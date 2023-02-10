13 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в гениальные

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Дизайнеры, идеи которых вы увидите в этом посте, включили свою креативность на полную катушку. И в результате их творения просто уникальны. Сочетание изобретательности и креативности привело к созданию этих замечательных вещей. Взгляните!
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p.s ИМХО!)