«Экипаж»: 13 интересных фактов о создании первого советского фильма-катастрофы

5. Дольше всего искали актрису на роль стюардессы. Наконец, ассистент режиссера приметил в театральном училище молоденькую студентку Александру Иванес. Но руководство учебного заведения порекомендовало с ней не связываться. Мол, злостная прогульщица и грубиянка. Помотает вам нервы на площадке. Но времени искать кого-то другого уже не было. Взяли Александру. И действительно сильно об этом пожалели.

6. Начинающая актриса капризничала, устраивала истерики на пустом месте. Опаздывала и срывала съемки. А когда фильм уже был смонтирован, вышла замуж и сменила фамилию на Яковлеву. И снова устроила истерику, потребовав переделать титры. Пришлось потратить время и деньги на новые титры.

7. В фильме едва ли не впервые в истории советского кино была показана откровенная романтическая сцена. Снимали ее по ночам. Специально для этого в павильоне Мосфильма построили «квартиру Скворцова». Филатов очень смущался при съемках романтической сцены и снимался в джинсах. Это на экране он предстал опытным ловеласом. В реальной жизни актер был скромным и застенчивым человеком. Зато Александра Иванес нисколько не смущалась и без всякого стеснения охотно позировала перед камерой.