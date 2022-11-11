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Девушка сфотографировала приютских собак с грустными историями

Девушка сфотографировала приютских собак с грустными историями

Автор:
11 ноября 2022 21:59
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   фотографии   
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К сожалению, много собак оказывается на улицах или в приютах, или брошенными на произвол судьбы. Фотограф Эмма О'Бриен (Emma O'Brien) сделала небольшой фотопроект, где сфотографировала приютских собак фонда Pedigree. Все эти собаки из разных стран, и у каждой - своя история, а на некоторых из них невозможно взглянуть без жалости.. Но благодаря добрым людям, сейчас эти собачки в безопасности, и очень ждут, когда для них найдутся лучшие семьи.
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Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   фотографии   
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