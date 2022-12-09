Американка засняла на видео пуму, которая пыталась утащить ее собаку из дома

28 ноября женщина оставила раздвижную стеклянную дверь своего дома открытой и играла с двумя другими собаками в другой комнате, когда услышала, как Шерман внезапно взвизгнул и зарычал. В своем посте на Facebook* Кракер сказала, что тут же среагировала на звук, решив, что ее питомец упал или поранился, но быстро осознала «ужасную правду».

Женщина увидела, что пума вытащила Шермана из дома на задний двор. По ее словам, пес странно двигался, «как будто бился в конвульсиях». Осознав, что она находится всего в паре метров от опасного животного, Кракер быстро закрыла дверь, чтобы пума не смогла войти обратно в дом.