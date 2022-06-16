10 фильмов, которые меняют жанр прямо по ходу повествования

Бывало ли у вас такое: смотрите вы фильм, смотрите и вдруг в какой-то момент перестаёте понимать, когда и как вы оказались именно в таком кино? Не потому что оно стало хуже или лучше, а потому что оно стало категорически другим.

Смена жанра внутри одного фильма с сохранением качества и интересности — очень нечастый трюк в кино, но десять примеров точно наберётся. Смотрели? Согласны? И будьте готовы к спойлерам!

От заката до рассвета (1995)