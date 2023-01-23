В США отыскали затонувшее судно, на котором в 30-е годы не действовал сухой закон

Останки баржи были недавно найдены и сфотографированы дайверами Крисом Роксбургом и Ли Розенбергом.



"Я знаю от местных жителей, и верю в это, что это плавучее казино в эпоху сухого закона снабжали Аль Капоне и его люди, — рассказал Крис Роксбург. — У Капоне был дом недалеко от Шарлевуа, и есть множество свидетельств очевидцев, которые утверждали, что видели его в те годы. У него было несколько убежищ в северном Мичигане, куда легко добраться из Чикаго".