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Арктические заморозки обрушились на Северную Америку и вызвали хаос

Арктические заморозки обрушились на Северную Америку и вызвали хаос

Автор:
28 декабря 2022 15:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Зимний шторм   Канада   США   Северная Америка   мороз   снегопад   снежная буря   снежные заносы   фоторепортаж   
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В некоторых районах Северной Америки рождественские выходные были совсем не тихими и мирными. На США и Канаду обрушился сильный зимний шторм. Десятки людей погибли. Отменены тысячи рейсов. Многие сидят без света. Эту снежную бурю сравнивают с "зоной боевых действий", поскольку скорость ветра в некоторых районах достигала 130 км в час.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Зимний шторм   Канада   США   Северная Америка   мороз   снегопад   снежная буря   снежные заносы   фоторепортаж   
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15  комментариев
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1k
Жирный бот Час назад
Россию уже обвинили?
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1k
Nick Z Минуту назад
Климатический бластер Путина, не иначе
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5k
Компьютер DELL монитором 3 минуты назад
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2k
веселый просто 5 минут назад
Я ни причем
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11k
.Атеист. 16 минут назад
Не удивительно, они же столько фильмов про это все сняли, вот природа дала им возможность почувствовать 100D эффект)) А вообще нефиг борзеть и вести себя как пи..сы! Получили то, что заслужили.
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3k
Александр 18 минут назад
В России межкомнатные двери толще,чем у них входные.Одним словом пендосы.
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4k
Трям Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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4k
Николаевич 37 минут назад
Тихая радость с горячим чайком наполняет меня... Понимаю, что типа "злорадить" нехорошо, ...но ничего поделать не могу. Смотрю на фото картонных домиков, и хочется спросить американов – так, где среди снега голодные медведи бродят: в России или у вас за лужей?
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40k
Сергей 39 минут назад
Они последнее время слишком часто упоминали слово заморозить, (русские деньги, цены на русский газ, санкции и прочее), и что в итоге.
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14k
Ser 40 минут назад
У нас тоже снежок прошёл, и моя машина почти так же выглядит...
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1k
Максим Макашев 44 минуты назад
Ну что, пиндосня, опять со своим HAARPом намудрили? Хотели Россию заморозить? Так мы к этому привыкшие. Вас же ещё Никола Тесла предупреждал - НЕ ШУТИТЕ С ПРИРОДОЙ!!!
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1k
Змей Горыныч 55 минут назад
Глобальное потепление! Жрите!
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24k
Сибиряк 55 минут назад
Ссылка youtu.be
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8k
Борис Карабанов 58 минут назад
Понастроят домов из гипсокартона и палок, а потом "О, май гад! У меня иней на розетке!". А как должно быть-то? Ну, снег, ну мороз. И чё?
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