FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12857 постов • 1295 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
На какие ухищрения приходится идти создателям фильмов, чтобы их снять

На какие ухищрения приходится идти создателям фильмов, чтобы их снять

Автор:
27 мая 2024 08:57
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   съемка   ухищрения   фильм   фото   
1896
16

Давайте посмотрим на то, как выглядело закулисье тех мест, где были созданы знаменитые сцены, которые так любимы зрителями, и какие приёмы используют опытные киноделы, чтобы их снять.

×

Под тонкой работой имеется в виду надевание на Доктора Осьминога его тёмных очков.

Получается, что это съёмки фильма внутри фильма, так как Леонардо Ди Каприо играет своего персонажа Рика Далтона, который в свою очередь играет своего персонажа в боевике, чьи съёмки имитируются в фильме Тарантино.

Съёмки в первой половине прошлого века — это ещё и оборудование удвоенного размера, по сравнению с сегодняшним днём.

Машина-жертва послушно едет боком вправо с помощью маленьких колёсиков, которые прикреплены к ней снизу.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   интересно   кино   съемка   ухищрения   фильм   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Андрей Иванов Час назад
Врут. На самом деле наняли по объявлению 50 похожих челов, загримировали и сбрасывали (вдруг) с настоящей высоты. Лучше всего получился 35 дубль. Лучше только 51, но это помощник оператора случайно навернулся и он был совсем не похож на героя. а вот эмоции были - Станиславский бы оценил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3471 пост (3167 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

846998



Другие посты автора
Популярное в сообществах
16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей
16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей
Разъярённые автомобилисты сбили экоактивистов, когда те пытались перекрыть движение в Австрии
Разъярённые автомобилисты сбили экоактивистов, когда те пытались перекрыть движение в...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
«Сто лет тому вперёд»: факты о фильме
«Сто лет тому вперёд»: факты о фильме
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Рули пока молодой -

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#Россия#полиция#Ynews#новости#фильм#красота
#в мире#история#СССР#девушки#забавно#подборка#милота#кот#конфликт
#люди#факты#Юмор#Япония#сарказм#собака#Китай#кино#школа
Скандальную резолюцию все-таки приняли Скандальную резолюцию все-таки приняли 16 интересных фактов о фильме "Джуманджи" 16 интересных фактов о фильме "Джуманджи" 25 фактов о советских фильмах 60-х годов 25 фактов о советских фильмах 60-х годов 25 коротких фактов про советские фильмы 60-х годов. Часть 2 25 коротких фактов про советские фильмы 60-х годов. Часть 2 Занятные факты про фильм "Коммандо" Занятные факты про фильм "Коммандо" Интересные факты о фильме "Восставшие из ада" Интересные факты о фильме "Восставшие из ада"

На что жалуетесь?

Вернуться