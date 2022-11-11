Девушка сфотографировала приютских собак с грустными историями

К сожалению, много собак оказывается на улицах или в приютах, или брошенными на произвол судьбы. Фотограф Эмма О'Бриен (Emma O'Brien) сделала небольшой фотопроект, где сфотографировала приютских собак фонда Pedigree. Все эти собаки из разных стран, и у каждой - своя история, а на некоторых из них невозможно взглянуть без жалости.. Но благодаря добрым людям, сейчас эти собачки в безопасности, и очень ждут, когда для них найдутся лучшие семьи.

0

Райли. Её оставили в арендованной квартире, а сами хозяева съехали 0 Источник:

×

×

Акела. Хозяева отказались от неё, потому что она стала ненужной 0 Источник:

Такса по кличке Мило. Его спасли от жестоких хозяев, которые причиняли ему боль 0 Источник:

Чаки. Он был так счастлив, когда люди забрали его из приюта, но вскоре его вернули обратно. Сказали, что он "слишком энергичный" 0 Источник:

Лео. Его нашли на улицах города Йоханнесбург, ЮАР 0 Источник:

Лиза. Заводчики использовали её как "конвейер" для щенков, пока она не постарела 0 Источник:

Джесси сломала лапку, а хозяева не могли позволить себе оплатить счета, и сдали её в приют 0 Источник:

Гантер побывал уже в четырёх семьях - но его всегда возвращали, мотивируя это плохим характером пса 0 Источник:

Кэлли. Её заводчица ушла из жизни, и собачку отдали в приют 0 Источник:

Нова. Она родилась глухой, и заводчица решила избавиться от "дефектной" собаки.. 0 Источник:

Лука. Хозяева просто отдали её в приют, потому что больше не могли содержать её 0 Источник:

Бонни. Её подобрали на улице после того, как она сбежала от нелегального заводчика 0 Источник:

Куини. Её держали в клетке 8 лет, и использовали для разведения щенят 0 Источник:

Бонсай. Его с маленькими братьями принесли в приют ещё новорождёнными. Хозяева просто не хотели щенков 0 Источник:

Запа. Её хозяева просто оставили её в приюте 0 Источник:

Эдди. Когда хозяева купили его, им не понравился его характер - и они отдали его в приют 0 Источник:

Твиг. Хозяева оставили его в брошенном доме, а сами эмигрировали 0 Источник:

Энцо тоже оставили на улице после эмиграции 0 Источник:

Хантер. Сначала семья взяла его к себе, но их вторая собака постоянно нападала на Хантера. Тогда его сдали обратно в приют.. 0 Источник:

Лейла побывала уже в семи семьях, но очень надеется найти "своих" людей 0 Источник:

Тайсон. Его сдали в приют из-за "слишком активного" характера 0 Источник:

Стоффель. Хозяева принесли его в приют без объяснений 0 Источник:

Стелла. Её использовали только в целях разведения щенков. Когда она больше не могла рожать, стала ненужной 0 Источник:

Мэдди тоже стала ненужной заводчице, когда постарела 0 Источник:

Лука. Сначала его взяли в дом из приюта, но вернули, потому что он гонялся за кошкой 0 Источник: