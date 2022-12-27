25 фактов о советских фильмах 60-х годов

Кое-что из фактов, естественно, уже известно, а кое-что может вдруг оказаться новым.
1. За съемки в фильме "Операция Ы и другие приключения Шурика" Алексей Смирнов и Михаил Пуговкин заработали по 875 рублей. А Наталья Селезнева заработала почти в два раза меньше - всего 450 рублей.
2. В фильме "Бриллиантовая рука" снялась вся семья Никулиных. Владимир сыграл главную роль, Татьяна сыграла роль экскурсовода, а Максим сыграл роль мальчика, который шел по воде.
3. Роль прораба в новелле "Напарник" фильма "Операция Ы" мог сыграть Владимир Высоцкий. А сыгравший в итоге прораба Михаил Пуговкин сначала пробовался на роль Верзилы.
4. В страшном сне Козодоева в фильме "Бриллиантовая рука" снялся и Леонид Гайдай. А вернее сказать - это его рука летала и душила Гешу.
5. В кадре с пивом в "Кавказской пленнице" Георгий Вицин пьет настойку шиповника вместо пива. Это заметно по отсутствию характерной пены.
6. Девочку Лену в новелле "Операция Ы" сыграла дочь поэта Петра Градова по имени Таня. Между прочим, ее родной брат известный актер Андрей Градов.
7. Роль контрабандиста Лелика в фильме "Бриллиантовая рука" мог сыграть Михаил Пуговкин.
8. В фильме "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная своим голосом говорит лишь одну фразу - «Не виноватая я, он сам пришёл!». Говорят и поют за нее Зоя Толбузина и Аида Ведищева.
9. Первоначально фильм "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" должен был состоять из двух новелл - из "Кавказской пленницы" и новеллы "Снежный человек и другие".
10. Для того, чтобы сыграть главную роль в фильме "Девчата", Николай Рыбников похудел на 20 килограмм.
11. Во время съемок фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" Евгений Евстигнеев научил детей играть в карты.
12. Для съемок фильма "Бриллиантовая рука" специально была построена автомойка. После съемок фильма ее перевели в обычную эксплуатацию.
13. Среди жен Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни" только две были профессиональные актрисы. Все девушки были привезены из Москвы, так как местные сниматься отказались. Да и вообще, в некоторых сценах, которые доснимали, девушек играли переодетые мужчины.
14. Первоначально песня про медведей звучала так: "чешут медведи спины о земную ось", но худсовет потребовал заменить фразу "чешут медведи спины" на "трутся спиной медведи".
15. В фильме "Девчата" прозвучало две песни "Старый клен" и "Хорошие девчата". Эти песни сразу же перешли чуть ли не в разряд народных.
16. Когда Лелик и Козодоев готовили операцию "Дичь", то Лелик напевал песню "Летят утки". Это была отсылка к фильму "Чапаев", но только там Чапаев напевал "Черный ворон".
17. За все время съемок в фильме "Белое солнце пустыни" актер Кахи Кавсадзе так и не научился ездить верхом. Во время съемок он или сидит неподвижно на лошади, либо его носит на плечах ассистент.
18. Жена Юрия Чулюкина Наталья Кустинская требовала у мужа, чтобы он снял именно ее в главной роли в фильме "Девчата". Режиссер понимал, что Кустинская это совершенно другой типаж, но сказал ей сделать кинопробы, зная, что худсовет ее не утвердит.
19. На роль Юрия Деточкина планировался Юрий Никулин. Но тот уехал с цирком на полгода в Южную Америку. Тогда в этой роли хотели снимать Олега Ефремова, но в итоге отдали роль Иннокентию Смоктуновскому. А Ефремов сыграл Подберезовикова.
20. В самый разгар съемок фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" пришла телеграмма о закрытии фильма и прекращении всех съемок. Но директор фильма сказал - "Сделаем вид, что мы не получали телеграммы". Съемки были продолжены.
21. Микроавтобус, на котором уезжает героиня Натальи Варлей в "Кавказской пленнице", является экспериментальной моделью "Старт". Он был изготовлен в количестве 100 штук и отличался стеклопластиковым кузовом.
22. В фильме "Девчата" Илья выглядит значительно старше Тоси. На самом деле Николай Рыбников и Надежда Румянцева были одного возраста. Более того, Румянцева была старше на 3 месяца.
23. Юрий Деточкин по сценарию играет в любительском театре роль Гамлета. Иннокентий Смоктуновский к тому времени уже блестяще сыграл Гамлета в одноименном фильме.
24. Рабочее название фильма "Белое солнце пустыни" было "Спасите гарем!".
25. Для съемок в фильме "Берегись автомобиля" Иннокентий Смоктуновский сдал на права.
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Что, простите? кто такой Владимир Никулин, и какую главную роль он играл?
Если бы не худсоветы и цензура (хотя какая это цензура, когда изменения вносил собственник, который и платил - государство. Это никак не может быть цензурой), в СССР, наверное, не вышел бы ни один киношедевр. А было бы, условно, вот это - чешут... Так и стали чесать яйца за какой-то исторический миг, когда развалился СССР.
Эти ,,задвижки,, конусные , квадратное место посадки под ручку .
Тут и не параллельно и перпендикулярно трубе .