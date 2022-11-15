30 фото собак-волков, которые стали верными любимцами

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Волки и собаки относятся к одному семейству псовых, поэтому они близки между собой. Некоторые собаки очень похожи на волков внешне, и даже близки по генотипу. Это эскимосская лайка, тамасканская собака, аляскинский маламут, хаски, самоед, и другие. Их заводят как домашних питомцев, но хозяева и берут на себя ответственность - ведь такие собаки больше по размеру, у них особый характер, и более проявленные инстинкты. Взглянем на подборку с "собаками-волками".
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Предыдущий хозяин оставил этого пса-волка на улице. Питомец стал слишком большим, и хозяин больше не мог за ним ухаживать. К счастью, его спасли добрые люди, и сейчас пёс живет в заповеднике
Результаты тестов ДНК показали, что он на 87,5 процентов серый волк, 8.6 % - сибирский хаски, 3.9 % - немецкая овчарка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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