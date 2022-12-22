18 дизайнеров, которые заслуживают повышения за свою креативность

К счастью для нас, мир полон творческих людей, которые своими фантастическими идеями значительно облегчают нам жизнь и делают её ярче. В этом посте вы увидите некоторые креативные примеры. Взгляните!

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Париж, настенная роспись - Монмартр 0 Источник:

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Дизайн банки меда разработала для бренда студентка из Сербии, Тамара Михайлович 0 Источник:

В этом ресторане есть столы, где вы можете зарядить свой мобильный телефон по беспроводной сети 0 Источник:

Коврик для пола со складной мебелью 0 Источник:

Дизайн станции Савёловская, Москва 0 Источник:

Этот действительно крутой дисплей я нашел в Apple Store на Манхэттене 0 Источник:

Реалистичный питон из шин 0 Источник:

Двери в мясной лавке 0 Источник:

В упаковке этой пасты на концах есть орегано и перец 0 Источник:

Необычная упаковка для попкорна 0 Источник:

Кроссовки для тенниса "Лего" 0 Источник:

Шоколадные конфеты B & W имеют форму и размер шахматных фигур, так что вы можете есть их во время игры 0 Источник:

Гениальный дизайн бутылки водки “Самурай” 0 Источник:

Упаковка прочных сапог для рыбалки имитирует пруд с пираньями 0 Источник: