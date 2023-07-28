20 невероятных произведений, которые созданы из металлолома

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При работе с металлом требуется недюжинное мастерство, и очень сложно вдохнуть жизнь в эти произведения искусства. Но художнику Игорю Верному из Красноярска это удалось. Он создаёт фантастические скульптуры в стиле стимпанк, из того, что другие выбрасывают на помойку: радиодеталей, различных запчастей, механизмов, техники и электроники. Взгляните!
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5. Собирается скелет скульптуры, а затем тщательно подгоняется каждая деталь внешней оболочки
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