Арктические заморозки обрушились на Северную Америку и вызвали хаос

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В некоторых районах Северной Америки рождественские выходные были совсем не тихими и мирными. На США и Канаду обрушился сильный зимний шторм. Десятки людей погибли. Отменены тысячи рейсов. Многие сидят без света. Эту снежную бурю сравнивают с "зоной боевых действий", поскольку скорость ветра в некоторых районах достигала 130 км в час.
Чтобы было понятно - погоды там стояли вот такие
А вот как реагировали люди на не совсем обычные для себя условия:
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1. "Моя жена и другие медики сегодня заслуживают больше, чем прибавки в 1%. Вот она в полной экипировке, собирается на работу через буран на свою 12-часовую смену"
8. Рождество 2022 года в Буффало, штат Нью-Йорк, первый день после сильнейшей метели в его истории
9. "У сестры ветром распахнуло дверь в дом. Теперь она лопатой выгребает снег из гостиной"
16. "Буффало. Представьте, каково машинам полиции и скорой помощи. Никто никуда не может добраться. У многих дома нет газа и света уже более суток"
24. "Больше 40 лет живу на западе штата Нью-Йорк и видел сильные снегопады. Но этот определенно переплюнул их все"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Зимний шторм Канада США Северная Америка мороз снегопад снежная буря снежные заносы фоторепортаж
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