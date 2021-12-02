Еще в пятницу вечером это был паб, полный незнакомых людей, но уже через пару дней все подружились. Теперь они хотят каждый год устраивать здесь дружеские посиделки каждый год.



В понедельник снежные завалы, наконец, были расчищены, и машины также освобождены от снега, и можно было ехать домой. Прощаясь, все обнимались и говорили друг другу, что давно так хорошо не проводили время.