Город Буффало в штате Нью-Йорк переживает снежный армагеддон

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За последний месяц жители города Буффало (штат Нью-Йорк) прошли все пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие. Район пережил самую разрушительную снежную бурю в своей истории и до сих пор разгребает ее последствия. Люди там, конечно, видели снег, и не раз. Но в этом году их накрыло по полной программе.
Вот небольшой фоторепортаж, дающий представление о том, сколько выпало снега в Буффало и о том, как с этим справлялись жители города и спасательные службы.
1.
Снегопад начался 18 ноября и очень скоро город и соседние районы в западной части штата Нью-Йорк занесло снегом, в отдельных местах сугробы достигли 2 метров.
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2.
К сожалению, не обошлось без жертв. Как минимум 7 человек погибли из-за разбушевавшейся стихии (некоторые из них замерзли в машинах, не сумев выбраться).
3.
По словам губернатора штата, Буффало пережил много битв и больших бурь, но эта войдет в историю как самая разрушительная.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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