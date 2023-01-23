В США отыскали затонувшее судно, на котором в 30-е годы не действовал сухой закон

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На дне озера Шарлевуа в Мичигане найдена баржа, которую во времена сухого закона превратили в плавучий ресторан-казино. Владельцу заведения закон о запрете на алкоголь был не писан. Делами там заправлял никто иной, как Аль Капоне, один из самых известных американских гангстеров 30-х годов.
Баржа "Кеука", построенная в 1889 году, предназначалась для перевозки леса. В 1928 году судно сменило владельца и вскоре превратилось в плавучий танцевальный зал с живой музыкой, баром и азартными играми. Находилось оно на середине озера Шарлевуа (штат Мичиган).
Согласно воспоминаниям местных жителей, делами этого ресторана-казино занимался лично Аль Капоне. Обеспечивал бесперебойные поставки алкоголя, подкупал местную полицию, приглашал именитых гостей, да и сам частенько там отдыхал от трудов неправедных.
Согласно воспоминаниям местных жителей, делами этого ресторана-казино занимался лично Аль Капоне. Обеспечивал бесперебойные поставки алкоголя, подкупал местную полицию, приглашал именитых гостей, да и сам частенько там отдыхал от трудов неправедных.
Судьба "Кеуки" в этом новом качестве была не очень долгой и довольно печальной. Во время празднования нового 1931 года пьяный посетитель застрелил управляющего рестораном. А в августе 1932 года судно загадочным образом затонуло.
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Останки баржи были недавно найдены и сфотографированы дайверами Крисом Роксбургом и Ли Розенбергом.
"Я знаю от местных жителей, и верю в это, что это плавучее казино в эпоху сухого закона снабжали Аль Капоне и его люди, — рассказал Крис Роксбург. — У Капоне был дом недалеко от Шарлевуа, и есть множество свидетельств очевидцев, которые утверждали, что видели его в те годы. У него было несколько убежищ в северном Мичигане, куда легко добраться из Чикаго".
"Я знаю от местных жителей, и верю в это, что это плавучее казино в эпоху сухого закона снабжали Аль Капоне и его люди, — рассказал Крис Роксбург. — У Капоне был дом недалеко от Шарлевуа, и есть множество свидетельств очевидцев, которые утверждали, что видели его в те годы. У него было несколько убежищ в северном Мичигане, куда легко добраться из Чикаго".
"Ходят слухи, что после того, как менеджер корабля был застрелен на борту, судно затопила местная церковная группа, уставшая от "дьявольских" вечеринок, выпивки, музыки и "разврата". Когда я погружаюсь на этот затонувший корабль, я представляю, как это было в 1929 году, когда вечеринки и азартные игры были в самом разгаре, а выпивка лилась рекой".
"Внизу корабль представляет собой длинные открытые пространства, так как корабль имеет длину 200 футов (60 метров) и высоту более двух этажей. Прожектор светит сквозь иллюминаторы, отбрасывая тени, которые двигаются, пока мы пробираемся через баржу для вечеринок. Обломки корабля целы и стоят прямо, с хорошим освещением и очень чистой водой. Судно устрашающе таится под поверхностью и может рассказать много историй".
Баржа "Кеука" была старой и находилась в аварийном состоянии: воду из неё приходилось откачивать ежедневно, причем для этой работы был нанят человек, которому, по слухам, платили виски.
Затем, в день празднования нового 1931 года, разразилась история, решившая судьбу "Кеуки".
Эд Лэтэм, управляющий баржи, был застрелен пьяным клиентом. Судьба стрелка и его жертвы неясна, но, как сообщило тогда местное издание Northern Express, это побудило капитана Дж. Галлахера закрыть заведение до лучших времен.
Эд Лэтэм, управляющий баржи, был застрелен пьяным клиентом. Судьба стрелка и его жертвы неясна, но, как сообщило тогда местное издание Northern Express, это побудило капитана Дж. Галлахера закрыть заведение до лучших времен.
Весьма вероятно, что потом его снова открыли и все пошло по-прежнему. Однако уже в следующем году "Кеука" затонула. Как говорится, ничто не предвещало: была суббота, ресторан работал в обычном режиме и никто не может найти объяснения тому, что спустя несколько часов баржа оказалась на дне озера.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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