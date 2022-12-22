18 дизайнеров, которые заслуживают повышения за свою креативность

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К счастью для нас, мир полон творческих людей, которые своими фантастическими идеями значительно облегчают нам жизнь и делают её ярче. В этом посте вы увидите некоторые креативные примеры. Взгляните!
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В этом ресторане есть столы, где вы можете зарядить свой мобильный телефон по беспроводной сети
Шоколадные конфеты B & W имеют форму и размер шахматных фигур, так что вы можете есть их во время игры
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