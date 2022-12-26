Не только «Иронией» единой: что традиционно смотрят на Рождество и Новый год в разных странах мира?

Фильм 1946 года рассказывает историю мужчины, отца и мужа, который накануне праздника принял решение о… суициде. Неожиданный поворот для праздничной картины, не так ли? Впрочем, и историю о злоключениях нашего Лукашина тоже нельзя назвать комедией. Когда Джордж Бейли уже готов исполнить задуманное и прыгнуть с моста, появляется ангел. Его задача – спасти самоубийцу, а заодно и самого себя.