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В США отыскали затонувшее судно, на котором в 30-е годы не действовал сухой закон

В США отыскали затонувшее судно, на котором в 30-е годы не действовал сухой закон

Автор:
23 января 2023 16:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Аль Капоне   США   баржа   затонувшее судно   интересные факты   на дне озера   плавающий ресторан   плавучий бар.   сухой закон.   
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На дне озера Шарлевуа в Мичигане найдена баржа, которую во времена сухого закона превратили в плавучий ресторан-казино. Владельцу заведения закон о запрете на алкоголь был не писан. Делами там заправлял никто иной, как Аль Капоне, один из самых известных американских гангстеров 30-х годов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Аль Капоне   США   баржа   затонувшее судно   интересные факты   на дне озера   плавающий ресторан   плавучий бар.   сухой закон.   
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1  комментарий
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Tuskub Полчаса назад
"А в августе 1932 года судно загадочным образом затонуло" . На фото нет ничего, что бы говорило о том, что судно "загадочным образом затонуло". Загадочно - это тогда, когда внезапно, без причин и объяснений. А на фото - чистые трюмные отсеки и помещения, нет побочных вещей, мусора и артефактов. Другими словами говоря - там оттеда сначала ВСЕ вывыезли (вполоть до мусора), а потом затопили. Т.е. ничего "загадочного" там нет.
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