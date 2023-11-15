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17 раз, когда дизайнеры облегчили нам жизнь, просто изменив одну деталь

17 раз, когда дизайнеры облегчили нам жизнь, просто изменив одну деталь

Автор:
15 ноября 2023 22:32
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Жизнь   Облегчили   Творческие   деталь   дизайнеры   изменили   
3712
18

Сколько раз вы хотели, чтобы у какой-то вещи была функция, которая упростила бы её использование, или чтобы в каком-либо месте был сервис, который избавил бы вас от неприятностей? К счастью для многих, некоторые творческие люди находятся в постоянном поиске, как бы сделать наш быт проще и приятнее. Взгляните!

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Метки: Жизнь   Облегчили   Творческие   деталь   дизайнеры   изменили   
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15  комментариев
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33k
Teodor 2 часа назад
Оконце в пакете молока - бесполезная, но оплаченная покупателем приблуда - остаток содержимого совсем не трудно определить по весу. Ставить книги переплетом вверх нельзя - они от этого портятся... Впрочем, о чем это я - тут иные "дизайнеры" из книг изделия мастерят... вандалы.
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0
Николай Минуту назад
По поводу орешков. Есть ещё задел для прочего апгрейда. Так как диетологи рекомендуют в районе 100 гр. орехов в день, то смело делим это на два. Получается по 50 гр. на обед и на ужин. Далее: любой хозяин магазина покупает хорошую кофемолку и там всё это измельчает до муки. Да, кстати, муку тоже, наверное, можно щипануть для абсорбции. И в бумажные пакетики по 50гр. Всё... Можно толкать на кассе в довесок к общей покупке с незначительной ценовой манипуляцией по товарам из чека. Что получает покупатель? Лёгкое необременённое меню: в салат, в первое блюдо (жуткая калорийность растительного жира и белка). Алё, бледные Веганы – берите на заметку. Держатель же магазина получает товарный движ по данной позиции.
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53k
turyst Полчаса назад
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53k
turyst Полчаса назад
Большую часть, здесь уже баянили.
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13k
Кыся 53 минуты назад
Ага, дизайнеры. Только что разобрал новую газонокосилку Einhell, где дизайнеры все придумывали. Там сломалась пружинка от эксцентрика(наверное, это что-то типа сцепления, что должно предохранять мотор при заклинивании лезвия), эксцентрик вылетел, заклинил шкив вала(его тоже дизайнер придумал, так как эксцентрику просто некуда улететь, а в шкиве прям для него есть ребра жёсткости, ибо пластик дорогой, и нефиг его тратить на гладкий шкив), вал порвал ремень привода.
Блок, конечно, продается только в сборе, и стоит как сама газонокосилка.
Так 5-центовая деталь убивает всю машину целиком.
А был бы инженер, он бы убрал всю систему к херам и поставил копеечную схему-предохранитель. Кстати, вышло бы дешевле. Ну или хотя бы предусмотрел поломку пружинки.
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2k
grigorenko vladislav 55 минут назад
К кружке для супа можно ещё отделений добавить: для солонки, для перечницы, для салфеток, для сметанки, для горчички, для майонезика, для кекчупчика, для чесночка, ищщо штоб можно хлеб там положить ломтями такими, отдельно белый, отдельно черный, а то чо одни какие-то крекеры беспонтовые, и полку такую приделать разделочную когда мясо с супа достал там с костью мозговой надо же чтоб мозги с кости выковырять и мясо срезать хотя бы, и штоб посредине типа ваза под лук под зелёный перьевой так пучком штоб торчал, а заместо одной там ручки приделать две покрепше и поднизом колёсики, а то ведь и двумя руками такую халабуду тягать замучишси...
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14k
Роман Час назад
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14k
Иван 2 часа назад
Военная часть ... Курилка. Сидят 4 лейтенанта.Один предлагает идти к командиру части проситься в отпуск. Всталипошли. Заходит к командиру первый:
- Товарищи полковник, лейтенант Пупкин. Разрешите в отпуск.
- Да ты че! В отпуск, говоришь? Давай рацпредложение рационализаторское предложение) - пойдешь в отпуск!
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой в одну сторону машет? Давайте ему вторую косу привяжем, пусть косит налево инаправо!
- Молодец! В отпуск!
Заходит второй:
- Давай рацпредложение...
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет? Давайте ему к косе привяжем вилы, пусть сразу в кучки складывает!
- Молодец! В отпуск!
Заходит третий:
- Давай рацпредложение...
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет, траву в кучки складывает? Давайте к нему привяжем тележку, пусть сразу и отвозит!
- Молодец! В отпуск!
Заходит четвертый:
- Давай рацпредложение...
- Не знаю.
- Ну-у-у-у... Так иди думай. Придумаешь приходи!
Выходит лейтенант на крыльцо, закуривает нервно, стоит "репу морщит".
И тут подходит к нему этот солдат. С этой хреновиной в руках с привязанной тележкой, весь потный, обессиленный. И злобно так,спрашивает у лейтенанта:
- Чё, товарищ лейтенант, в отпуск хотите?!
- Да-а...
- рацпредложение не можете придумать?!
- Да-а...
- ФАРУ МНЕ НА ЛОБ!!! ФАРУ!!! ЧТОБЫ НОЧЬЮ КОСИЛ!!!
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