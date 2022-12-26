25 фактов про фильмы 50-х годов

2. Отсылка к фильму "Карнавальная ночь" есть в фильме "Покровские ворота". Там героиня Инны Ульяновой стоит у входа в кинотеатр под афишей "Карнавальной ночи". В "Карнавальной ночи" Инна Ульянова тоже сыграла.

3. Фильм "Летят журавли" во Франции было переведено как «Когда прилетают аисты». Все дело в том, что если бы название перевести дословно, то получилось бы "Женщины легкого поведения воруют".

4. Нине Ивановой, которая сыграла роль учительницы Татьяны Сергеевны в фильме "Весна на Заречной улице", пророчили успешную актерскую карьеру. Но после этого фильма актриса практически нигде не снималась, а окончательно ушла из кино в 1966 году.