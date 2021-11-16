15 творений дизайнеров, которые заслуживают за них повышения

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В мире очень много творческих людей, которые способны поразить наше воображение фантастическими проектами. В этом посте вы увидите интересные и креативные идеи незаурядных художников.
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Эта гениальная идея в примерочной магазина одежды, позволяет удобней распределять вещи
Да, может быть, нет.
Во многих японских туалетах раковина прикреплена, чтобы вы могли мыть руки и повторно использовать воду для следующего смыва. Япония экономит миллионы литров воды каждый год, благодаря этой конструкции
Мираж в Гштааде, Швейцария Дуга Айкена: Зеркальный дом в стиле ранчо, который, кажется, исчезает в пейзаже
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