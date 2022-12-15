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«Не буду с тобой здороваться»: Лия Ахеджакова рассказала, что от неё отвернулись коллеги по театру

«Не буду с тобой здороваться»: Лия Ахеджакова рассказала, что от неё отвернулись коллеги по театру

Автор:
15 декабря 2022 15:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Украина   актриса   коллеги   критика   лия ахеджакова   сво   сергей гормаш   современник   стас садальский   театр   
2257
5

Причина - её критика спецоперации и поддержка Украины.

Когда началась спецоперация, часть артистов и музыкантов выступили с резкой критикой. Одни уехали из страны, другие остались.

В числе последних оказалась и Лия Ахеджакова. 84-летняя актриса говорит, что у неё сильно изменились отношения с партнёрами по сцене:

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«Я знаю, с кем уже нельзя разговаривать. Один мой партнер Саша Берда, мы у Виктюка с ним играли и много-много лет в «Квартире Коломбины». Играли и в других спектаклях Виктюка, и вдруг он перестал со мной здороваться. А когда он болел, я ездила в больницу, говорила с врачами, говорила, что это потрясающий, замечательный совершенно артист, помогите. Он был сильно болен.

Звонила Саше, его дочке и вдруг он перестал со мной здороваться. Я говорю: «Саш, ты со мной не здороваешься?» И вчера, стоя на нашей общей сцене он мне сказал: «Не буду я с тобой здороваться!» Я расплакалась. Ну он ушел, не видел. Стала много плакать».

Ранее актриса высказывалась о коллеге - Сергее Гармаше. Тогда он планировал ехать восстанавливать театр в родном для него Херсоне.

«Я в ужасе. Сейчас мы все перезваниваемся — люди того, старого «Современника». Мы в панике. Это погром. Этого все боятся. Когда-то Сережа был очень порядочный и неглупый человек. Я не знаю, что для него лучше — вернуться с победой в «Современник» или ехать восстанавливать театр в Херсоне».

И Ахеджаковой ответил не Гармаш, а Стас Садальский:

«А мы в ужасе от Ахеджаковой, — сказало мне сразу несколько артистов. — Мы не понимаем, почему она делает заявление от лица всего театра? Это все неправда! И часть труппы как раз желала бы возвращения Сергея». Кстати, я искренне желаю возвращения в некогда любимый «Современник» офигительного Сергея Гармаша».

Лия Меджидовна оставила это без комментариев. Весной и летом она активно обсуждала текущую ситуацию, а сейчас говорит о ней всё реже.

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Метки: Украина   актриса   коллеги   критика   лия ахеджакова   сво   сергей гормаш   современник   стас садальский   театр   
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28  комментариев
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22k
SolomonA 2 часа назад
А что она ждала? Или тоже считает "а мене за шо?". К сожалению не всегда мудрость приходит с возрастом. Часто возраст приходит один...
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2k
Walther 12 секунд назад
Что касается Гармаша и театра в Херсоне... Ну, так ехал бы и восстанавливал, хрена он в "Почта-банке" трется?
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6k
Том Сойер 21 минуту назад
В эту старую суку скоро и говном кидать начнут..... (до чего же конченная мразь эта Ахеджакова, только за то, что она наговорила с 14-го года по 22 - уже её можно было просто выкинуть из страны - гнать пинками и ссаными тряпками)
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4k
Евгений Д 24 минуты назад
Многие кто против войны (какой нормальный человек за войну ???),
хотя в данном случае это было просто необходимо задавить этих тварей фашистов,
но умные не срут на страну и на своих солдат, критикуй у себя на кухне, а в публичную сферу не надо лезть , обсирать и навязывать свое мнение, которое мало кого интересует
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
90k
4k
vasilykopkov 53 минуты назад
Интересное явление - многие , казалось бы практически "гусские" и "почти патриоты", такие как макаревич, ахеджакова, шевчук, галкин, хаматова и иже с ними вдруг вспомнили свою "прошлую", надо полагать - реальную, национальность и на поверку оказались "не нашими".
Война - лакмусовая бумажка, все расставляет на свои места...

PS боюсь правда, не все всплыли, многие просто затаились...
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29k
Ashabad 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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417
mishka79 Ashabad 38 минут назад
Сплетница какая-то
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3k
Григорий 54 минуты назад
тварь жаловаться изволит, что ей в глаза это говорят? как не толерантно однако!
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12k
кира 54 минуты назад
Ахеджакова - старый, больной человек. По всей видимости еще и упрямый человек. Не складывается в ее голове, что защищаемая ею страна стала родиной неофашизма. И если теперь, после откровений Меркель о том, что ее подзащитных готовили к нападению на нас, натаскивали, обучали, накачивали оружием она не изменит своего отношения к операции, с ней по-прежнему не будут здороваться, ибо упрямство и нежелание понять суть происходящего мешают ей трезво смотреть на вещи.
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5k
Котэ Час назад
паяцы, чо с них взять
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59k
Morderator.ru Час назад
Наговорила глупостей от лица людей - это некрасиво..
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13k
Kucher Час назад
А когда она в 1993-м высказывалась, ещё тогда не понятно было какая она тварь?
Когда я лет 9-10 назад её тварью тут, на "Фишках" назвал, меня "заминусовали", аж дым стоял. Где теперь все эти любители старой сволочи?
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1k
Lexx Час назад
Гармаш родился в Херсоне, он хотел театр восстановить, а не поддерживать ВСУ. А вот Ахеджакова в свой родной Днепр не стремится, ей тут удобнее плеваться ядом.
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16k
Александр Час назад
Про неё помнят, пока работает, как только перестанет, так и забудут. Умрёт одна в одиночестве.
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2k
RaiJu Час назад
Да как-то [мат] на нее, сыграла роль секретарши в одном фильме и все, звезда.
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29k
Андрей Иванов Час назад
Не зря лицедеев раньше хоронили за оградой кладбища
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70
ruslan d Час назад
Да кому интересно их мнение ?
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570
Александр Час назад
А чего удивляться-то ,мужа нет,детей нет .Вся жизнь через ж.о.п.у.
Больной человек .
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6k
klop Час назад
2%-ух процентные поняли что они в России всего 2%.
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94
Хухрмухр Час назад
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94
Хухрмухр Час назад
Старая мразь.Она всегда говном была.
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August

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