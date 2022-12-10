Сиба-ину сбила машина, и он остался с парализованными лапами

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Этот пёсик породы сиба-ину родился на Тайване, где однажды его сбила машина. Водитель скрылся, а пёс остался с серьёзными травмами.. К счастью, на его пути встретились люди, которые показали, что такое настоящая любовь.
Пёсик породы сиба-ину по кличке Гордон (Gordon) - настоящий герой. Он родился на Тайване, где однажды его сбила машина. Водитель сразу уехал, а пёсик остался с серьезными травмами, из-за которых у него парализовало задние лапы. Но этот храбрый мальчик смог справиться со всеми трудностями.
Сейчас Гордону 11 лет, и недавно он выиграл конкурс на звание самой милой спасенной собаки от PEOPLE's. После спасения его решила забрать семья из США, которая организовала его перелёт из Тайваня. Он очень жизнерадостный, добрый, ласковый и весёлый мальчик - Гордон обожает играть с мячом, бегать по лужайке и резвиться, несмотря на то, что всё это он делает на специальной коляске, поддерживающей заднюю часть тела.
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По рассказам хозяев, перед приездом Гордона они слегка переоборудовали свой дом, чтобы он смог спокойно по нему перемещаться на коляске. Затем, пройдя долгий путь и привыкнув к новой обстановке, Гордон понял, что здесь его любят и ждали. Его счастливая мордочка говорит обо всём без слов! Спасибо добрым людям за спасение этого красавца.
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Метки: Питомцы домашние животные животные истории спасения история спасения сиба-ину собака собаки фото шиба ину
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