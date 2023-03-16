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15 отличных рекламных идей, которые придумали настоящие профессионалы

15 отличных рекламных идей, которые придумали настоящие профессионалы

Автор:
16 марта 2023 22:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Отличные   дизайнеры   идеи   придумали   профессионалы   рекламные   
1559
16

Рекламные идеи, которые вы увидите в этом посте, были созданы лучшими профессионалами. Талантливые дизайнеры показали блестящее воплощение, которое привлекает внимание с первого взгляда, и вызывает сильное желание попробовать этот продукт.

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Метки: Отличные   дизайнеры   идеи   придумали   профессионалы   рекламные   
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9  комментариев
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6k
sedoisever Час назад
Ну, про хлеб, это не профессионалы, а идиоты.
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5k
BenderRodriguez Полминуты назад
Весьма неплохо!
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8k
ďim_13 5 минут назад
Нивею не понял(((
Нужна бригада
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25k
Егор 16 минут назад
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15k
K7OO 38 минут назад
Это как раз не профессионалы, а любители. Профессионалы, зависящие от результата своей деятельности, предпочитают делать тупую лобовую рекламу, которая за счет долбежки гарантированно воздействует на максимальную аудиторию. Творческие изыски хороши для конкурсов, но не для впаривания всякого ненужного говна.
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DarSie

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