Как хорошая девочка Лида поступила плохо, и почему все проблемы после этого поступка она считала результатом действия бумеранга

Да и какая разница? Ведь буквально за месяц до этого Андреев женился на актрисе Наталье Архангельской и наслаждался счастьем. У Владимира подрастала и дочь от первого брака.

Но встреча оказалась во всех смыслах судьбоносной: несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, Владимир и Наталья влюбились друг в друга с первого взгляда. Разгорелся безумный роман.