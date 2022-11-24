30 дурашливых собак, которые ведут себя мило и смешно

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Кажется, забавные кадры с нашими любимыми собаками никогда не потеряют актуальность. Они всегда поднимают нам настроение, вселяют добро, и показывают, что счастье - в мелочах. Взгляните на этих уморительных и милых собак с разной степенью дурашливости.
Источник:
АНТИФИШКИ
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