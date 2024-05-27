На какие ухищрения приходится идти создателям фильмов, чтобы их снять

Давайте посмотрим на то, как выглядело закулисье тех мест, где были созданы знаменитые сцены, которые так любимы зрителями, и какие приёмы используют опытные киноделы, чтобы их снять.
4. Как снимают водителя в автомобиле на примере фильма «Шоу Трумана» (1998)
6. Для фильма «Охота за Красным Октябрём» (1990) были созданы масштабные декорации, имитирующие подводную лодку
9. Для съёмок тонкой работы железных рук злодея из «Человека-паука 2» (2004) использовали ассистентку
Под тонкой работой имеется в виду надевание на Доктора Осьминога его тёмных очков.
Получается, что это съёмки фильма внутри фильма, так как Леонардо Ди Каприо играет своего персонажа Рика Далтона, который в свою очередь играет своего персонажа в боевике, чьи съёмки имитируются в фильме Тарантино.
11. Кто на самом деле завязывал самозавязывающиеся кроссовки из фильма «Назад в будущее 2» (1989)
Съёмки в первой половине прошлого века — это ещё и оборудование удвоенного размера, по сравнению с сегодняшним днём.
14. Съёмки фильма «Бегущий по лезвию 2049» (2017): до и после применения визуальных эффектов
15. Съёмки сцены, в которой одна машина врезается в бок другой, из фильма «Джон Уик» (2014)
Машина-жертва послушно едет боком вправо с помощью маленьких колёсиков, которые прикреплены к ней снизу.
Источник:
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