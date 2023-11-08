В Канаде вырос самый длинный в мире кабачок

Житель канадской провинции объявил о том, что вырастил цукини, который бьет все мировые рекорды по длине. Выглядит это чудо природы действительно впечатляюще! Сразу вспоминается сказка «Джек и бобовый стебель».
На свет появился рекордно длинный цукини — и это удивительное зрелище!
Недавно житель канадской провинции Онтарио по имени Генри Д'Анджела объявил о том, что вырастил цукини-рекордсмена. Какая же длина у этого кабачка? Не метр, не полтора, а два с половиной метра.
«Я не ставил перед собой цель вырастить самый длинный экземпляр, — говорит Д'Анджела о своем "звере" длиной 8 футов 4,79 дюйма (2,56 м). — Просто так получилось, что он оказался на новом участке, где я ничего раньше не выращивал. Почва оказалась очень хорошей для него. Это удивительно».
Д'Анджела не только не ставил перед собой задачу вырастить кабачок неимоверной длины, но даже не уверен, как это получилось. «Наверное, много воды, — сказал он в интервью изданию ThoroldToday. — А в основание я положил навоз». Или он тайно общался с дьяволом. Не будем сбрасывать со счетов и такой вариант.
Источник:
А что вообще делать с таким гигантским кабачком? Считается, что когда он достигает таких размеров, его уже нельзя есть. И вряд ли его можно использовать как-то ещё.
Поэтому пока что Д'Анджела хранит овощ в своем гараже и ждет, что к нему заглянут представители Книги рекордов Гиннесса, дабы подтвердить такое мощное достижение.
«Когда в следующем году в Торольде откроется фермерский рынок, я должен буду привезти его в качестве новинки, — говорит он. — Тогда Торольд будет известен как место, где продаются самые большие кабачки в мире». Наконец-то городу будет чем похвастать.
Так что если вы хотите купить гигантский цукини, то, похоже, за ним придётся отправиться в Канаду.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Житель города Дилдо нашёл айсберг в форме гигантского пениса
- Канадка установила мировой рекорд по сдаче крови
- Арктические заморозки обрушились на Северную Америку и вызвали хаос
- В Канаде разрешат проводить эвтаназию на основании психических заболеваний
- Как выглядит самый длинный в мире язык