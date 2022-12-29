Мексиканские наркокартели раздали подарки жителям города в нескольких кварталах от полицейского участка

Власти рекомендовали не брать подношения, но кто устоит перед новеньким смартфоном в рождествеский сочельник?
В Мексике члены самого могущественного наркокартеля перед Рождеством раздали подарки беднякам. Как сообщает мексиканская газета Reforma, наемные убийцы картеля Халиско с караваном авто проехали через район Эль-Ретиро в Гвадалахаре.
Пикапы, украшенные надувными Санта-Клаусами, снеговиками и оленями, везли сотни подарков.
Смартфоны, бытовая техника, кроссовки и прочие нужные вещи - все это как из рога изобилия сыпалось на жителей города, выстроившихся в шеренги по обе стороны дороги.
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После президент Мексики выступил со специальным обращением к граждан. Он просил соотечественников не принимать подарки от наркокартелей, но кто ж его послушает?
PS. Забавный факт. В одном из Тик-Ток профилей банды недавно появился ролик, якобы снятый на Красной Площади. В нем кто-то позирует с накладкой для рукоятки пистолета. На золотой, украшенная бриллиантами поверхности отчетливо выделяется аббревиатура RR. Это начальные буквы клички одного из лидеров картеля Рикардо Веласко(Ricardo Ruiz Velasco) aka Double R. Ролик подписан коротко "Мы уже в Европе".
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