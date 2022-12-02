Стартап изобрёл для собак игровую консоль

Соучредитель Дерсим Авдар рассказал, что на создание консоли его "вдохновил" собственный пёс. С годами пёсик стал менее активным и потерял интерес к головоломкам и игрушкам, наполненным лакомствами. Тогда он понял, что питомцу нужна дополнительная стимуляция. Тогда и возникла идея с видео-играми. К тому же, любимец может поиграть в них в любое время - даже когда хозяев нет дома.