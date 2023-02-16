«Бедная и больная»: Валентина Талызина, которая сыграла в «Иронии судьбы» и озвучила главную героиню, раскритиковала Барбару Брыльску за слова о России

Барбара считает, что нормальная жизнь лишь в Москве и в Питере. А всё остальное - мрак, ужас и нищета.

«Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить».

Эти слова прокомментировала Валентина Талызина - в «Иронии судьбы» Брыльска говорит её голосом. Также она сыграла подругу главной героини.