Странные новогодние ретро-открытки с нотками психоделики

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Традиция отправлять новогодние открытки идёт с давних лет. Но раньше творчество было другим, и некоторые изображения на таких открытках просто не поддаются объяснению. Это и странные символы года, и люди с головами животных, и жуткие мизансцены. Взглянем на некоторые слегка странные новогодние открытки из прошлого.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Первая коммерческая рождественская открытка была создана Джоном Калкоттом Хорсли и отправлена Генри Коулом в 1843 году. На нем была изображена счастливая семья, собравшаяся за столом, а внизу была надпись «Счастливого Рождества и Нового года». Это был тот самый праздничный и теплый образ, который обычно и ждешь от открытки! Были и другие «типичные» сюжеты с трогательными животными и снеговиками. Но по мере того, как чувство новизны от отправления открытки постепенно сошло на нет, люди начали жаждать более интересных вариантов открыток. Это привело к появлению «викторианских рождественских открыток», которые современному человеку покажутся просто неуместными и тревожными. Люди отправляли и получали фотографии, на которых были изображены мертвые лягушки, тарелки с мертвыми птицами и люди, появляющиеся из желудков жутких снеговиков. Также были открытки с причудливыми изображениями животных, фруктов и овощей, таких как зловещий ходячий картофель и ингредиенты для рождественского ужина, танцующие под музыку кролика, играющего на скрипке".
Источник: жуткие открытки
https://www.techinsider.ru/popmem/1569769-zhutkie-otkrytki-na-rozhdestvo-pochemu-v-xix-veke-oni-byli-takimi-strashnymi/https://www.techinsider.ru/popmem/1569769-zhutkie-otkrytki-na-rozhdestvo-pochemu-v-xix-veke-oni-byli-takimi-strashnymi/