25 фактов о советских фильмах 60-х годов

3. Роль прораба в новелле "Напарник" фильма "Операция Ы" мог сыграть Владимир Высоцкий. А сыгравший в итоге прораба Михаил Пуговкин сначала пробовался на роль Верзилы.

4. В страшном сне Козодоева в фильме "Бриллиантовая рука" снялся и Леонид Гайдай. А вернее сказать - это его рука летала и душила Гешу.