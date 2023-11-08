FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10932 поста • 1457 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Канаде вырос самый длинный в мире кабачок

В Канаде вырос самый длинный в мире кабачок

Автор:
08 ноября 2023 16:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Канада   весёлые овощи   гигант   забавные рекорды   кабачок   огород   рекордсмен   цукини   
865
7
1

Житель канадской провинции объявил о том, что вырастил цукини, который бьет все мировые рекорды по длине. Выглядит это чудо природы действительно впечатляюще! Сразу вспоминается сказка «Джек и бобовый стебель».


На свет появился рекордно длинный цукини — и это удивительное зрелище!



Недавно житель канадской провинции Онтарио по имени Генри Д'Анджела объявил о том, что вырастил цукини-рекордсмена. Какая же длина у этого кабачка? Не метр, не полтора, а два с половиной метра.


«Я не ставил перед собой цель вырастить самый длинный экземпляр, — говорит Д'Анджела о своем "звере" длиной 8 футов 4,79 дюйма (2,56 м). — Просто так получилось, что он оказался на новом участке, где я ничего раньше не выращивал. Почва оказалась очень хорошей для него. Это удивительно».



Д'Анджела не только не ставил перед собой задачу вырастить кабачок неимоверной длины, но даже не уверен, как это получилось. «Наверное, много воды, — сказал он в интервью изданию ThoroldToday. — А в основание я положил навоз». Или он тайно общался с дьяволом. Не будем сбрасывать со счетов и такой вариант.


А что вообще делать с таким гигантским кабачком? Считается, что когда он достигает таких размеров, его уже нельзя есть. И вряд ли его можно использовать как-то ещё.


Поэтому пока что Д'Анджела хранит овощ в своем гараже и ждет, что к нему заглянут представители Книги рекордов Гиннесса, дабы подтвердить такое мощное достижение.



«Когда в следующем году в Торольде откроется фермерский рынок, я должен буду привезти его в качестве новинки, — говорит он. — Тогда Торольд будет известен как место, где продаются самые большие кабачки в мире». Наконец-то городу будет чем похвастать.



Так что если вы хотите купить гигантский цукини, то, похоже, за ним придётся отправиться в Канаду.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Канада   весёлые овощи   гигант   забавные рекорды   кабачок   огород   рекордсмен   цукини   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Damvrot Hohlam Час назад
В Канаде вырос самый длинный в мире кабачокПосмотреть
В Канаде вырос самый длинный в мире кабачок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112293



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства мигрантов, которые представляют опасность для общества
«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства...
Рыться в помойках и дышать воздухом свободы. Сеть обходят истории успеха российских релокантов в Грузии
Рыться в помойках и дышать воздухом свободы. Сеть обходят истории успеха российских...
Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать
Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Должен успеть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#интересно#аварии#авто аварии#Автовсячина#Ynews#собака#истории
#автомобили#люди#Юмор#кино#ДТП#история#Китай#Еда#находка#Мемы
#автомир#в мире#Прикол#интересное#позитив#фильм#факты#шоу бизнес#добро#новости
Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать Канадка установила мировой рекорд по сдаче крови Канадка установила мировой рекорд по сдаче крови Как выглядит самый длинный в мире язык Как выглядит самый длинный в мире язык Арктические заморозки обрушились на Северную Америку и вызвали хаос Арктические заморозки обрушились на Северную Америку и вызвали хаос Житель города Дилдо нашёл айсберг в форме гигантского пениса Житель города Дилдо нашёл айсберг в форме гигантского пениса Американский астронавт станет рекордсменом NASA по продолжительности пребывания в космосе Американский астронавт станет рекордсменом NASA по продолжительности пребывания в космосе

На что жалуетесь?

Вернуться