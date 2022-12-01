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Самостоятельная собака ездит на автобусе в парк

Самостоятельная собака ездит на автобусе в парк

Автор:
01 декабря 2022 21:54
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   США   автобус   домашние животные   животные   истории   история   собака   собаки   фото   
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Собаки - умнейшие создания, и это не секрет. А одна собака в американском Сиэтле вообще ездит на автобусе самостоятельно, чтобы погулять в парке. Она уже успела стать местной знаменитостью.

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Метки: Питомцы   США   автобус   домашние животные   животные   истории   история   собака   собаки   фото   
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1  комментарий
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sos1960sos 11 минут назад
Вот в чём разница между самостоятельной и состоятельной собакой...
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