30 дурашливых собак, которые ведут себя мило и смешно

Кажется, забавные кадры с нашими любимыми собаками никогда не потеряют актуальность. Они всегда поднимают нам настроение, вселяют добро, и показывают, что счастье - в мелочах. Взгляните на этих уморительных и милых собак с разной степенью дурашливости.

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Заказчик доволен 0 Источник:

"Кого-то мне эта картофелина напомнила.." 0 Источник:

"Шёл 48-ой день.. Никто ни о чём не догадывался.." 0 Источник:

"Брат, ты ли это?" 0 Источник:

Ты там скоро? 0 Источник:

У - уютно 0 Источник:

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Собака-помогака 0 Источник:

Дружба бывает и такой 0 Источник:

Камуфляж 0 Источник:

Милейший поцелуй 0 Источник:

"Привет, а что ты тут делаешь, а мы скучаем, а с тобой точно всё хорошо?" 0 Источник:

Отношения собаки и кошки в одном фото 0 Источник:

Это опять ты? 0 Источник:

В тесноте да не в обиде 0 Источник:

Показалось 0 Источник:

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Мальчик вырос 0 Источник:

"А что тут у вас?" 0 Источник:

Поздравление от собаки 0 Источник:

Тяжело расстаться с любимым мячиком 0 Источник:

Идеальная лежанка 0 Источник:

Какое мягкое облачко 0 Источник:

Когда слишком сильно любишь кататься на машине 0 Источник:

"Кто это мог сделать?!" 0 Источник:

"Пакет надо?" 0 Источник:

Красивая жизнь 0 Источник:

Мячиков много не бывает 0 Источник:

Цветочек 0 Источник: