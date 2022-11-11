Девушка сфотографировала приютских собак с грустными историями

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К сожалению, много собак оказывается на улицах или в приютах, или брошенными на произвол судьбы. Фотограф Эмма О'Бриен (Emma O'Brien) сделала небольшой фотопроект, где сфотографировала приютских собак фонда Pedigree. Все эти собаки из разных стран, и у каждой - своя история, а на некоторых из них невозможно взглянуть без жалости.. Но благодаря добрым людям, сейчас эти собачки в безопасности, и очень ждут, когда для них найдутся лучшие семьи.
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Чаки. Он был так счастлив, когда люди забрали его из приюта, но вскоре его вернули обратно. Сказали, что он "слишком энергичный"
Джесси сломала лапку, а хозяева не могли позволить себе оплатить счета, и сдали её в приют
Гантер побывал уже в четырёх семьях - но его всегда возвращали, мотивируя это плохим характером пса
Бонсай. Его с маленькими братьями принесли в приют ещё новорождёнными. Хозяева просто не хотели щенков
Хантер. Сначала семья взяла его к себе, но их вторая собака постоянно нападала на Хантера. Тогда его сдали обратно в приют..
Стелла. Её использовали только в целях разведения щенков. Когда она больше не могла рожать, стала ненужной
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы домашние животные животные истории спасения история спасения собака собаки фото фотографии
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