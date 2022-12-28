Арктические заморозки обрушились на Северную Америку и вызвали хаос

В некоторых районах Северной Америки рождественские выходные были совсем не тихими и мирными. На США и Канаду обрушился сильный зимний шторм. Десятки людей погибли. Отменены тысячи рейсов. Многие сидят без света. Эту снежную бурю сравнивают с "зоной боевых действий", поскольку скорость ветра в некоторых районах достигала 130 км в час.

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Чтобы было понятно - погоды там стояли вот такие 0 А вот как реагировали люди на не совсем обычные для себя условия:

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1. "Моя жена и другие медики сегодня заслуживают больше, чем прибавки в 1%. Вот она в полной экипировке, собирается на работу через буран на свою 12-часовую смену" 0 Источник:

2. "138 замерзающих летучих мышей были спасены в Хьюстоне. Они упали с моста вниз" 0 Источник:

3. Катание на коньках по улицам Сиэтла 0 Источник:

4. "Город Буффало. Нас полностью засыпало" 0 Источник:

5. "Моя входная дверь прямо сейчас" 0 Источник:

6. "Канада. Такое ощущение, что живу в морозилке" 0 Источник:

7. В Оклахоме кто-то включил воду и капли тут же превратились в сосульки 0 Источник:

8. Рождество 2022 года в Буффало, штат Нью-Йорк, первый день после сильнейшей метели в его истории 0 Источник:

9. "У сестры ветром распахнуло дверь в дом. Теперь она лопатой выгребает снег из гостиной" 0 Источник:

10. "Сейчас немного холодно для бега в Канаде" 0 Источник:

11. Розеткам нехорошо 0 Источник:

12. Шикарные сосульки! 0 Источник:

13. "Дорожку к дому кое-как почистил, но ехать все равно слишком холодно" 0 Источник:

14. Вода при замерзании расширяется! 0 Источник:

15. "Двор перед домом и входная дверь в дом. Буффало. Это нечто" 0 Источник:

16. "Буффало. Представьте, каково машинам полиции и скорой помощи. Никто никуда не может добраться. У многих дома нет газа и света уже более суток" 0 Источник:

17. Буффало. Очень холодно. Примерно вот так 0 Источник:

18. "Решила выглянуть в окно, чтобы посмотреть, что там сегодня со снегом. Ох..." 0 Источник:

19. "Соседка со второго этажа забыла запереть входную дверь. Спасибо ей большое!" 0 Источник:

20. Весь Сиэтл превратился в один большой каток 0 Источник:

21. Добро пожаловать в Буффало! 0 Источник:

22. "Вид на дом моих соседей до и после снегопада. Кажется, деревья его не пережили" 0 Источник:

23. Погода в Нью-Йорке. Морозно! 0 Источник:

24. "Больше 40 лет живу на западе штата Нью-Йорк и видел сильные снегопады. Но этот определенно переплюнул их все" 0 Источник: