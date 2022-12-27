30 доказательств того, что Рождество нужно отмечать с размахом и с юмором

Рождество — это мир и радость, и если добавить к этому сочетанию капельку юмора, станет только лучше. Смех поднимает настроение в любое время года и в любых обстоятельствах!

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1. Черно-белый Санта (не фотошоп) 0 Источник:

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2. Украшение к Рождеству при ограниченном бюджете 0 Источник:

3. "Однажды моя собака была овцой на церковном рождественском представлении. Ей очень понравилось" 0 Источник:

4. Новогодняя поделка 2022: прическа "Снеговик" 0 Источник:

5. "Папа всегда жаловался, что у него нет общей фотографии со мной и моим братом. Ну, мы сделали это пару лет назад на Рождество. Больше он семейные снимки не просит" 0 Источник:

6. "Мой тесть не любит собак, но присматривает за моим псом на Рождество. Вот что он мне прислал с подписью «Он вышел из-под контроля!»" 0 Источник:

7. "В этом году я впервые стала жить одна. Это моя рождественская открытка" 0 Источник:

8. С праздником! 0 Источник:

9. "Сделал украшение к Рождеству. Это старый прикол. Пришлось снять: слишком много набежало спасателей" 0 Источник:

10. "Жена настаивала, что пора украшать дом к Рождеству. Но не оценила мое украшение" 0 Источник:

11. "Повесил на елку помидор и жду, когда жена заметит. Пошел второй день" 0 Источник:

12. "Как говорить со своей кошкой о безопасном обращении с оружием". Лучший подарок на Рождество, что я получала" 0 Источник:

13. Кто-то украсил приемное отделение неотложки 0 Источник:

14. "Местный шериф поймал Гринча перед Рождеством" 0 Источник:

15. "Первое Рождество в роли отца прошло хорошо" 0 Источник:

16. "Каждый год мы с моей девушкой делаем рождественскую открытку с нашими кошками" 0 Источник:

17. "Установили "Рождественский вертеп миллениалов" 0 Источник:

18. Тираннозавр тоже празднует 0 Источник:

19. "Племянницы жаловались, что на каминной полке эльфа слишком легко отыскать. Я немного усложнил задачу" 0 Источник:

20. Счастливого Рождества, странные создания 0 Источник:

21. "Украсил дверь в свой кабинет на работе" 0 Источник:

22. Инсталляция из имбирного пряника "Видеозвонок в Zoom" 0 Источник:

23. "Мама попросила мою сестру наконец-то заменить украшения, оставшиеся с Хэллоуина, на рождественские. Встречайте" 0 Источник:

24. "Местный совет водрузил вот такого необычного Санту" 0 Источник:

25. "Мы готовы к празднику" 0 Источник:

26. "Всей семьей мастерили рождественскую деревню. Мои родственники думают, что это смешно" 0 Источник:

27. "Курьер сегодня вечером не стал подходить к крыльцу. Наверное, ему не понравился наш Санта" 0 Источник:

28. "Что делает Гринч, когда не крадёт Рождество" 0 Источник:

29. Идеальный пряничный человечек! На рождественской ярмарке в Хоксхеде, Англия 0 Источник: