Самостоятельная собака ездит на автобусе в парк

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Собаки - умнейшие создания, и это не секрет. А одна собака в американском Сиэтле вообще ездит на автобусе самостоятельно, чтобы погулять в парке. Она уже успела стать местной знаменитостью.
Собака по кличке Эклипс (Eclipse) живет в Сиэтле, США. Ее знают многие местные жители, и не только - эта собака сама ездит на общественном автобусе. Хозяин собаки, Джефф Янг, живёт рядом с автобусной остановкой. С тех времен, когда Эклипс была щенком, они с хозяином каждый день ездили в собачий парк неподалеку - садились на автобус, проезжали несколько остановок и выходили. Со временем Эклипс привыкла к таким поездкам.
Сейчас собака уже взрослая, и они с хозяином все также ездят вместе гулять - но не всегда. Иногда хозяин не может отправиться на прогулку вовремя, и тогда Эклипс сама садится на автобус и едет до парка. Она всегда терпеливо ждёт 3-4 остановки, и выходит, видя свою. Хозяин обычно встречает её уже в парке. За это время многие постоянные пассажиры привыкли к этой удивительной собачке - она даже стала местной знаменитостью.
Эклипс полюбили и водители автобуса, и пассажиры. Они не упускают шанса поздороваться с ней и погладить, когда видят её. Собака, тем временем, всегда ведет себя очень спокойно и терпеливо. Во время поездок она частенько смотрит в окно, ожидая остановку. Вот такое умное и милое создание!
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