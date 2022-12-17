Белая Муха
Новогоднюю открытку можно сделать самому!
Автор:
17 декабря 2022 08:30
Совсем не сложно приобрести в магазине новогоднюю или рождественскую открытку, чтобы порадовать близких. Но еще лучше сделать ее самому - тогда эта часть подарка точно запомнится! Вот примеры новогодних и рождественских поздравительных открыток, которые креативные люди сделали для подарков к празднику. Может, они вас вдохновят?
Семья Райделл поручила папе дизайн рождественской открытки. Оно и видно
"Я лишился руки, а жена пережила мастэктомию. Вот наша семейная открытка"
"Некоторые люди сочли рождественскую открытку «Я и мой кот» кощунственной. Почему бы?"
"Я работаю в фотомагазине в Норвегии. Вот наша рождественская открытка на этот год"
"Моя жена считает, что она сделала идеальное фото для рождественской открытки"
"Рождественская открытка этого года, которую мы сделали с соседями по квартире, оказалась лучше, чем мы ожидали"
"Это сделали мы с сестрой для родителей"
"Моя подруга празднует Хануку. Я праздную Рождество. Вот наша праздничная открытка"
"Моя сестра одинока и устала отвечать на вопрос, когда же замуж. Вот ее открытка"
"Рождественская открытка друзьям от моей подружки"
"В этом году мы с женой сделали рождественскую открытку в ретро-стиле"
"Это наша семейная открытка ковидного 2020-го года. До сих пор считаем ее лучшей"
"Мама сделала эту рождественскую открытку для бабушки, когда мне было 7"
"Каждый год я иллюстрирую рождественскую открытку для семьи моей сестры в стиле Нормана Роквелла. Вот открытка этого года!"
"Я использовал для нашей семейной открытки лучшие снимки моей дочери"
"Эту открытку мой приятель разослал всем своим друзьям к Рождеству"
"Это открытка от меня и от моих подруг по общежитию"
"Эту открытку я послал к Рождеству всем своим консервативным родственникам. Пусть порадуются"
"Именно такой, как на нашей семейной открытке, была встреча моих детей с Сантой"
"А вот моя новогодняя открытка для друзей!"
"Мой дед сделал для нас отличную рождественскую открытку!"
"Я постарался вложить в свою открытку всю радость этого года"
"А вот моя рождественская открытка!"
"Такую рождественскую открытку прислала мне семья моих друзей"
"Наша семейная рождественская открытка"
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
Ссылки по теме:
Новости партнёров
реклама