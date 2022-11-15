30 фото собак-волков, которые стали верными любимцами

Волки и собаки относятся к одному семейству псовых, поэтому они близки между собой. Некоторые собаки очень похожи на волков внешне, и даже близки по генотипу. Это эскимосская лайка, тамасканская собака, аляскинский маламут, хаски, самоед, и другие. Их заводят как домашних питомцев, но хозяева и берут на себя ответственность - ведь такие собаки больше по размеру, у них особый характер, и более проявленные инстинкты. Взглянем на подборку с "собаками-волками".

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Щенок собаки-волка 0 Источник:

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Какие красавчики 0 Источник:

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Гибриды чёрного волка 0 Источник:

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Предыдущий хозяин оставил этого пса-волка на улице. Питомец стал слишком большим, и хозяин больше не мог за ним ухаживать. К счастью, его спасли добрые люди, и сейчас пёс живет в заповеднике 0 Источник: Результаты тестов ДНК показали, что он на 87,5 процентов серый волк, 8.6 % - сибирский хаски, 3.9 % - немецкая овчарка.

Они тоже любят подурачиться 0 Источник:

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Маленькие гибриды волка 0 Источник:

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Терпение 80 уровня 0 Источник:

Хорошие мальчики 0 Источник:

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Юки - спасённый волк-собака 0 Источник:

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Мама с детёнышем 0 Источник:

"Почеши меня!" 0 Источник:

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Невероятные существа 0 Источник:

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Детки выросли 0 Источник:

Верные создания 0 Источник:

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Локи - известная в соцсетях собака-волк, которая путешествует со своим хозяином 0 Источник:

Очаровашки 0 Источник:

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Какие глаза! 0 Источник: