17 суперских идей, которые заслуживают награду за креативность

Автор:
24 ноября 2022 23:25
Дизайны, которые вы увидите в этом посте, не только облегчают жизнь тем, кто их использует, но и выглядят довольно симпатично. Дизайнеры, которые всё это напридумывали, явно заслуживают поощрения. Взгляните!
Отличное приспособление для перемещения грузов по лестнице
Зеркало в общественном месте, с инструкцией по завязыванию галстука
На этот стул очень удобно повесить сумку
Вода, мыло и сушилка - расположены вместе
Крышка от коробки пиццы поможет защитить вашу одежду от пятен
Ручка с дозатором дезинфицирующего средства
В этом домике вы можете оставить свою собаку, если вам нужно зайти в помещение без неё
Телекоммуникационная башня похожа на пальму
Кресло-качалка в аэропорту для наблюдением за самолетами
Лестница сообщает сколько вы сожгли калорий
Чтобы смыть за собой, нужно помыть руки
Подстаканник около двери, очень удобен, когда у вас заняты руки
В моём гостиничном номере я обнаружил гантели
Это творческий проект "Скамейка - корни" корейского архитектора Ен Джу Ли, Сеул
В этой лопатке для торта предусмотрены спички, чтобы зажечь свечи
Шлепанцы с открывалкой для бутылок на подошве
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их же скиздят.
Если ты не умеешь завязывать галстук, то точно не будешь рассчитывать на случайные подсказки.
Просто ослабишь узел предыдущего и снимешь его.