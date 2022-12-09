Американка засняла на видео пуму, которая пыталась утащить ее собаку из дома

Жительница Калифорнии Ребекка Кракер поделилась в соцсетях кадрами кошмарного инцидента — дикое животное пыталось утащить ее пса Шермана. Пума проникла в дом и выволокла собаку во двор, вцепившись зубами питомцу в шею. К счастью, пес выжил и практически не пострадал.
28 ноября женщина оставила раздвижную стеклянную дверь своего дома открытой и играла с двумя другими собаками в другой комнате, когда услышала, как Шерман внезапно взвизгнул и зарычал. В своем посте на Facebook* Кракер сказала, что тут же среагировала на звук, решив, что ее питомец упал или поранился, но быстро осознала «ужасную правду».
Женщина увидела, что пума вытащила Шермана из дома на задний двор. По ее словам, пес странно двигался, «как будто бился в конвульсиях». Осознав, что она находится всего в паре метров от опасного животного, Кракер быстро закрыла дверь, чтобы пума не смогла войти обратно в дом.
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В своем посте Кракер рассказала, что сразу позвонила соседям, чтобы предупредить их, и начала снимать происходящее на видео по совету членов семьи.
«Это мой пес, он просто лежит на земле. Его только что вытащила из дома эта чертова пума», — говорит она в ролике. На этих кадрах пума наблюдает за Кракер, пока та снимает, изредка поглядывая вниз на собаку. На фоне другие собаки Кракер подняли лай, на который пума, кажется, реагирует, дергая головой.
К счастью, вскоре к дому подошел сосед и выстрелил в пуму. Он промахнулся, но выстрел заставил большую кошку бросить жертву и убежать. Вздрогнув от громкого шума, Шерман тоже вскочил на ноги, оставив Кракер и ее соседа «ошеломленными».
Кракер сказала: «Он чудом не пострадал, за исключением небольшой ранки на губе. Он был в шоке и почти не реагировал на окружение в течение нескольких часов, но каждый раз, когда я проверяла его, он вилял хвостом, давая мне знать, что с ним все в порядке».
Один из соседей Кракер, который разговаривал с новостным агентством KRON, сказал, что «думал, что [Шерман] точно погиб».
Кракер позвонила представителям службы по контролю за животными, которые сказали ей, что ничего не могут сделать, потому что животное в данной момент уже не угрожает и не причиняет вреда ее собаке.
За несколько дней до этого Кракер уже перевела других своих животных в сарай после смерти оленя неподалеку. Она надеялась, что это защитит их от опасных хищников.
«Я никогда бы не подумала, что пума окажется настолько смелой, чтобы войти в мой дом и утащить моего 32-килограммового бордер-колли», — сказала Кракер.
Через день после инцидента с Шерманом большая кошка вернулась и убила двух коз Кракер. После этого служба по контролю за дикой природой отреагировала и усыпила животное, за которым местные власти следили с помощью GPS-трекера.
Через день после инцидента с Шерманом большая кошка вернулась и убила двух коз Кракер. После этого служба по контролю за дикой природой отреагировала и усыпила животное, за которым местные власти следили с помощью GPS-трекера.
Один из исследователей проекта «Living with Lions» доктор Куинтон Мартинс сказал в своем заявлении: «Очевидно, что с P1 что-то было не так. Она была очень старой для пумы, что могло привести к проблемам, связанным со старением, включая износ зубов, замедление реакции, ослабление чувств и, возможно, другие проблемы со здоровьем. В последние недели она была более склонна приближаться к человеческой деятельности, поскольку люди часто замечали ее, а также питалась почти исключительно домашним скотом, что является очень необычным поведением».
Несмотря на ответ представителей Audubon Canyon Ranch, некоторые местные жители все еще расстроены тем, что ситуация продолжалась так долго.
«Это вполне мог быть ребенок, — пожаловался KRON сосед Кракер. — Местная организация активистов знала, что у этой кошки уже какое-то время наблюдается неустойчивое поведение. Я местный владелец ранчо. Люди должны услышать всю историю».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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