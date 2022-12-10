Сиба-ину сбила машина, и он остался с парализованными лапами

Сейчас Гордону 11 лет, и недавно он выиграл конкурс на звание самой милой спасенной собаки от PEOPLE's. После спасения его решила забрать семья из США, которая организовала его перелёт из Тайваня. Он очень жизнерадостный, добрый, ласковый и весёлый мальчик - Гордон обожает играть с мячом, бегать по лужайке и резвиться, несмотря на то, что всё это он делает на специальной коляске, поддерживающей заднюю часть тела.