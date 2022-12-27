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Странные новогодние ретро-открытки с нотками психоделики

Странные новогодние ретро-открытки с нотками психоделики

Автор:
27 декабря 2022 21:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   винтаж   винтажные вещи   новый год   открытки   ретро   рождество   творчество   фото   фотографии   
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Традиция отправлять новогодние открытки идёт с давних лет. Но раньше творчество было другим, и некоторые изображения на таких открытках просто не поддаются объяснению. Это и странные символы года, и люди с головами животных, и жуткие мизансцены. Взглянем на некоторые слегка странные новогодние открытки из прошлого.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   винтаж   винтажные вещи   новый год   открытки   ретро   рождество   творчество   фото   фотографии   
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3  комментария
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27k
Ego sum qui sum 19 минут назад
это какие то сны наркомана, а не открытки
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1k
Pterocactus 9 минут назад
Давно известно, в Европе и Америке все-е.б.а.н.у.т.ы.е.
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4k
Николаевич 15 минут назад
Осмелюсь дополнить:

"Первая коммерческая рождественская открытка была создана Джоном Калкоттом Хорсли и отправлена Генри Коулом в 1843 году. На нем была изображена счастливая семья, собравшаяся за столом, а внизу была надпись «Счастливого Рождества и Нового года». Это был тот самый праздничный и теплый образ, который обычно и ждешь от открытки! Были и другие «типичные» сюжеты с трогательными животными и снеговиками. Но по мере того, как чувство новизны от отправления открытки постепенно сошло на нет, люди начали жаждать более интересных вариантов открыток. Это привело к появлению «викторианских рождественских открыток», которые современному человеку покажутся просто неуместными и тревожными. Люди отправляли и получали фотографии, на которых были изображены мертвые лягушки, тарелки с мертвыми птицами и люди, появляющиеся из желудков жутких снеговиков. Также были открытки с причудливыми изображениями животных, фруктов и овощей, таких как зловещий ходячий картофель и ингредиенты для рождественского ужина, танцующие под музыку кролика, играющего на скрипке".

Источник: жуткие открытки
https://www.techinsider.ru/popmem/1569769-zhutkie-otkrytki-na-rozhdestvo-pochemu-v-xix-veke-oni-byli-takimi-strashnymi/https://www.techinsider.ru/popmem/1569769-zhutkie-otkrytki-na-rozhdestvo-pochemu-v-xix-veke-oni-byli-takimi-strashnymi/
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