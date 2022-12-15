«Не буду с тобой здороваться»: Лия Ахеджакова рассказала, что от неё отвернулись коллеги по театру

Причина - её критика спецоперации и поддержка Украины.
Когда началась спецоперация, часть артистов и музыкантов выступили с резкой критикой. Одни уехали из страны, другие остались.
В числе последних оказалась и Лия Ахеджакова. 84-летняя актриса говорит, что у неё сильно изменились отношения с партнёрами по сцене:
«Я знаю, с кем уже нельзя разговаривать. Один мой партнер Саша Берда, мы у Виктюка с ним играли и много-много лет в «Квартире Коломбины». Играли и в других спектаклях Виктюка, и вдруг он перестал со мной здороваться. А когда он болел, я ездила в больницу, говорила с врачами, говорила, что это потрясающий, замечательный совершенно артист, помогите. Он был сильно болен.
Звонила Саше, его дочке и вдруг он перестал со мной здороваться. Я говорю: «Саш, ты со мной не здороваешься?» И вчера, стоя на нашей общей сцене он мне сказал: «Не буду я с тобой здороваться!» Я расплакалась. Ну он ушел, не видел. Стала много плакать».
Ранее актриса высказывалась о коллеге - Сергее Гармаше. Тогда он планировал ехать восстанавливать театр в родном для него Херсоне.
«Я в ужасе. Сейчас мы все перезваниваемся — люди того, старого «Современника». Мы в панике. Это погром. Этого все боятся. Когда-то Сережа был очень порядочный и неглупый человек. Я не знаю, что для него лучше — вернуться с победой в «Современник» или ехать восстанавливать театр в Херсоне».
И Ахеджаковой ответил не Гармаш, а Стас Садальский:
«А мы в ужасе от Ахеджаковой, — сказало мне сразу несколько артистов. — Мы не понимаем, почему она делает заявление от лица всего театра? Это все неправда! И часть труппы как раз желала бы возвращения Сергея». Кстати, я искренне желаю возвращения в некогда любимый «Современник» офигительного Сергея Гармаша».
Лия Меджидовна оставила это без комментариев. Весной и летом она активно обсуждала текущую ситуацию, а сейчас говорит о ней всё реже.
Источник:
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хотя в данном случае это было просто необходимо задавить этих тварей фашистов,
но умные не срут на страну и на своих солдат, критикуй у себя на кухне, а в публичную сферу не надо лезть , обсирать и навязывать свое мнение, которое мало кого интересует
Война - лакмусовая бумажка, все расставляет на свои места...
PS боюсь правда, не все всплыли, многие просто затаились...
Когда я лет 9-10 назад её тварью тут, на "Фишках" назвал, меня "заминусовали", аж дым стоял. Где теперь все эти любители старой сволочи?
Больной человек .