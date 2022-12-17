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Новогоднюю открытку можно сделать самому!

Новогоднюю открытку можно сделать самому!

Автор:
17 декабря 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Коллаж   искусство   новый год   открытка   поздравление   рождество   творчество   фото   
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Совсем не сложно приобрести в магазине новогоднюю или рождественскую открытку, чтобы порадовать близких. Но еще лучше сделать ее самому - тогда эта часть подарка точно запомнится! Вот примеры новогодних и рождественских поздравительных открыток, которые креативные люди сделали для подарков к празднику. Может, они вас вдохновят?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Коллаж   искусство   новый год   открытка   поздравление   рождество   творчество   фото   
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