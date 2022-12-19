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Собака попробовала себя в роли водителя и сразу устроила ДТП

Собака попробовала себя в роли водителя и сразу устроила ДТП

Автор:
19 декабря 2022 16:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   аварии.дтп   домашние животные   забавный случай   происшествие   смешное происшествие   собака   собака за рулем   умная собака   
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В Гронанте (Великобритания) произошел забавный инцидент. Бордер-колли по кличке Фрейя, пока хозяйка выгружала что-то из багажника, запрыгнула на сидение водителя и включила автоматическую коробку передач в режим движения. Однако далеко уехать не смогла: путь преградил припаркованный рядом джип соседа.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   аварии.дтп   домашние животные   забавный случай   происшествие   смешное происшествие   собака   собака за рулем   умная собака   
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1  комментарий
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Элек Мек 19 минут назад
Чё пристали,у неё же лапки))
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