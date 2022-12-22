FISHKINET
Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 137 постов • 93 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Дизайн интерьера. Мебель
18 дизайнеров, которые заслуживают повышения за свою креативность

18 дизайнеров, которые заслуживают повышения за свою креативность

Автор:
22 декабря 2022 21:20
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Жизнь   Творческие   Фантастические   дизайнеры   идеи   креативность   повышение   
3156
16
К счастью для нас, мир полон творческих людей, которые своими фантастическими идеями значительно облегчают нам жизнь и делают её ярче. В этом посте вы увидите некоторые креативные примеры. Взгляните!
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Дизайн интерьера. Мебель"
Метки: Жизнь   Творческие   Фантастические   дизайнеры   идеи   креативность   повышение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Пожалуй шахматы ничо. Банка для мёда редкостная дрянь. Больше площадь - больше меда на стенках, тяжелее банка, и на фига?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
9k
JeanLuk 12 минут назад
Комментарий к фото
К сожалению - это всего лишь концепт. На самом деле такой водки нет. Но идея не плоха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
946
Антошка 16 минут назад
"В этом ресторане есть столы, где вы можете зарядить свой мобильный телефон по беспроводной сети"
Вот это здрасти, по вафле заряжаться? Беспроводная сеть... Зарядка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Puans-on 43 минуты назад
Комментарий к фото
Смешение не в ту сторону.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Puans-on 47 минут назад
Комментарий к фото
Обновили? Вроде она по другому выглядела. :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
809
Александр Зотов 53 минуты назад
в целом клёво и нетривиально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Moon24 54 минуты назад
Просто дурота
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бендер Родригес 2 часа назад
Доооо. Креаклы жгут своей дремучестью. Пираньи - пресноводные. Крабы - есть пресноводные. Но нюанс один. Они живут на разных континентах!! И в принципе не должны встречаться в одном водоëме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

249463



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Когда вашей родине что-то угрожает – сразу собрали чемоданчики и уехали?»: Марат Башаров рассказал, что думает об артистах, покинувших Россию
«Когда вашей родине что-то угрожает – сразу собрали чемоданчики и уехали?»: Марат...
В Израиле задержали чиновников, незаконно выдавших паспорт Собчак
В Израиле задержали чиновников, незаконно выдавших паспорт Собчак
Набирающие популярность в сообществах
Чисто по-русски: успешные бренды, рождённые в СССР. Часть 1
Чисто по-русски: успешные бренды, рождённые в СССР. Часть 1
В СССР сон на морозе - нормально?!
В СССР сон на морозе - нормально?!
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тогда и сейчас

Лучшие демотиваторы
Сельская мото – карусель

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#автомобили#новый год#забавно#Ynews#дизайн#сво#комментарии
#Юмор#факты#подборка#автомир#аварии#картинки#Жизнь#люди#Еда#милота
#интересно#Прикол#животные#кино#дтп#Приколы#дети#США#искусство#путешествия
Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот здоровее 15 людей, которые придумали простые и гениальные решения в быту 15 людей, которые придумали простые и гениальные решения в быту 17 суперских идей, которые заслуживают награду за креативность 17 суперских идей, которые заслуживают награду за креативность Художница создаёт необычные мультяшные интерьеры Художница создаёт необычные мультяшные интерьеры 20+ примеров креативного и умного дизайна самых разных предметов 20+ примеров креативного и умного дизайна самых разных предметов 17 любопытных примеров дизайна, на которые наткнулись люди 17 любопытных примеров дизайна, на которые наткнулись люди

На что жалуетесь?

Вернуться