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Мексиканские наркокартели раздали подарки жителям города в нескольких кварталах от полицейского участка

Мексиканские наркокартели раздали подарки жителям города в нескольких кварталах от полицейского участка

Автор:
29 декабря 2022 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   мафия   мексика   наркокартель   подарки   праздник к нам приходит   рождество   троллинг   
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Власти рекомендовали не брать подношения, но кто устоит перед новеньким смартфоном в рождествеский сочельник?

В Мексике члены самого могущественного наркокартеля перед Рождеством раздали подарки беднякам. Как сообщает мексиканская газета Reforma, наемные убийцы картеля Халиско с караваном авто проехали через район Эль-Ретиро в Гвадалахаре.


Пикапы, украшенные надувными Санта-Клаусами, снеговиками и оленями, везли сотни подарков.



Смартфоны, бытовая техника, кроссовки и прочие нужные вещи - все это как из рога изобилия сыпалось на жителей города, выстроившихся в шеренги по обе стороны дороги.


После президент Мексики выступил со специальным обращением к граждан. Он просил соотечественников не принимать подарки от наркокартелей, но кто ж его послушает?


PS. Забавный факт. В одном из Тик-Ток профилей банды недавно появился ролик, якобы снятый на Красной Площади. В нем кто-то позирует с накладкой для рукоятки пистолета. На золотой, украшенная бриллиантами поверхности отчетливо выделяется аббревиатура RR. Это начальные буквы клички одного из лидеров картеля Рикардо Веласко(Ricardo Ruiz Velasco) aka Double R. Ролик подписан коротко "Мы уже в Европе".

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Метки: видео   мафия   мексика   наркокартель   подарки   праздник к нам приходит   рождество   троллинг   
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4  комментария
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8k
Борис Карабанов 39 минут назад
Давно ли стремительно разбогатевшие российские бандюки, баллотировавшиеся (мимикрирующие) в депутаты, раздавали избирателям перед выборами продуктовые наборы, водку. Забыли?
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2k
Женя Женя78 24 минуты назад
они могут спокойно колонами ездить и менты их не трогают, зная что это движ наркомафии? и откуда вообще инфа что это картели? они же явно не рекламировали что будет раздача подарков от нарко картелей. них не понятно.
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380
Flint 37 минут назад
Да это ж картель, я думаю они уже давно в Европе - да и в целом по всему миру, где им нужно.
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12k
Мистер Фикс Час назад
Включил видос на мониторе, и крутит ручкой перед ним
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