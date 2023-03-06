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На Калифорнию обрушился снежный шторм

На Калифорнию обрушился снежный шторм

Автор:
06 марта 2023 13:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Калифорния   США   снегопад   сугробы   штат   шторм   
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Это рекордный снегопад за последние десятилетия.

В Калифорнии выпал снег. Весь штат завалило и теперь местные вдумчиво откапывают себя из-под сугробов. Как говорят метеорологи - это самый масштабный снегопад, такого не было уже 20 лет.

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Метки: Калифорния   США   снегопад   сугробы   штат   шторм   
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2  комментария
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pinbalist 11 минут назад
А мы на Урале без снега сидим
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Ego sum qui sum Полчаса назад
не совсем калифорния ,но что-то вспомнилось
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