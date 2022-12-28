Как хорошая девочка Лида поступила плохо, и почему все проблемы после этого поступка она считала результатом действия бумеранга

Зритель часто наделяет артистов, сыгравших особенно заметных киноперсонажей, чертами этих героев. Иногда заслуженно, порой нет. Но даже самые трогательные на экране люди допускают ошибки в реальной жизни. Ведь такова природа человеческая.
Основной ролью, по которой аудитории запомнилась Наталья Селезнёва, стала та самая трогательная хорошая девушка Лида из гайдаевской комедии «Операция «Ы».
Между тем как в жизни Наталья совершила ошибку, за которую корит себя до сих пор. Но именно эта ошибка позволила ей стать счастливой.
Владимир Андреев получил главную роль в сказке «Калиф-Аист», которую в 1968 году снял Владимир Храмов. Когда режиссёр поинтересовался, знает ли он, кто сыграет принцессу (роль досталась Наталье), Андреев равнодушно повёл плечами. Он действительно не был в курсе, что в картине снимется прогремевшая на всю страну за три года до этого актриса Селезнёва.
Да и какая разница? Ведь буквально за месяц до этого Андреев женился на актрисе Наталье Архангельской и наслаждался счастьем. У Владимира подрастала и дочь от первого брака.
Но встреча оказалась во всех смыслах судьбоносной: несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, Владимир и Наталья влюбились друг в друга с первого взгляда. Разгорелся безумный роман.
Сначала ослепшую от любви дочь попыталась образумить мать Нелли Семёновна. Мало того, что отношения с женатым мужчиной, так он ещё и зять близкой подруги Нелли. Но, несмотря на молодость, Наталья проявила характер и отказалась разорвать отношения.
Владимир признался во всём жене. Архангельская проявила женскую мудрость и отпустила неверного супруга. Зачем удерживать, если насильно мил не будешь?
Вскоре после свадьбы пара поняла, что семейный быт – это далеко не романтические свидания, с которыми они имели дело раньше. Но в семье появился ребёнок – родился сын Егор, и супругам стало не до выяснения отношений.
Основную часть забот о малыше взяла на себя бабушка Нелли, которая сумела простить зятя и выстроить с ним отличные отношения.
Впоследствии Наталья Игоревна признавалась, что считает главным условием их гармоничной жизни тот факт, что они с мужем практически не работали вместе. А все обязанности дома были чётко распределены.
В 90-х у актрисы, как и у большинства в то непростое время, наступила в жизни чёрная полоса: серьёзная болезнь с последующей операцией, которая лишь чудом не лишила её возможности говорить, травма ноги, прогрессирующий артрит.
Все эти недуги она считала расплатой за совершённый в молодости грех, чужого мужа, уведённого из семьи. Она обратилась к Богу, посещала храмы, усердно отмаливая прегрешения. Но при этом повторяла, что даже будь возможность всё начать заново, она повторила бы свой выбор.
Сын Егор порадовал родителей внуками. Первых даже застал Владимир Алексеевич. Актёр ушел из жизни в 2020 году, спустя пару дней после 90-летнего юбилея. Жизнь подарила супругам целых 52 года счастья.
77-летняя Наталья Игоревна нашла в себе силы жить дальше после потери, посвящает себя внукам (в семье Егора 3 сына и дочь) и даже продолжает играть в театре Сатиры, который стал для неё родным домом.
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