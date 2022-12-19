Собака попробовала себя в роли водителя и сразу устроила ДТП

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В Гронанте (Великобритания) произошел забавный инцидент. Бордер-колли по кличке Фрейя, пока хозяйка выгружала что-то из багажника, запрыгнула на сидение водителя и включила автоматическую коробку передач в режим движения. Однако далеко уехать не смогла: путь преградил припаркованный рядом джип соседа.
Инцидент произошел, когда хозяйка собаки, 60-летняя Сью Брюэр, была рядом с автомобилем, а собака в салоне.
Фрейя, вместо того чтобы лежать на коврике внизу, запрыгнула на сиденье водителя и переключила коробку передач.
Автомобиль покатился вниз под уклон и через несколько метров врезался в припаркованный джип.
Владелец джипа, 34-летний Шон Уоллер, в этот момент находился дома. Он услышал звук удара, вышел на улицу и увидел, что в его машина въехала соседская.
Расследование происшествия было недолгим: никто ничего не скрывал, к тому же кадры с дверной видеокамеры подтвердили виновность Фрейи.
Шон Уоллер утверждает, что не очень расстроился из-за своего старого джипа. Он говорит, что счел происшествие скорее забавным, и даже отказался от возмещения ущерба.
Хозяева на нее не злятся и, как и раньше, называют очень хорошей девочкой. Но на переднее сиденье семейной машины ее больше не пустят — теперь она будет ездить только в багажнике.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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