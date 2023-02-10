13 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в гениальные

Дизайнеры, идеи которых вы увидите в этом посте, включили свою креативность на полную катушку. И в результате их творения просто уникальны. Сочетание изобретательности и креативности привело к созданию этих замечательных вещей. Взгляните!

0

Чехол телефона с зарядкой для наушников 0 Источник:

×

×

Диван с домиком для домашних животных 0 Источник:

Сушка для обуви 0 Источник:

Подставка для удобной чистки картошки 0 Источник:

Встроенный телевизор 0 Источник:

Шахматы, с указанием направления хода 0 Источник:

Бутылка с ячейками для таблеток 0 Источник:

Трость легко трансформируется в табурет 0 Источник:

Подставка для вкусняшек в машину 0 Источник:

Кофта с капюшоном, который можно надуть и превратить в подушку 0 Источник:

Упаковка-нож 0 Источник:

Педаль слива расположена внизу, и ничего не нужно трогать руками 0 Источник: