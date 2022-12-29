Мексиканские наркокартели раздали подарки жителям города в нескольких кварталах от полицейского участка

PS. Забавный факт. В одном из Тик-Ток профилей банды недавно появился ролик, якобы снятый на Красной Площади. В нем кто-то позирует с накладкой для рукоятки пистолета. На золотой, украшенная бриллиантами поверхности отчетливо выделяется аббревиатура RR. Это начальные буквы клички одного из лидеров картеля Рикардо Веласко(Ricardo Ruiz Velasco) aka Double R. Ролик подписан коротко "Мы уже в Европе".