Стартап изобрёл для собак игровую консоль

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Стартап из Гонконга придумал интересный интерактив для собак - игровую консоль с сенсорным экраном. На ней собаки могут играть в специально созданные для них видео-игры. Они стимулируют умственную деятельность - и особенно хороши для пожилых пушистиков.
Гонконгский стартап Joipaw изобрёл игровую консоль для собак, которая призвана поддерживать и стимулировать умственную деятельность питомцев. Туда включены игры на реакцию, где нужно быстро нажать носом на выпрыгивающего крота, и игры на подсчет, где собаки выбирают, на какой картинке больше пузырьков.
Создатели сделали такую консоль не просто для развлечения четверолапых. Видео-игры предназначены для физической и умственной стимуляции собак, а также помогут, по заявлениям стартапа, отсрочить развитие собачьей деменции и когнитивных дисфункций у пожилых собачек.
Пока что консоль находится в стадии прототипа, но возможно, скоро появится в продаже с бо́льшим количеством игр. По словам разработчиков, один из нелегких моментов, с которым они столкнулись при тестировании - приучить собаку прикасаться к экрану. Выяснилось, что это можно легко сделать, намазав лакомство прямо на экран (некоторые собаки обожают слизывать арахисовую пасту).
Соучредитель Дерсим Авдар рассказал, что на создание консоли его "вдохновил" собственный пёс. С годами пёсик стал менее активным и потерял интерес к головоломкам и игрушкам, наполненным лакомствами. Тогда он понял, что питомцу нужна дополнительная стимуляция. Тогда и возникла идея с видео-играми. К тому же, любимец может поиграть в них в любое время - даже когда хозяев нет дома.
Как вам идея?
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