«Экипаж»: 13 интересных фактов о создании первого советского фильма-катастрофы

В 70-х годах тема авиакатастроф была очень популярна в Голливуде. После экранизации романа Артура Хейли «Аэропорт» такие блокбастеры на Западе стали трендом. Свой фильм на авиационную тематику задумал снять и режиссер Александр Митта. В нашей стране такого кино в те времена еще не делали.
1. Сценарий будущего фильма назывался «Запас прочности». Но режиссеру это название категорически не нравилось. Говорят, он даже пообещал денежную премию тому, кто придумает более удачный вариант. Но ничего путного так никто и не предложил. Тогда Митта утвердил свой вариант – «Экипаж».
2. Двухсерийный фильм органично соединил в себе два совершенно разных жанра. Первая серия – классическая мелодрама, где раскрываются характеры главных героев и показана их личная жизнь. Вторая серия – фильм-катастрофа. Сценаристы Валерий Фрид и Юлий Дунский придумали очень крутой по тем временам сюжет – со взрывами, землетрясением, лавой, аварийным приземлением самолета. Но тут вмешалась политика.
3. В министерстве гражданской авиации СССР были возмущены сценарием. Чиновники искренне считали советские самолеты самыми надежными в мире, а «Аэрофлот» – самой безопасным авиаперевозчиком. Тогда Митта придумал изящный сценарный ход. Воздушное судно повреждается за пределами СССР и в результате природного катаклизма. В итоге претензии к сценарию были сняты. Более того, часть средств на съемки кинокартины выделил «Аэрофлот». Всего же производственный бюджет фильма составил 1 млн 250 тысяч рублей. Это в 15 раз меньше, чем тратили в те года на съемки среднего голливудского блокбастера.
4. На главные роли Митта планировал пригласить звезд советского кино. Роль командира авиалайнера писали специально под Алексея Петренко. Второго пилота должен был сыграть Николай Караченцов, любвеобильного бортинженера – Олег Даль, а эффектную стюардессу – Елена Проклова. Однако все эти артисты под разными предлогами отказались. Петренко заявил, что не желает сниматься «в этом железе». Караченцов сослался на большую занятость. А Олег Даль после пары недель съемок сказал, что болен и не захотел продолжать работу. В итоге главные роли сыграли совершенно другие актеры – Георгий Жжёнов, Анатолий Васильев, Леонид Филатов и Александра Яковлева.
5. Дольше всего искали актрису на роль стюардессы. Наконец, ассистент режиссера приметил в театральном училище молоденькую студентку Александру Иванес. Но руководство учебного заведения порекомендовало с ней не связываться. Мол, злостная прогульщица и грубиянка. Помотает вам нервы на площадке. Но времени искать кого-то другого уже не было. Взяли Александру. И действительно сильно об этом пожалели.
6. Начинающая актриса капризничала, устраивала истерики на пустом месте. Опаздывала и срывала съемки. А когда фильм уже был смонтирован, вышла замуж и сменила фамилию на Яковлеву. И снова устроила истерику, потребовав переделать титры. Пришлось потратить время и деньги на новые титры.
7. В фильме едва ли не впервые в истории советского кино была показана откровенная романтическая сцена. Снимали ее по ночам. Специально для этого в павильоне Мосфильма построили «квартиру Скворцова». Филатов очень смущался при съемках романтической сцены и снимался в джинсах. Это на экране он предстал опытным ловеласом. В реальной жизни актер был скромным и застенчивым человеком. Зато Александра Иванес нисколько не смущалась и без всякого стеснения охотно позировала перед камерой.
8. Пленку с отснятыми сценами проверяли дамы, работавшие в съемочной группе. И тут же доложили наверх. Мол, режиссер слишком многое себе позволяет. Опозорил непорочный образ советской женщины. Под давлением начальства большую часть откровенных сцен пришлось убрать. Но и того, что осталось, хватило и простым зрителям, и возмущенным блюстителям нравственности.
9. Долго искали авиалайнеры для съемок. Новенькие рабочие самолеты киношникам естественно никто не дал. Однако в новосибирском аэропорту как раз стоял поврежденный лайнер. У него прогорела часть фюзеляжа спереди. Зато хвост почти не пострадал. Самолет по железной дороге привезли в Москву. В нем и отсняли все необходимые сцены с ремонтом воздушного судна во время «полета». Для съемок снаружи использовали еще один «бракованный» авиалайнер – в нем на одном из рейсов как-то разлили ртуть. Перевозить на таком самолете пассажиров уже было нельзя. Зато для кино он вполне годился.
10. Для съемок экшен-сцен в одном из заброшенных карьеров неподалеку от Ялты были построены декорации аэропорта и нефтеперерабатывающего завода. Киношники также сделали макеты самолетов и подвесили их на проволоку. А для создания грязевого потока с водой смешали несколько тонн комбикорма. В итоге сцены взрывов, землетрясения и схода селя на экране выглядели вполне натурально.
11. Александр Митта очень хотел снять взрыв настоящего авиалайнера. Для этого на кладбище самолетов нашли фюзеляж старой «тушки». Построили вокруг него все необходимые декорации. Завезли тонны горючего. Всю конструкцию обвешали проводами. Залили в салон солярку. Но то ли произошло самовозгорание, то ли пиротехники взорвали фюзеляж раньше времени. Только сцену настоящего пылающего самолета так и не отсняли. Говорят, режиссер был настолько зол, что даже не мог кричать от переполнившей его ярости. Еще одного списанного самолета под рукой не оказалось. Пришлось использовать макет.
12. Отснятого материала хватило бы на большой телевизионный фильм. Но это не входило в планы киностудии. Пришлось ужиматься до двухсерийного формата. В первом варианте у фильма был совершенно другой финал. После аварийной посадки командир экипажа умирал от сердечного приступа. Не смог пережить стресс. Но тут уж вмешалось высокое начальство. Когда в Министерстве гражданской авиации посмотрели кино, то от режиссера потребовали полностью переснять финал. Сделать его оптимистичным.
13. Митта упирался до последнего. По слухам, дискуссии вокруг концовки картины длились целый месяц. Но под напором чиновников режиссер сдался и переделал-таки финал. В итоге «Экипаж» получился таким, каким мы его знаем и любим. В год выхода картину посмотрело более 71 миллиона зрителей. Фильм стал классикой позднего советского кино и с интересом смотрится до сих пор. Все же в советское время умели снимать крутые фильмы на все времена.
Источник:
АНТИФИШКИ
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