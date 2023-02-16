«Бедная и больная»: Валентина Талызина, которая сыграла в «Иронии судьбы» и озвучила главную героиню, раскритиковала Барбару Брыльску за слова о России

Заявила, что актриса никогда не бывала в российских регионах и понятия не имеет, о чём говорит.
Барбара Брыльска уже высказывалась в защиту Лии Ахеджаковой. Теперь делится мыслями и об остальных наших гражданах:
«Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя».
Барбара считает, что нормальная жизнь лишь в Москве и в Питере. А всё остальное - мрак, ужас и нищета.
«Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить».
Эти слова прокомментировала Валентина Талызина - в «Иронии судьбы» Брыльска говорит её голосом. Также она сыграла подругу главной героини.
«Мне уже из Омска звонили! Барбара Брыльска – бедная, несчастная, старая больная женщина! Ей надо что-то сказать плохое про Россию. Где она была, в какой провинции? Она снималась и зарабатывала деньги в Москве и Киеве. Но она обязана это сейчас сказать. Ничего её лично не обидело, но она же не виновата, что оказалась героиней фильма, который 47 лет идёт по всем российским телеканалам. Где бы была Барбара Брыльска, если бы за неё одна актриса не пела, а другая – не разговаривала?
Я не часто с ней общалась. Однажды она после выхода фильма кому-то рассказывала, что я пьяная к ней подходила и высказывала злость, что она получила Госпремию за фильм, а я нет. Такого не было. Я ее спросила: зачем соврала? Потом мы с ней уже хорошо общались. На ее слова сегодня реагировать не надо. Это Польша. Она обязана это была сказать. Ее надо пожалеть, мы - русские – богатые и щедрые».
На критику Брыльской отреагировали и в Омске: губернатор сказал, что не ожидал такого от бывшей народной любимицы и выложил ролик под названием «Омск, которого боится Барбара Брыльска».
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А мэр Новосибирска пригласил польскую актрису посетить город, познакомиться с реальностью и перестать сотрясать воздух.
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Да на девятом десятке, даже если соберется-не доберется....
Кстати место рождения Барбарульки, носит знаковое название- Скотники, административный округ Лицманштадт, Вартегау, Германский рейх......
Есть такой "финт ушами", что бы оправдать собственное обнищание нужно повторять "а у соседей еще хуже".
Используется везде.
А по факту у каждого своя конкретика: кто запчасти для Гелика купить не может, кто в Хмхмрочке ценники смотрит только желтые.
П.С. И уж поверьте, в 90-е было намного-намного хуже. Месяцами преимущественно на макаронах сидели.
Омск - город которого боятся.