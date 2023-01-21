Занятные факты про фильм "Коммандо"

Зацените, что у каскадера комплекция как у Шварценеггера почти один в один. Дублировал ещё с первого "Терминатора". В "Коммандо" в некоторых сценах отчетливо видно, что Кент выполняет трюки. Например, в моменте, когда Салли сбивает героя на парковке.

3. Немного о Рей Дон Чонг, снявшейся в роли Синди: