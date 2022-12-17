Новогоднюю открытку можно сделать самому!

Совсем не сложно приобрести в магазине новогоднюю или рождественскую открытку, чтобы порадовать близких. Но еще лучше сделать ее самому - тогда эта часть подарка точно запомнится! Вот примеры новогодних и рождественских поздравительных открыток, которые креативные люди сделали для подарков к празднику. Может, они вас вдохновят?

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Семья Райделл поручила папе дизайн рождественской открытки. Оно и видно 0 Источник:

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Открытка собачника 0 Источник:

"Я лишился руки, а жена пережила мастэктомию. Вот наша семейная открытка" 0 Источник:

"Некоторые люди сочли рождественскую открытку «Я и мой кот» кощунственной. Почему бы?" 0 Источник:

"Я работаю в фотомагазине в Норвегии. Вот наша рождественская открытка на этот год" 0 Источник:

"Моя жена считает, что она сделала идеальное фото для рождественской открытки" 0 Источник:

"Рождественская открытка этого года, которую мы сделали с соседями по квартире, оказалась лучше, чем мы ожидали" 0 Источник:

"Это сделали мы с сестрой для родителей" 0 Источник:

"Моя подруга празднует Хануку. Я праздную Рождество. Вот наша праздничная открытка" 0 Источник:

"Моя сестра одинока и устала отвечать на вопрос, когда же замуж. Вот ее открытка" 0 Источник:

"Рождественская открытка друзьям от моей подружки" 0 Источник:

"В этом году мы с женой сделали рождественскую открытку в ретро-стиле" 0 Источник:

"Это наша семейная открытка ковидного 2020-го года. До сих пор считаем ее лучшей" 0 Источник:

"Мама сделала эту рождественскую открытку для бабушки, когда мне было 7" 0 Источник:

"Каждый год я иллюстрирую рождественскую открытку для семьи моей сестры в стиле Нормана Роквелла. Вот открытка этого года!" 0 Источник:

"Я использовал для нашей семейной открытки лучшие снимки моей дочери" 0 Источник:

"Эту открытку мой приятель разослал всем своим друзьям к Рождеству" 0 Источник:

"Это открытка от меня и от моих подруг по общежитию" 0 Источник:

"Эту открытку я послал к Рождеству всем своим консервативным родственникам. Пусть порадуются" 0 Источник:

"Именно такой, как на нашей семейной открытке, была встреча моих детей с Сантой" 0 Источник:

"А вот моя новогодняя открытка для друзей!" 0 Источник:

"Мой дед сделал для нас отличную рождественскую открытку!" 0 Источник:

"Я постарался вложить в свою открытку всю радость этого года" 0 Источник:

"А вот моя рождественская открытка!" 0 Источник:

"Такую рождественскую открытку прислала мне семья моих друзей" 0 Источник: