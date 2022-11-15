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30 фото собак-волков, которые стали верными любимцами

30 фото собак-волков, которые стали верными любимцами

Автор:
15 ноября 2022 21:29
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   волки   домашние животные   животные   любимцы   подборка   собака   собаки   фото   
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Волки и собаки относятся к одному семейству псовых, поэтому они близки между собой. Некоторые собаки очень похожи на волков внешне, и даже близки по генотипу. Это эскимосская лайка, тамасканская собака, аляскинский маламут, хаски, самоед, и другие. Их заводят как домашних питомцев, но хозяева и берут на себя ответственность - ведь такие собаки больше по размеру, у них особый характер, и более проявленные инстинкты. Взглянем на подборку с "собаками-волками".
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Источник:

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Метки: Питомцы   волки   домашние животные   животные   любимцы   подборка   собака   собаки   фото   
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2  комментария
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21k
Слепой Пью 23 минуты назад
С такими охранниками ничего не страшно - страшны сами охранники. Порвать на тряпочки хозяина - милое дело. Когда-нибудь мозги у них переклинит обязательно.
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5k
sedoisever Минуту назад
Ну есть же название "волкособ", которое так старательно избежал автор. Или оно считается некорректным? Поправьте, специалисты.
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