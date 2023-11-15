17 раз, когда дизайнеры облегчили нам жизнь, просто изменив одну деталь

Сколько раз вы хотели, чтобы у какой-то вещи была функция, которая упростила бы её использование, или чтобы в каком-либо месте был сервис, который избавил бы вас от неприятностей? К счастью для многих, некоторые творческие люди находятся в постоянном поиске, как бы сделать наш быт проще и приятнее. Взгляните!