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«Бедная и больная»: Валентина Талызина, которая сыграла в «Иронии судьбы» и озвучила главную героиню, раскритиковала Барбару Брыльску за слова о России

«Бедная и больная»: Валентина Талызина, которая сыграла в «Иронии судьбы» и озвучила главную героиню, раскритиковала Барбару Брыльску за слова о России

Автор:
16 февраля 2023 15:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Барбара Брыльска   Россия   актриса   валентина талызина   критика   омск   сибирь   
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Заявила, что актриса никогда не бывала в российских регионах и понятия не имеет, о чём говорит.

Барбара Брыльска уже высказывалась в защиту Лии Ахеджаковой. Теперь делится мыслями и об остальных наших гражданах:

«Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя».

Барбара считает, что нормальная жизнь лишь в Москве и в Питере. А всё остальное - мрак, ужас и нищета.

«Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить».

Эти слова прокомментировала Валентина Талызина - в «Иронии судьбы» Брыльска говорит её голосом. Также она сыграла подругу главной героини.

«Мне уже из Омска звонили! Барбара Брыльска – бедная, несчастная, старая больная женщина! Ей надо что-то сказать плохое про Россию. Где она была, в какой провинции? Она снималась и зарабатывала деньги в Москве и Киеве. Но она обязана это сейчас сказать. Ничего её лично не обидело, но она же не виновата, что оказалась героиней фильма, который 47 лет идёт по всем российским телеканалам. Где бы была Барбара Брыльска, если бы за неё одна актриса не пела, а другая – не разговаривала?

Я не часто с ней общалась. Однажды она после выхода фильма кому-то рассказывала, что я пьяная к ней подходила и высказывала злость, что она получила Госпремию за фильм, а я нет. Такого не было. Я ее спросила: зачем соврала? Потом мы с ней уже хорошо общались. На ее слова сегодня реагировать не надо. Это Польша. Она обязана это была сказать. Ее надо пожалеть, мы - русские – богатые и щедрые».

На критику Брыльской отреагировали и в Омске: губернатор сказал, что не ожидал такого от бывшей народной любимицы и выложил ролик под названием  «Омск, которого боится Барбара Брыльска».

А мэр Новосибирска пригласил польскую актрису посетить город, познакомиться с реальностью и перестать сотрясать воздух.

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Метки: Барбара Брыльска   Россия   актриса   валентина талызина   критика   омск   сибирь   
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9  комментариев
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21k
ЦСКА 15 минут назад
"Брыльской могут навсегда запретить въезд в Россию"
Да на девятом десятке, даже если соберется-не доберется....
Кстати место рождения Барбарульки, носит знаковое название- Скотники, административный округ Лицманштадт, Вартегау, Германский рейх......
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59k
pynh 2 минуты назад
А я небогатый русский, можно я не буду щедрым и стану ненавидеть брыльску?
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8k
Борис Карабанов 7 минут назад
Старая болтушка! Где она в России нищету могла увидеть, если, оказывается, даже в сельской местности-то и не была? Вот, из-за таких врушек и понижают России рейтинг уровня жизни ниже плинтуса!
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25k
Serg2001 16 минут назад
Маленьких шавок все они напоминают... тявкают так, что глаза выскакивают... Потому что знают, случись что, они быстренько к хозяину за пазуху спрячутся...
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58k
Morder 17 минут назад
Зря Брыльская такое наговорила про Россию.. Видно старенькая уже..
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4k
satra 24 минуты назад
Что вы так возбудились. Думайте на шаг вперед.
Есть такой "финт ушами", что бы оправдать собственное обнищание нужно повторять "а у соседей еще хуже".
Используется везде.
А по факту у каждого своя конкретика: кто запчасти для Гелика купить не может, кто в Хмхмрочке ценники смотрит только желтые.

П.С. И уж поверьте, в 90-е было намного-намного хуже. Месяцами преимущественно на макаронах сидели.
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3k
kleyman 36 минут назад
Неправильное завершение ролика. стоило как-то так.
Омск - город которого боятся.
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