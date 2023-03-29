FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10136 постов • 1424 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Канадка установила мировой рекорд по сдаче крови

Канадка установила мировой рекорд по сдаче крови

Автор:
29 марта 2023 15:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Канада   доброе дело   донор   донорство   мировой рекорд   рекорд мира   хорошие люди   
1005
3

Жительница Канады Жозефина Михалюк первый раз стала донором в 22 года, за компанию со старшей сестрой. И с тех пор не останавливалась, регулярно сдавая кровь в течение почти 60 лет. «Я просто чувствую, что мне есть чем поделиться», — говорит она.

Общий объём сданной ею крови составил 203 единицы, или дозы, и побил мировой рекорд среди женщин-доноров. Доза — это примерно 450 мл. Выходит, эта женщина за свою жизнь сдала более 90 литров крови.


Я никогда не думала о рекордах и отдавала свою кровь не по этой причине. И я планирую продолжать.

Я чувствую, что мне есть что отдать. Я могут поделиться этим с людьми, которые в этом нуждаются. Я сдаю кровь в среднем 4-5 раз в год и планирую продолжать, пока жива.


Её группа крови — О+ (первая положительная). Она пользуется большим спросом в больницах, поскольку подходит для переливания людям с любой группой крови.

И так должны делать все, кто может. Гораздо больше людей, чем сейчас. Спрос на кровь для спасения жизней очень высок.


Ранее рекорд по количеству сданной крови среди женщин принадлежал Мадхуре Кумар из Индии (117 единиц).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Канада   доброе дело   донор   донорство   мировой рекорд   рекорд мира   хорошие люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Александр 2 часа назад
Достойный рекорд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Голос Вселенной 18 минут назад
Классно! Честь и уважение девушке )))

Я сам как раз сегодня утром сдавал плазму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
842
Kra Полчаса назад
Пошли мы как-то сдавать кровь конкретному человеку, попавшему в аварию...
Из 10 человек отсеяли 8!
Как сейчас помню, одного из-за отсутствия московской регистрации.
так что и не попадешь, даже если сильно будешь хотеть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74
altim 51 минуту назад
Достойный рекорд, но и в России есть рекордсмены. Цитирую "То, что спасение жизней может стать судьбой, каждый день доказывает 75-летний Михаил Мытарев. Ему обязаны тысячи человек, хотя сами об этом даже не догадываются. Он - донор с внушительным стажем. Сейчас готовится сдать кровь уже в 503-й раз. А вообще, Михаил всегда шел на невероятные эксперименты, которые позволяли защитить и сейчас защищают очень многих." Более чем в 2 раза обогнал Конадку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Федор Медведев 58 минут назад
"0-" подходит для любой крови. "0+" подойдет для всех, кроме "0-"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
fraxinus Час назад
Я сдавал около 20 раз и мне стало стыдно.

Пойду сдам, что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74
altim fraxinus 50 минут назад
Поддерживаю, дело благородное и нужное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шапкин Час назад
Доза это примерно 450 мл.
Физиологически разрешённая норма единоразовой сдачи 400 мл. Следующая сдача не ранее чем через два месяца. После четырёх сдач перерыв полгода. Так что сдала она примерно 82 литра крови.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74
altim Шапкин 48 минут назад
Кто вам такое сказал? У нас на станции переливания крови берут раз в 1-2 месяца, без перерывов. Если у вас все нормально с анализами, сдавайте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
М С 2 часа назад
Сколько же людей она спасла? Респект и уважуха!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96237



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Немного фактов о космосе
Немного фактов о космосе
"У нас можно спокойно ходить с телефоном": замминистра Зимбабве зазывает в страну россиян
"У нас можно спокойно ходить с телефоном": замминистра Зимбабве зазывает в страну россиян
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Лобовое ДТП в Свердловской области
Авария дня. Лобовое ДТП в Свердловской области
Куда смотрели стилисты: безумные прически нулевых на примере звёзд
Куда смотрели стилисты: безумные прически нулевых на примере звёзд
Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля
Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Дождался

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#люди#аварии#авто аварии#в мире#Разное#картинки#наука
#Юмор#история#машина#позитив#факты#интересное#кино#Жизнь#Китай#Приколы
#интересно#автомобили#животные#подборка#дтп#улыбнуло#Ynews#полиция#милота#Автовсячина
Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля В Канаде начал работу первый в мире аппарат по выдаче опиоидов В Канаде начал работу первый в мире аппарат по выдаче опиоидов Футбольный болельщик пропустил матч, чтобы пожертвовать свои стволовые клетки Футбольный болельщик пропустил матч, чтобы пожертвовать свои стволовые клетки 105-летняя спортсменка установила мировой рекорд в беге на 100 метров 105-летняя спортсменка установила мировой рекорд в беге на 100 метров Последняя канадская ведьма была предана суду Последняя канадская ведьма была предана суду Массовая стрельба в Канаде: одетый в полицейскую форму стрелок убил 16 человек Массовая стрельба в Канаде: одетый в полицейскую форму стрелок убил 16 человек

На что жалуетесь?

Вернуться