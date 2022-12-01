Самостоятельная собака ездит на автобусе в парк

Сейчас собака уже взрослая, и они с хозяином все также ездят вместе гулять - но не всегда. Иногда хозяин не может отправиться на прогулку вовремя, и тогда Эклипс сама садится на автобус и едет до парка. Она всегда терпеливо ждёт 3-4 остановки, и выходит, видя свою. Хозяин обычно встречает её уже в парке. За это время многие постоянные пассажиры привыкли к этой удивительной собачке - она даже стала местной знаменитостью.