В Канаде вырос самый длинный в мире кабачок

А что вообще делать с таким гигантским кабачком? Считается, что когда он достигает таких размеров, его уже нельзя есть. И вряд ли его можно использовать как-то ещё.

Поэтому пока что Д'Анджела хранит овощ в своем гараже и ждет, что к нему заглянут представители Книги рекордов Гиннесса, дабы подтвердить такое мощное достижение.