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Евгений Пригожин объявил правительство США террористами

Евгений Пригожин объявил правительство США террористами

Автор:
05 февраля 2023 21:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: vagner   Англия   Евгений Пригожин   Канада   США   правительство   чвк   чиновники   
1482
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Также он «приласкал» чиновников Англии и Канады.

Основатель ЧВК «Вагнер» в последнее время популярнее многих медийных персон. Не в последнюю очередь - из-за его резонансных сообщений. Он уже говорил, что Европейский Союз надо бы распустить, а его бойцы баловались с кувалдами.

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А сейчас сделал новое заявление - госорганы США, Англии и Канады считать нелегитимными. Этот вопрос обсуждался, в том числе, на совете командиров «Вагнера».

«На основании вышеизложенного правительства США, Великобритании и Канады признаются обер-террористическими и незаконными».

«Мы будем защищать и поддерживать мирное население государств, подвергающихся геноциду, неоколониализму, терроризму со стороны частных, государственных и надгосударственных образований».

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Метки: vagner   Англия   Евгений Пригожин   Канада   США   правительство   чвк   чиновники   
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28  комментариев
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28k
albedo Час назад
Годный троллинг!!!!
А то Запад вообразил себя исключительным.

А с какого перепугу?
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9
Александр Пистолетов 13 минут назад
Базу выдал
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1k
Nick Z 13 минут назад
Боюсь, что он сам себя перерастет и возомнит себя очередным Муссолини
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4k
Мангуст 17 минут назад
Викторович жжёт!
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2k
taxcop 20 минут назад
Хоть кто-то разговаривает с западными ублюдками на их языке
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8k
mbr 21 минуту назад
А в чём он не прав?
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10k
Shtoppi Полчаса назад
Как бы, то что правительства не только вышеперечисленных стран, но и их прихвостней в ес, являются террористическими по отношению к всем странам не входящим в их "исключительно-избранный" зоопарк, было ясно и до него и абсолютно всем, просто вслух это никто озвучивать не стремился, во избежание карательных действий со стороны этого международного, преступного конгломерата.
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59k
Morder Полчаса назад
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−20
Filem777 Полчаса назад
Первый, кто свалит после падения Бенкурного
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14k
ss Полчаса назад
По улицам Слона водили,
Как видно напоказ
Известно, что Слоны в диковинку у нас
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться»,
Ей шавка говорит: «тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идёт
Вперёд
И лаю твоего совсем не примечает».
«Эх, эх!» ей Моська отвечает:
«Вот то-то мне и духу придаёт,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»

(С)басня Крылова
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55
twincam Полчаса назад
Так и есть по факту
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4k
DDoS Полчаса назад
Лицо Пригожина больше похожа на физиономию бывалого зэка. Ну а на западе я думаю плевать хотели, что он там про них думает. Да и нам эта "новость" так себе.
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1k
Куртуазный Маньерист 36 минут назад
Евгений Пригожин объявил правительство США террористамиПосмотреть
Евгений Пригожин объявил правительство США террористами
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12k
Joker_MSK 37 минут назад
А в чем он не прав?Это и есть глобальные террористы.
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5k
BenderRodriguez 39 минут назад
Похоже выкурят его скоро из Африки.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
ЦРУ и МИ-6....реальные террористы.
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6k
rutt Час назад
До Фашингтона значит пойдём, дуркаина это разбежечка. В интересное время живём.
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26k
Volga_34 Час назад
Плюсанул, но новость - так себе..
Это как наш медвед, который каждую неделю "просыпается" и грозит хохлам просто 3,14здецом в сдучае атак со стороны Украины Крыма и росс. терр.., которые почти год именно атакуются с жертвами мирных людей Росссии.
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