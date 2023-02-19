15 дизайнеров, которые дали волю своему воображению

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Дизайнеры, идеи которых вы увидите в этом посте, теоретически выполняли свою обычную работу, но что-то пошло не так. И получились странные произведения, вызывающие массу вопросов.
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