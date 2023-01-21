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Занятные факты про фильм "Коммандо"

Занятные факты про фильм "Коммандо"

Автор:
21 января 2023 09:55
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   коммандо   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Вообще, это первый увиденный мною в детстве (году в 1988 или 1989) боевик в гнусавом переводе. Родственники где-то раздобыли японское чудо техники — "видеодвойку" и у нас началась новая жизнь.

Помнится, фотоплакаты с "Коммандо" продавались на рынках. В те годы фильм был нереально, космически крут, да и в наши дни смотрится вполне неплохо. Хоть и имеет рейтинг в районе 6 из 10.

Бывший командир отряда спецназначения «коммандо» попадает в экстремальную ситуацию, где от его действий зависит жизнь дочери, похищенной с целью вынудить его совершить виртуозное политическое убийство… Но с бывшим «коммандо» шутки плохи, они превращаются в тотальную войну, в которой он один заменяет целую армию…

На фоне успеха даже выходила какая-то самопальная книга с подробным пересказом.

Итак, факты:


1. Стало открытием, что Вернон Уэллс, сыгравший главного гада, также, оказывается, снимался в "Безумном Максе 2".

2. Не менее интересен и дублёр Арни — Питер Кент (справа на фото):

Зацените, что у каскадера комплекция как у Шварценеггера почти один в один. Дублировал ещё с первого "Терминатора". В "Коммандо" в некоторых сценах отчетливо видно, что Кент выполняет трюки. Например, в моменте, когда Салли сбивает героя на парковке.


3. Немного о Рей Дон Чонг, снявшейся в роли Синди:

Оказывается, она дочка "того самого" Томми Чонга:

На съёмках "Коммандо" была забавная импровизация: Арни вытаскивает из её сумочки "взрослую игрушку". Персонаж Синди должна была пожать плечами и произнести: «В дороге мне иногда становится одиноко». Эта реплика показалась актрисе неуклюжей, поэтому она заорала: “Это не мое!”

61-летняя актриса снимается до сих пор. Недавно её можно было заметить в сериале "Интервью с вампиром". Выглядит вот так:

4. Известно как минимум о трех ремейках. "День Д" с Пареченковым вы наверняка встречали.

И ёще два сняли в Индии: в 1988 году с Митхуном Чакроборти, и в 2013 с Видьют Джамвалом (Commando: A One Man Army).

5. Сцена, где генерал Кирби перечисляет потенциальных врагов главного героя ("У тебя есть враги во многих странах мира. Может сирийцы, может южноамериканцы, а может русские"). Занятно, что в версии, показанных по российскому телевидению эту фразу опускают.

6. В те годы Арни был настолько популярен, что его фамилию на афише поместили выше названия:

Интересно, а насколько безопасно носить гранату прикреплённую за кольцо к одежде

Слоган к фильму — слова "Someday, Somehow, Someone's Gotta Pay" из песни группы The Power Station:


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Метки: актеры   интересно   кино   коммандо   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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8  комментариев
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559
alex72 Полчаса назад
Ты где научилась стрелять из гранатомета?
Прочитала инструкцию!
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32k
Max Z Shtirlic 4 минуты назад
Я тебе говорил, что убью тебя последним?? Я тебя обманул!!
..
Что ты с ним сделал??
Я его отпустил!
..
Где ты научилась пользоваться рокетлаунчером???
Я прочитала инструкцию на коробе!
..
Зелёных беретов я ем на завтрак!!
..
Ты нам оставил работу??
Да, собрать трупы!!
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532
сергей ремизов 5 минут назад
Реально, фильм классный. Блин ,в те года , умели же снимать фильмы на таком уровне.
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11k
Dmitry 5 минут назад
Еще совсем зеленая Алисса Милано.
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1k
ChePaev 15 минут назад
банчил в школе в старших классах этими плакатами и фотками «Коммандо» и «Рэмбо» в конце 80-х, помню шли на «ура» ))) Первые деньги свои заработал на них))
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17k
Виталий Касандров Час назад
Интересно, а насколько безопасно носить гранату прикреплённую за кольцо к одежде?
Ну да спроси какой объем магазинов у автоматической винтовки и как далеко можно эту гранату закинуть.
Как боевик захватывающий экшн но к реальности никакого отношения не имеет конечно.
Хотя страшно представить что там индийцы особенно в 2013 году вытворяли.
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