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16 интересных фактов о фильме "Джуманджи"

16 интересных фактов о фильме "Джуманджи"

Автор:
26 марта 2023 09:37
Сообщество : Кино
Метки: Джуманджи   актеры   интересно   кино   съемка   факты   фильм   фото   
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"Джуманджи" - это легендарный фильм 1995 года с ярким, интересным и необычным сюжетом. Безусловно, многие не один раз пересматривали этот фильм, и сегодня я хотел бы рассказать интересные факты о фильме "Джуманджи", о которых многие не знают.

1. Фильм "Джуманджи" основан на одноименной детской книжке, выпущенной в конце 80-х годов, Правда, история там была не столь жуткая, какой ее сделали в фильме. Да и в книжке не было таких персонажей как Алан и Сара. Они были прописаны специально для фильма.


2. Когда Робина Уильямса спрашивали, что такое "Джуманджи", он говорил, что это остров в центре Карибского моря. На самом же деле слово "Джуманджи" взято из зулусского языка, и перевести его можно примерно как "Много эффектов". Робин Уильямс прекрасно об этом знал, но ему нравилось водить за нос журналистов.


3. Сегодня животные в фильме "Джуманджи" выглядят нереалистичными, а между тем, это первый фильм, где мех у животных был полностью сгенерирован на компьютере.

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4. Изначально, на роль Алана рассматривали Юрюса Уилиса, но тот отказался, так как был занят съемками в другом фильме. В итоге роль предложили Робину Уильямсу, который и сыграл Алана Пэрриша. Правда, не все были за кандидатуру Робина Уильямса, так как все знали, что он любит импровизировать. Но Уильямс пошел на уступки и согласился следовать сценарию, импровизируя лишь в редких случаях.

5. На роь Джуди пробовалась юная Скарлетт Йохансон, и у нее было много шансов сыграть эту роль. Но как мы все знаем, роль досталась юной актрисе Кирстен Данст.

6. Актер Джонатан Хайд сыграл в фильме отца Алана Пэрриша и охотника из игры. Это было сделано не случайно. Несмотря на то, что Алан любил своего отца, он испытывал перед ним страх, поэтому и охотник стал для него своеобразным образом страха детства.

7. Актер Робин Уильямс старше актрисы Бони Хант на 10 лет, но в фильме они являются ровесниками.

8. Критики разнесли фильм "Джуманджи". Причем дело было не в том, что сам фильм им показался плохим, а в том, что они ожидали увидеть детскую сказку, а получили довольно жуткую картину. Даже Робин Уильямс не разрешал своим детям смотреть фильм, пока они не подрастут по этой же причине.


9. На создателей фильма подали в суд за жестокое обращение с животными. Причем, зоозащитники сделали особый момент на том, что во время съемок пострадал слон. Звучит абсурдно, но авторам действительно пришлось доказывать в суде, что все животные были ненастоящими.

10. Финальная рождественская сцена была снята самой первой, так как авторы хотели снять дом в отличном состоянии, прежде чем его раскурочат.

11. Из фильма были вырезаны две финальные сцены. В первой из них темнокожий сотрудник фабрики Карл, ставший президентом, показывает Алану и коллеге новую обувь. А во второй сцене во время рождественской вечеринки Джуди с братом открывают подарки и обнаруживают там обувб с надписью "Джуманджи".

12. Для сцены разрушения стены был использован таран в виде носорога синего цвета, и уже потом туда добавили компьютерного носорога.

13. Когда охотник входит в оружейный магазин, на заднем фоне играет гимн Мексики. Но чтобы избежать возмущения в самой Мексике, специально для мексиканской версии фильма фоновая музыка была изменена на другую.

14. Мало кто обратил на это внимание, но за попытку сжульничать, Питер не только стал похож на обезьяну. Помимо этого игра отправила его фишку в самое начало.

15. Алан никак не мог выиграть. Дело в том, что путь каждого игрока состоит из 31 клетки. За все время, начиная с детства, Алан выкинул 5, какое-то неизвестное число, 7 и 3. Даже если бы под неизвестным числом было 12 (максимум), то в сумме бы получилось 27, а не 31.

16. Через некоторое время после выхода фильма вышел одноименный мультсериал, где на сей раз Джуди и Питер переносятся в игру к бородатом Алану.

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Метки: Джуманджи   актеры   интересно   кино   съемка   факты   фильм   фото   
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10k
ron Час назад
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426
Артем Петухов 7 минут назад
Отличный фильм, в прошлом году с удовольствием пересмотрел
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6k
Алекс Крайчек 49 минут назад
Популярный литовский актер Юрюс Уилис....
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87k
Taras Kozalupko 58 минут назад
время беспощадно

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9k
Copycat Час назад
смотрел в детстве мультик)
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