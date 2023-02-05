Евгений Пригожин объявил правительство США террористами

Также он «приласкал» чиновников Англии и Канады.
Основатель ЧВК «Вагнер» в последнее время популярнее многих медийных персон. Не в последнюю очередь - из-за его резонансных сообщений. Он уже говорил, что Европейский Союз надо бы распустить, а его бойцы баловались с кувалдами.
А сейчас сделал новое заявление - госорганы США, Англии и Канады считать нелегитимными. Этот вопрос обсуждался, в том числе, на совете командиров «Вагнера».
«На основании вышеизложенного правительства США, Великобритании и Канады признаются обер-террористическими и незаконными».
«Мы будем защищать и поддерживать мирное население государств, подвергающихся геноциду, неоколониализму, терроризму со стороны частных, государственных и надгосударственных образований».
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А то Запад вообразил себя исключительным.
А с какого перепугу?
Как видно напоказ
Известно, что Слоны в диковинку у нас
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться»,
Ей шавка говорит: «тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идёт
Вперёд
И лаю твоего совсем не примечает».
«Эх, эх!» ей Моська отвечает:
«Вот то-то мне и духу придаёт,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»
(С)басня Крылова
Это как наш медвед, который каждую неделю "просыпается" и грозит хохлам просто 3,14здецом в сдучае атак со стороны Украины Крыма и росс. терр.., которые почти год именно атакуются с жертвами мирных людей Росссии.
Пытался лизнуть жопу губеру Калифорнии Шварцу, когда сидел в приёмной и терпеливо ждал его.
Не замечен вообще в каких либо значимых и полезных мероприятиях.
А Пригожин, замечен в реальных делах, с реальным и значимым результатом.
Так что не надо сравнивать коровью лепёшку и профессионала.