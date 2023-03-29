Канадка установила мировой рекорд по сдаче крови

Жительница Канады Жозефина Михалюк первый раз стала донором в 22 года, за компанию со старшей сестрой. И с тех пор не останавливалась, регулярно сдавая кровь в течение почти 60 лет. «Я просто чувствую, что мне есть чем поделиться», — говорит она.