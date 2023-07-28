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20 невероятных произведений, которые созданы из металлолома

20 невероятных произведений, которые созданы из металлолома

Автор:
28 июля 2023 21:20
Сообщество : Искусство
Метки: Жизнь   Скульптуры   Фантастические   детали   мастерство   металлолом   
1150
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При работе с металлом требуется недюжинное мастерство, и очень сложно вдохнуть жизнь в эти произведения искусства. Но художнику Игорю Верному из Красноярска это удалось. Он создаёт фантастические скульптуры в стиле стимпанк, из того, что другие выбрасывают на помойку: радиодеталей, различных запчастей, механизмов, техники и электроники. Взгляните!

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Метки: Жизнь   Скульптуры   Фантастические   детали   мастерство   металлолом   
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3  комментария
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5k
Евгений Д 51 минуту назад
Здорово !
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9k
Garpia121 12 минут назад
Обалдеть, красотища
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abasg Полчаса назад
стимпанк во всей красе
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