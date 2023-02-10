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13 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в гениальные

13 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в гениальные

Автор:
10 февраля 2023 20:40
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Замечательные   Предметы   Уникальны   дизайнеры   идеи   изобретательность   креативность   
3266
14
Дизайнеры, идеи которых вы увидите в этом посте, включили свою креативность на полную катушку. И в результате их творения просто уникальны. Сочетание изобретательности и креативности привело к созданию этих замечательных вещей. Взгляните!
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Метки: Замечательные   Предметы   Уникальны   дизайнеры   идеи   изобретательность   креативность   
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7  комментариев
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1k
c3nsor3d Час назад
Фигня, полнейшая..))
p.s ИМХО!)
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18k
speaktr-st Полминуты назад
Комментарий к фото
Пробовали делать просто контейнеры с ячейками, подписанными по дням, но особого эффекта это изобретение не дало: старики забывали дни недели. Исследовано на собственных родителях. Действительно действенным методом оказалась забота младшего поколения и телефоны с громким звонком, которые долго не садятся. Я себе поставил будильники по их графику приема и звонил. По выходным приезжал и заряжал им телефоны. А эта шляпа - полное говно. Типа: "я позаботился о маме подарив ей контейнер". Не подходит. Навещать надо стариков.
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10k
Света 18 минут назад
"Пуаро Агаты Кристи" с великолепным Дэвидом Суше, в 6 сезоне, в 4 серии "Немой свидетель" показал трость-табуретку аж в 1996 году. (уверена что изобретена много раньше). Ещё одна функция трости великого Пуаро (на четвёртом фото), "дизайнерам" ещё не скоро придёт в голову. А вариант использования трости на последнем фото, вообще не придумают.
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158
joiner-ru Полчаса назад
Из всего только подставка в машину интересна... для детей. Приспособа для чистки картошки - идея интересная, но исполнение полный ахтунг.
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3k
umorist 48 минут назад
Бутылка с ячейками для таблеток, я так понимаю, для тех, кому за 30)))
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39
Алексей Хмелёв umorist Полчаса назад
Для америкосов. Это они таблетки горстями жрут в любом возрасте.
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c3nsor3d Час назад
Минус не поставлю ТС, просто, потомучтогладиолоус..-)
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