16 интересных фактов о фильме "Джуманджи"

1. Фильм "Джуманджи" основан на одноименной детской книжке, выпущенной в конце 80-х годов, Правда, история там была не столь жуткая, какой ее сделали в фильме. Да и в книжке не было таких персонажей как Алан и Сара. Они были прописаны специально для фильма.

2. Когда Робина Уильямса спрашивали, что такое "Джуманджи", он говорил, что это остров в центре Карибского моря. На самом же деле слово "Джуманджи" взято из зулусского языка, и перевести его можно примерно как "Много эффектов". Робин Уильямс прекрасно об этом знал, но ему нравилось водить за нос журналистов.

3. Сегодня животные в фильме "Джуманджи" выглядят нереалистичными, а между тем, это первый фильм, где мех у животных был полностью сгенерирован на компьютере.