25 фактов про фильмы 50-х годов

Короткие факты про фильмы, которые были сняты в СССР в 50-е годы. Кое-что вы можете знать, а кое-что может оказаться для вас совершенно новым.
1. Серафима Огурцова в фильме "Карнавальная ночь" могли сыграть и Анатолий Папанов, и Петр Константинов.
2. Отсылка к фильму "Карнавальная ночь" есть в фильме "Покровские ворота". Там героиня Инны Ульяновой стоит у входа в кинотеатр под афишей "Карнавальной ночи". В "Карнавальной ночи" Инна Ульянова тоже сыграла.
3. Фильм "Летят журавли" во Франции было переведено как «Когда прилетают аисты». Все дело в том, что если бы название перевести дословно, то получилось бы "Женщины легкого поведения воруют".
4. Нине Ивановой, которая сыграла роль учительницы Татьяны Сергеевны в фильме "Весна на Заречной улице", пророчили успешную актерскую карьеру. Но после этого фильма актриса практически нигде не снималась, а окончательно ушла из кино в 1966 году.
5. В фильме "Максим Перепелица" впервые прозвучала песня "В путь". Также она известна под названием "Солдатская песня".
6. На съемках фильма "Летят журавли" два дня работал никому неизвестный молодой француз. Он был обычным кинолюбителем, который решил посетить Москву и "Мосфильм". Потом он стал известным кинорежиссером. Это был Клод Лелюш.
7. Первоначальное название фильма "Летят журавли" было "За твою жизнь".
8. В фильме "Весна на Заречной улице" есть маленький киноляп. Когда герой Николая Рыбникова влезает в окно и собирает билеты для экзамена, то рукава его рубашки то закатаны, то застегнуты.
9. В одном из интервью американская актриса Лайза Минелли рассказала, что смотрела фильм "Баллада о солдате" пять раз подряд.
10. В фильме "Максим Перепелица" зрителю впервые показали новое разработанное оружие автомат Ак-47.
11. В фильме "Старик Хоттабыч" бананы были изготовлены из папье-маше и выкрашены в странный зеленый цвет, а потому они так неестественно выглядят. Но советский зритель тех лет вряд ли бы обратил на это внимание.
12. Когда Никита Хрущев посмотрел фильм "Летят журавли", то очень сильно его раскритиковал, назвав главную героиню "падшей женщиной" (но одним словом).
13. Ради роли в фильме "Баллада о солдате" Жанна Прохоренко оставила учебу во МХАТе. После съемок Григорий Чухрай попросил взять Жанну во ВГИК.
14. В фильме "Максим Перепелица" впервые в кино сыграла Лидия Федосеева-Шукшина.
15. Актер Николай Волков в фильме "Старик Хоттабыч" в одном из эпизодов должен был съесть много мороженого. Чтобы актер не простудился, вместо мороженого ему дали есть глазированные сырки.
16. События в фильме "Баллада о солдате" происходят в 1942 году, но форма на солдатах образца 1943 года. Фронтовик Григорий Чухрай специально допустил такой анахронизм. Он знал, что фильм будут смотреть в Европе, а потому хотел, чтобы советских солдат-освободителей увидели именно в новой форме.
17. Для Алексея Литвинова, сыгравшего Вольку в фильме "Старик Хоттабыч", эта киноработа стала единственной в большом кино. За работу он получил 2400 рублей (240 новыми).
18. Вячеслав Тихонов был утвержден на главную роль в фильме "Дело было в Пенькове" в последний момент - когда съемки фильма уже шли полным ходом.
19. Съемки фильма "Иван Бровкин на целине" проводились на реальных целинных землях Оренбургской области.
20. На роль Маши в фильме "Высота" пробовались Клара Лучко и Элина Быстрицкая. А сыграла Инна Макарова.
21. Съемки военной службы солдата Ивана Бровкина проводились в Тбилиси и окрестностях.
22. Во время съемок фильма "Дорогой мой человек" Инна Макарова развелась со своим мужем Сергеем Бондарчуком.
23. Изначально на главные роли в фильм "Сорок первый" рассматривались кандидатуры Екатерины Савиновой и Юрия Яковлева. Но в итоге сыграли Изольда Извицкая и Олег Стриженов.
24. Фильм "Садко" шел в прокате в США под названием «Волшебное путешествие Синдбада».
25. Для съемок фильма "Илья Муромец" было задействовано 106000 солдат-статистов и 11000 лошадей.
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