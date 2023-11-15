17 раз, когда дизайнеры облегчили нам жизнь, просто изменив одну деталь

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Сколько раз вы хотели, чтобы у какой-то вещи была функция, которая упростила бы её использование, или чтобы в каком-либо месте был сервис, который избавил бы вас от неприятностей? К счастью для многих, некоторые творческие люди находятся в постоянном поиске, как бы сделать наш быт проще и приятнее. Взгляните!
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3. В парке установили уличные тренажеры лицом к игровой площадке, чтобы родители могли наблюдать за детьми и крутить педали
11. На коробке с перчатками есть таблицы размеров, чтобы подобрать оптимальный размер для вашей руки
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Блок, конечно, продается только в сборе, и стоит как сама газонокосилка.
Так 5-центовая деталь убивает всю машину целиком.
А был бы инженер, он бы убрал всю систему к херам и поставил копеечную схему-предохранитель. Кстати, вышло бы дешевле. Ну или хотя бы предусмотрел поломку пружинки.
И вы бы не купили весь блок по цене косилки.
- Товарищи полковник, лейтенант Пупкин. Разрешите в отпуск.
- Да ты че! В отпуск, говоришь? Давай рацпредложение рационализаторское предложение) - пойдешь в отпуск!
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой в одну сторону машет? Давайте ему вторую косу привяжем, пусть косит налево инаправо!
- Молодец! В отпуск!
Заходит второй:
- Давай рацпредложение...
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет? Давайте ему к косе привяжем вилы, пусть сразу в кучки складывает!
- Молодец! В отпуск!
Заходит третий:
- Давай рацпредложение...
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет, траву в кучки складывает? Давайте к нему привяжем тележку, пусть сразу и отвозит!
- Молодец! В отпуск!
Заходит четвертый:
- Давай рацпредложение...
- Не знаю.
- Ну-у-у-у... Так иди думай. Придумаешь приходи!
Выходит лейтенант на крыльцо, закуривает нервно, стоит "репу морщит".
И тут подходит к нему этот солдат. С этой хреновиной в руках с привязанной тележкой, весь потный, обессиленный. И злобно так,спрашивает у лейтенанта:
- Чё, товарищ лейтенант, в отпуск хотите?!
- Да-а...
- рацпредложение не можете придумать?!
- Да-а...
- ФАРУ МНЕ НА ЛОБ!!! ФАРУ!!! ЧТОБЫ НОЧЬЮ КОСИЛ!!!