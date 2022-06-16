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10 фильмов, которые меняют жанр прямо по ходу повествования

10 фильмов, которые меняют жанр прямо по ходу повествования

Автор:
16 июня 2022 09:43
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
1567
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Сегодня мы рассмотрим несколько крайне необычных фильмов, которые по ходу повествования полностью преображаются в глазах зрителя, становясь совсем не тем, чем казались в начале или даже в середине.

Бывало ли у вас такое: смотрите вы фильм, смотрите и вдруг в какой-то момент перестаёте понимать, когда и как вы оказались именно в таком кино? Не потому что оно стало хуже или лучше, а потому что оно стало категорически другим.

Смена жанра внутри одного фильма с сохранением качества и интересности — очень нечастый трюк в кино, но десять примеров точно наберётся. Смотрели? Согласны? И будьте готовы к спойлерам!


От заката до рассвета (1995)

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Переход жанра: криминальный роуд-муви -> вампирский хоррор.

Начавшись как вполне тарантиновский фильм тех лет в стиле «Бешеных псов», «Настоящей любви» или «Прирождённых убийц», картина Роберта Родригеса делает кувырок, и зритель вместе с главными героями вдруг оказываются в мистическом баре, наполненным вампирами.


Типа крутые легавые (2007)

Переход жанра: пародийная британская комедия -> детективный боевик с мощными экшн-сценами.

Характерная британская комедия с Саймоном Пеггом и Ником Фростом вдруг превращается в высокобюджетный боевик с крутыми перестрелками и голливудскими взрывами. Кроме того в этом фильме есть довольно пугающий для комедии сюжетный поворот.


Мама! (2017)

Переход жанра: драма -> хаотичный фильм ужасов -> мистика.

Притча Даррена Аронофски только замаскирована под голливудский фильм со знаменитыми актёрами. Чем ближе финал, тем сильнее зрителей посещает ощущение: «Мы садились смотреть совсем не этот фильм».


Титаник (1997)

Переход жанра: мелодрама -> фильм-катастрофа.

Романтическая история Роуз и Джека врезается в айсберг вместе с самим кораблём, и далее мы уже следим за самой знаменитой и подробно показанной катастрофой в истории кино.


Психо (1960)

Переход жанра: криминальный детектив -> хоррор.

Самый классический пример смены жанровых декораций, неудивительно, принадлежит Альфреду Хичкоку. Девушка кидает своего начальника и совершает побег из города с крупной суммой денег. Нам кажется, что фильм будет сосредоточен на этом криминальном аспекте. Но нет! Более того, на середине фильма оказывается, что главная героиня не такая уж и главная, и вся её сюжетная линия уступает место кое-какой другой.


Хищник (1987)

Переход жанра: военный боевик -> фантастика.

Элитный отряд американских наёмников высаживается в джунглях Гватемалы и легко расправляется со своими противниками. Людьми. Но затем боевик превращается чуть ли не в слэшер в джунглях — с поочерёдными загадочными убийствами героев и неизвестным маньяком в маске. Лишь под конец фильма персонаж Арнольда Шварценеггера понимает, что попал в недобрую версию фильма «Инопланетянин».


Кинопроба (1999)

Переход жанра: мелодрама -> жутчайший фильм ужасов.

Берём уже знакомый нам эффект «Мы садились смотреть совсем не этот фильм», умножаем его в 4 раза и прибавляем 100 очков отвратительности. Вероятно, самый известный пример того, как фильм сворачивает совсем не туда, куда нам хотелось бы. Однако в итоге эта японская жуть даже получила культовый статус, причём далеко не только на родине.


Жизнь прекрасна (1997)

Переход жанра: семейная комедия -> военная драма.

Начало драмы Роберто Бениньи погружает зрителя в приятную атмосферу каких-нибудь «Римских каникул», а после довольно внезапно переключается на ужасы Холокоста.


Пекло (2007)

Переход жанра: научная фантастика -> хоррор.

Кажется, что этот приключенческий научно-фантастический фильм Дэнни Бойла пойдёт по тому же пути, что и «Интерстеллар», но вместо этого он сворачивает на тропу «Чужого». Причём куда более неожиданно, чем сам «Чужой».


Паразиты (2019)

Переход жанра: комедия -> драма -> триллер.

Фильм-калейдоскоп, в котором есть практически всё. По ходу повествования тон становится всё мрачнее, а сюжетные повороты всё более жёсткими и непоправимыми. Кое-где тут даже есть хорроровые элементы. Хотя вообще-то мы начинали смотреть комедию!


Какие ещё подобные переходы вы знаете?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   интересно   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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9  комментариев
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38k
jonnyD Час назад
Пф-ф , - это вы индийские фильмы не смотрите ... вот где дикая смесь жанров , - от фантастической мелодрамы до ужасного детектива .
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2k
Nigilist 13 минут назад
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2k
5010_BIRD 24 минуты назад
"Самый лучший фильм"
Кинокомедия ---> говно.
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2k
Ertin 42 минуты назад
Эт вы ещё "Войну и мир" не читали.
Или не смотрели...
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39k
Aleksandr 45 минут назад
1)производственный роман -> хоррор.
2)семейная мелодрама-> триллер.
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9k
Hunson Abadeer 50 минут назад
парочку фильмов из списка точно гляну
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595
Санёк Час назад
Консервы))) вот там поворот)
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