Канадка установила мировой рекорд по сдаче крови

Жительница Канады Жозефина Михалюк первый раз стала донором в 22 года, за компанию со старшей сестрой. И с тех пор не останавливалась, регулярно сдавая кровь в течение почти 60 лет. «Я просто чувствую, что мне есть чем поделиться», — говорит она.
Общий объём сданной ею крови составил 203 единицы, или дозы, и побил мировой рекорд среди женщин-доноров. Доза — это примерно 450 мл. Выходит, эта женщина за свою жизнь сдала более 90 литров крови.
Я никогда не думала о рекордах и отдавала свою кровь не по этой причине. И я планирую продолжать.
Я чувствую, что мне есть что отдать. Я могут поделиться этим с людьми, которые в этом нуждаются. Я сдаю кровь в среднем 4-5 раз в год и планирую продолжать, пока жива.
Её группа крови — О+ (первая положительная). Она пользуется большим спросом в больницах, поскольку подходит для переливания людям с любой группой крови.
И так должны делать все, кто может. Гораздо больше людей, чем сейчас. Спрос на кровь для спасения жизней очень высок.
Ранее рекорд по количеству сданной крови среди женщин принадлежал Мадхуре Кумар из Индии (117 единиц).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я сам как раз сегодня утром сдавал плазму.
Деееееевушке!
Из 10 человек отсеяли 8!
Как сейчас помню, одного из-за отсутствия московской регистрации.
так что и не попадешь, даже если сильно будешь хотеть!
не знаю почему!
Один без регистрации, другой от рождения хромой и т.д...
Пойду сдам, что ли?
Физиологически разрешённая норма единоразовой сдачи 400 мл. Следующая сдача не ранее чем через два месяца. После четырёх сдач перерыв полгода. Так что сдала она примерно 82 литра крови.
Вот картинка, я сегодея с утра плазму сдавал, сфоткал... Это Москва, Склиф.