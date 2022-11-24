17 суперских идей, которые заслуживают награду за креативность

Дизайны, которые вы увидите в этом посте, не только облегчают жизнь тем, кто их использует, но и выглядят довольно симпатично. Дизайнеры, которые всё это напридумывали, явно заслуживают поощрения. Взгляните!

0

Кубик Рубика для слепых 0 Источник:

×

×

Отличное приспособление для перемещения грузов по лестнице 0 Источник:

Зеркало в общественном месте, с инструкцией по завязыванию галстука 0 Источник:

На этот стул очень удобно повесить сумку 0 Источник:

Вода, мыло и сушилка - расположены вместе 0 Источник:

Крышка от коробки пиццы поможет защитить вашу одежду от пятен 0 Источник:

Ручка с дозатором дезинфицирующего средства 0 Источник:

В этом домике вы можете оставить свою собаку, если вам нужно зайти в помещение без неё 0 Источник:

Телекоммуникационная башня похожа на пальму 0 Источник:

Кресло-качалка в аэропорту для наблюдением за самолетами 0 Источник:

Лестница сообщает сколько вы сожгли калорий 0 Источник:

Чтобы смыть за собой, нужно помыть руки 0 Источник:

Подстаканник около двери, очень удобен, когда у вас заняты руки 0 Источник:

В моём гостиничном номере я обнаружил гантели 0 Источник:

Это творческий проект "Скамейка - корни" корейского архитектора Ен Джу Ли, Сеул 0 Источник:

В этой лопатке для торта предусмотрены спички, чтобы зажечь свечи 0 Источник: