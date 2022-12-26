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Не только «Иронией» единой: что традиционно смотрят на Рождество и Новый год в разных странах мира?

Не только «Иронией» единой: что традиционно смотрят на Рождество и Новый год в разных странах мира?

Автор:
26 декабря 2022 15:07
Сообщество : RealFishki
Метки: интересно   картина   кино   новый год   праздник   рождество   страна   сюжет   фильм   
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Конечно, «Ирония судьбы» у нас – это номер один на все времена. По крайней мере, в исторически обозримом будущем, поскольку шансы на то, что смогут снять что-то лучше, трогательнее и проникновеннее, очень малы.

Нет, народ смотрит и другие фильмы. «Один дома», к примеру. Относительно новый фильм «Рождественские хроники» или «Гринча». Но есть в каждой стране своё особенное праздничное кино, которое многие зрители знают вплоть до реплик и сцен. Но продолжают пересматривать в праздники.

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Фильм 1946 года рассказывает историю мужчины, отца и мужа, который накануне праздника принял решение о… суициде. Неожиданный поворот для праздничной картины, не так ли? Впрочем, и историю о злоключениях нашего Лукашина тоже нельзя назвать комедией. Когда Джордж Бейли уже готов исполнить задуманное и прыгнуть с моста, появляется ангел. Его задача – спасти самоубийцу, а заодно и самого себя.

Эта 10-минутная кинозарисовка 1963 года невероятно популярна у немцев. Пожилой аристократке Софи приходит идея накрыть праздничный стол и организовать всё как положено, церемонию с многократной сменой блюд. Вот только приглашать уже некого. Друзья пребывают в лучшем мире, поэтому отдуваться и играть все роли приходится дворецкому Джеймсу.

Всякие нелепости начинают происходить на курорте с двумя семьями, члены которых недолюбливают друг друга. Конечно, картинка простовата, но и фильму почти 40 лет. Впрочем, ему хватает ретро-очарования, которым наполнены старые итальянские или французские комедии.

Надо сказать, что эту атмосферную красивую сказку 1973 года любили не только в Норвегии, но и в СССР. Сюжет классический, положительные эмоции от просмотра гарантированы.

Впрочем, подобные традиционные сказки есть в каждой стране. У чехов это картина 1985 года. Перин-баба (Perinbaba) – это персонаж народного фольклора. Бабушка-перина выбивает свои тюфячки, и пух из них покрывает землю. Холода несут испытания, но и новую жизнь тоже.

Этот фильм любят в Канаде, США и многих странах Европы. История повествует о том, что случайно ставший участником парада Сант мужчина настолько вжился в роль, что заставил пересмотреть свои взгляды девочку Сьюзан, которая давно уже перестала верить в чудеса.

Конечно, это далеко не все достойные фильмы. А что вы совершенно точно будете смотреть или пересматривать на новогодних праздниках?

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Метки: интересно   картина   кино   новый год   праздник   рождество   страна   сюжет   фильм   
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7  комментариев
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Ленин дедушка Полчаса назад
"Три орешка для Золушки", конечно, может быть и в Норвегии любили, но фильм производства ГДР-Чехословакия
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14k
sonic24a 5 минут назад
Фильмов много хороших и разных. Но только на ЦТ знают 2 и их только и крутят.
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22k
hebpat Полчаса назад
Кстати на последней фотке в роли деда Мороза - Александр Хвыля, который снимался в фильме "Морозко", после этой роли он стал бессменным дедом Морозом на кремлёвской ёлке.
И да, плохо что не написали об этом фильме, он стал рождественским фильмом для Чехословакии, ну а сейчас для Чехии и Словакии, который регулярно показывают на новый год, у них даже есть сорт мороженного Морозко (мразик по чешски ;))))
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