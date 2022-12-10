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Сиба-ину сбила машина, и он остался с парализованными лапами

Сиба-ину сбила машина, и он остался с парализованными лапами

Автор:
10 декабря 2022 09:00
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   сиба-ину   собака   собаки   фото   шиба ину   
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Этот пёсик породы сиба-ину родился на Тайване, где однажды его сбила машина. Водитель скрылся, а пёс остался с серьёзными травмами.. К счастью, на его пути встретились люди, которые показали, что такое настоящая любовь.
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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   сиба-ину   собака   собаки   фото   шиба ину   
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