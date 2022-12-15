«Не буду с тобой здороваться»: Лия Ахеджакова рассказала, что от неё отвернулись коллеги по театру

«Я знаю, с кем уже нельзя разговаривать. Один мой партнер Саша Берда, мы у Виктюка с ним играли и много-много лет в «Квартире Коломбины». Играли и в других спектаклях Виктюка, и вдруг он перестал со мной здороваться. А когда он болел, я ездила в больницу, говорила с врачами, говорила, что это потрясающий, замечательный совершенно артист, помогите. Он был сильно болен.

Звонила Саше, его дочке и вдруг он перестал со мной здороваться. Я говорю: «Саш, ты со мной не здороваешься?» И вчера, стоя на нашей общей сцене он мне сказал: «Не буду я с тобой здороваться!» Я расплакалась. Ну он ушел, не видел. Стала много плакать».