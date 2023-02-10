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«Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди»: Барбара Брыльска поддержала Лию Ахеджакову и в Госдуме предложили убрать её из «Иронии судьбы»

«Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди»: Барбара Брыльска поддержала Лию Ахеджакову и в Госдуме предложили убрать её из «Иронии судьбы»

Автор:
10 февраля 2023 17:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Барбара Брыльска   Госдума   Дипфейк   ирония судьбы или с легким паром   лия ахеджакова   поддержка   современник   театр   увольнение   
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Прикрутить вместо её лица «дипфейк» с другой актрисой.

Лию Ахеджакову отстранили от работы в «Современнике». Пожилая актриса переживает и считает, что это случилось из-за её политической позиции. Российские коллеги не сильно поддерживают Лию Меджидовну, с заявлением выступил только Олег Басилашвили. Ну а пресс-секретарь театра так объяснила увольнение Ахеджаковой:

«Спектакль просто заменён на другой. У меня комментариев нет никаких. А почему? Задолбали, вот правда».

Зато на сторону актрисы встала звезда любимого новогоднего кино «Ирония судьбы, или с лёгким паром» Барбара Брыльска:

«Лия, так держать! Родина, такая Родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы».

Это резкое заявление даже обсуждали в Госдуме. И зампред комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко сказала по поводу польской актрисы:

«Наша страна подарила ей славу и почёт, но мы также легко можем и стереть эту актрису из “Иронии судьбы”».

Как доказательство - показала странный фрагмент. В котором лицо Барбары заменили на образ Валентины Талызиной с помощью дипфейка .

До такого «творчества» всё же не дойдёт - просто никто не поймёт этих экспериментов. Но отстранение Ахеджаковой и правда вызвало немалый шум. Например, уехавший в США режиссёр Александр Молочников тоже её поддержал:

«Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только вот за то, что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков, вы (Минкульт, депутаты, уж простите, увольняющие руководители), будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нём».

Но ситуацию с отстранением Лии Ахеджаковой это уже не изменит.

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Метки: Барбара Брыльска   Госдума   Дипфейк   ирония судьбы или с легким паром   лия ахеджакова   поддержка   современник   театр   увольнение   
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18  комментариев
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47k
FishkiNET RIP 37 минут назад
Терпеть не могу её Надю в "Иронии судьбы". Поёт за неё Пугачёва, озвучила Талызина, игра посредственная. Что в ней нашёл уважаемый Эльдар Рязанов для меня удивительно до сих пор. Мнение старой перхоти-русофобки никому не интересно. Так что Брыльска, брысь....P.S: Ахеджакнулась напару с Ахеджаковой.
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13k
a_komolow 7 секунд назад
На обеих!

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10k
Shtoppi Минуту назад
сколько однако из-за этого "божьего одуванчика" ахеджаковой на западе и здесь говновзвеси со дна поднялось. такая реакция не может не насторожить по поводу ее участия в прозападных антироссийских движениях. может бабка не так проста как прикидывается?
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33k
russger Минуту назад
Эти паразиты лезут и лезут, когда уже передохнут? -_-
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2k
Выхухоль (Нагайна) 7 минут назад
Да саму "Иронию" пора убрать. Задолбала уже эта нуднятина, "Чародеи" ничуть не хуже.
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4k
Владимир 10 минут назад
что тут говорить-надо ехать!!!
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5k
5 копеек Полчаса назад
"нужно уезжать и бороться, как мы" ...Как уже достали эти советчики со стороны. Лучше бы эта panienka одной (и то, только визуальной) роли подумала, кто о ней бы (кроме пшеков) знал, если бы не советский кинематограф. А со своими выводами мы уж сами разберёмся, без навязывания продажного иноземного мнения!
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17k
Александр 38 минут назад
Так вот пусть поддержавшие и скинутся ей на пожрат, а то на словах они все за неё, а как помочь старой кляче, так пусть страна кормит, которую она обсирает.
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6k
sedoisever 44 минуты назад
Порадоваться за неё нужно. Она же не первый год выпрашивала, чтобы её пинком под зад вышвырнули. Добилась.
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7k
tamin 44 минуты назад
Задолбали. Чем меньше о ней информации, тем лучше. У нее другая страна, она нам никто.
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1k
ФЫВАПРОЛ 46 минут назад
Великие старики? Чем они велики? Скоморохи.
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21k
ЦСКА 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
PbIBOK 51 минуту назад
Лариса правду говорит!!!
Ссылка vk.com
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14k
Kucher 52 минуты назад
Хватит уже про эту старую мразь вспоминать. Нашли тему для обсуждения. Давайте дружно забудем эту тварь, что она вообще была когда-то.
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6k
Гур 56 минут назад
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