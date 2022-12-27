Странные новогодние ретро-открытки с нотками психоделики

Традиция отправлять новогодние открытки идёт с давних лет. Но раньше творчество было другим, и некоторые изображения на таких открытках просто не поддаются объяснению. Это и странные символы года, и люди с головами животных, и жуткие мизансцены. Взглянем на некоторые слегка странные новогодние открытки из прошлого.

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Ретро рождественская открытка 0 Источник:

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Немного психоделики 0 Источник:

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Человек-свекла 0 Источник:

Гигантские летучие мыши 0 Источник:

Раньше креативили, как могли 0 Источник:

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Полный хардкор 0 Источник:

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Девушка-капуста 0 Источник:

А на этой открытке женщины закапывают Санта Клауса 0 Источник:

Коктейль готовит сам себя 0 Источник:

Кто это вообще придумал? 0 Источник:

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Ещё одна неординарная мизансцена 0 Источник:

Очень воодушевляюще 0 Источник:

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Творчество на год свиньи 0 Источник:

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Немного кошмаров 0 Источник:

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С этой Луной что-то не так 0 Источник: