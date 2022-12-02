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Стартап изобрёл для собак игровую консоль

Стартап изобрёл для собак игровую консоль

Автор:
02 декабря 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   звери   изобретения   интерактив   собака   собаки   фото   
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Стартап из Гонконга придумал интересный интерактив для собак - игровую консоль с сенсорным экраном. На ней собаки могут играть в специально созданные для них видео-игры. Они стимулируют умственную деятельность - и особенно хороши для пожилых пушистиков.

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   звери   изобретения   интерактив   собака   собаки   фото   
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