мастерили рождественскую деревню. Мои родственники думают, что это смешно"
27. "Курьер сегодня вечером не стал подходить к крыльцу. Наверное, ему не понравился наш Санта"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Приколы Юмор католическое рождество новогоднее настроение новогоднее оформление праздник удался рождество с рождеством смешные фото шутки
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Вот бы у нас писали не рождество, а рж-ство.