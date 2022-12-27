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Город Буффало в штате Нью-Йорк переживает снежный армагеддон

Город Буффало в штате Нью-Йорк переживает снежный армагеддон

Автор:
27 декабря 2022 17:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Буффало   США   засыпало снегом   природа   снегопад   снежная буря   стихия   стихия бушует   сугробы   
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За последний месяц жители города Буффало (штат Нью-Йорк) прошли все пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие. Район пережил самую разрушительную снежную бурю в своей истории и до сих пор разгребает ее последствия. Люди там, конечно, видели снег, и не раз. Но в этом году их накрыло по полной программе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Буффало   США   засыпало снегом   природа   снегопад   снежная буря   стихия   стихия бушует   сугробы   
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10  комментариев
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2k
Pioner76 49 минут назад
Природа мстит за поддержку хохлов.
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Виктор Апрель 6 минут назад
Добавлю. Общий вид 25 декабря
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2k
S__D 10 минут назад
Комментарий к фото
Индекс биг-мака знаю. Но что есть индекс "Genesee" - слышу впервые.
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1k
taxcop 15 минут назад
Безразлично на их проблемы, как и им на наши.
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1k
Lesshik 37 минут назад
Никогда не понимал прикола ходить зимой в пуховике и в шортах...
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3k
Григорий 37 минут назад
сам живу в частном доме, мне их жаль) снег лопатить это такое себе
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12k
a_komolow 54 минуты назад
Принудитель опять до пульта добрался?
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7
Napalm Час назад
нах эта америка нужна? в мск с прошлого снегопада не почистили, а сегодня опять заваливает
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29k
Владимир Час назад
Ой госпоодяа-а-а-а, снег зимой. Да что ж это деется то. Но у них же там культура, просвещение и развитие, им это проблем не доставит, правда?
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
Генерал Мороз делает пиндосам "внеплановое предупреждение"
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