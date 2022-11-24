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17 суперских идей, которые заслуживают награду за креативность

17 суперских идей, которые заслуживают награду за креативность

Автор:
24 ноября 2022 23:25
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Жизнь   Облегчают   Суперские   дизайн   идеи   креативность   поощрение   
1047
18
Дизайны, которые вы увидите в этом посте, не только облегчают жизнь тем, кто их использует, но и выглядят довольно симпатично. Дизайнеры, которые всё это напридумывали, явно заслуживают поощрения. Взгляните!
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Метки: Жизнь   Облегчают   Суперские   дизайн   идеи   креативность   поощрение   
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7  комментариев
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9k
Бритва 3 минуты назад
гантели мелковаты.
их же скиздят.
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28
Sata33 Полчаса назад
хорошие идеи )
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14k
Алексей Час назад
Даже не могу представить ситуацию, кому это может понадобится в общественном туалете...

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28
Sata33 newegg Полчаса назад
да как нефиг делать
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