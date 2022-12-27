Город Буффало в штате Нью-Йорк переживает снежный армагеддон

За последний месяц жители города Буффало (штат Нью-Йорк) прошли все пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие. Район пережил самую разрушительную снежную бурю в своей истории и до сих пор разгребает ее последствия. Люди там, конечно, видели снег, и не раз. Но в этом году их накрыло по полной программе.

0 Вот небольшой фоторепортаж, дающий представление о том, сколько выпало снега в Буффало и о том, как с этим справлялись жители города и спасательные службы.

1. 0 Источник: Снегопад начался 18 ноября и очень скоро город и соседние районы в западной части штата Нью-Йорк занесло снегом, в отдельных местах сугробы достигли 2 метров.

×

×

2. 0 Источник: К сожалению, не обошлось без жертв. Как минимум 7 человек погибли из-за разбушевавшейся стихии (некоторые из них замерзли в машинах, не сумев выбраться).

3. 0 Источник: По словам губернатора штата, Буффало пережил много битв и больших бурь, но эта войдет в историю как самая разрушительная.

4. 0 Источник:

5. 0 Источник:

6. 0 Источник:

7. 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. 0 Источник:

14. 0 Источник:

15. 0 Источник:

16. 0 Источник:

17. 0 Источник:

18. 0 Источник:

19. 0 Источник:

20. 0 Источник:

21. 0 Источник:

22. 0 Источник:

23. 0 Источник:

24. 0 Источник: