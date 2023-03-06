На Калифорнию обрушился снежный шторм

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Это рекордный снегопад за последние десятилетия.
В Калифорнии выпал снег. Весь штат завалило и теперь местные вдумчиво откапывают себя из-под сугробов. Как говорят метеорологи - это самый масштабный снегопад, такого не было уже 20 лет.
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