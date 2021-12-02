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История из разряда "Вышел за хлебушком": на прошлой неделе на север Англии обрушилась сильная метель. Посетители паба при гостинице Tan Hill Inn, которая находится на высоте 528 метров над уровнем моря в высокогорье Йоркшира, оказались в снежной ловушке. Из трех дорог две были заблокированы снегом, а третья - обрушенной линией электропередачи.
Народу собралось много - шестьдесят человек. Дело было в пятницу, люди собрались посидеть вечерком в пабе и послушать концерт кавер-группы Noasis, исполняющей песни Oasis. В итоге всем - и музыкантам в том числе - пришлось остаться там на три ночи.
Снег высотой до метра в некоторых местах блокировал выходы из гостиницы
К счастью, внутри было светло, тепло, была еда на всех, и было чем заняться. Гости пережидали бурю, смотрели фильмы, играли в викторину в пабе, пели в караоке, и угощались бесплатным обедом "шведский стол".
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Персонал гостиницы постарался сделать так, чтобы люди с комфортом провели это время и всем было удобно.
На странице Tan Hill Inn опубликованы фотографии, на которых можно представить, сколько насыпало снега и как "постояльцы поневоле" спят вместе под одеялами в лаунже паба.
Еще в пятницу вечером это был паб, полный незнакомых людей, но уже через пару дней все подружились. Теперь они хотят каждый год устраивать здесь дружеские посиделки каждый год.
В понедельник снежные завалы, наконец, были расчищены, и машины также освобождены от снега, и можно было ехать домой. Прощаясь, все обнимались и говорили друг другу, что давно так хорошо не проводили время.
В понедельник снежные завалы, наконец, были расчищены, и машины также освобождены от снега, и можно было ехать домой. Прощаясь, все обнимались и говорили друг другу, что давно так хорошо не проводили время.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Когда их спасли из снежного плена, одна из женщин заявила, что не хочет оттуда уходить.
Только вышли, и по новой?
Плацкарт
День первый: Все с недоверием посматривают на друг друга, принюхиваются.
День второй: Уже познакомились, кто-то синячит водяру с новым другом а кто-то всё ещё принюхивается, одинокие женщины равно как и мужчины стреляют глазками и ищут с кем допустим перепихон.
День третий: Те кто синячил на день второй уже братья на век, в первой секции от купе проводника Кирилл уже драл Фросю из Сыктывкара, спать мешали всему вагону, имели место быть советы из соседней секции, кажется предлагали помочь.
День четвёртый: У свежеиспеченных братьев запой, к ним присоединились ещё ряд лиц, даже Кирилл с Фросей тут, все хотят выпить, в четвёртой секции от купе проводника едет иностранный турист, он слегка в а.х.у.е. от происходящего вокруг, но от водки не отказывается, к иностранцу одна за другой липнут какие то девки из Иркутска, по вагону ходят сплетни, что он из по очереди в тамбуре шпилил, говорят одна из них замужем, пока муж пьяный спал.
День пятый: Уже в открытую пердят друг перед другом, х.у.л.ь. почти родня уже. Запой продолжается, по ночам то тут то там постоянно кого то и.п.у.т. и кто-то кричит уже не стесняясь. Помощь при этом из соседних секций уже не предлагают, присоединяются молча со знанием дела. Иностранный турист напился и наиба.с.я. на 50 лет вперёд, говорят во сне кричал что хочет обратно в Амстердам.
День шестой: Сонный вагон, кто-то кто самый активный предпринимает попытки пикапа в соседних вагонах, но там уже всё поделено, не обходится без мордобоя, водка вечером, в туалет ходят уже смело, торопят если занято, уборная на время стала местом любовных дневных утех, если уже совсем не втерпёж, все уже родственники, в вагоне воняет перегаром, пердежом и пропавшими продуктами.
День седьмой: Прибытие во Владивосток
А вы говорите три дня в пабе, вот где жизнь кипит