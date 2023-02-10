«Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди»: Барбара Брыльска поддержала Лию Ахеджакову и в Госдуме предложили убрать её из «Иронии судьбы»

Прикрутить вместо её лица «дипфейк» с другой актрисой.
Лию Ахеджакову отстранили от работы в «Современнике». Пожилая актриса переживает и считает, что это случилось из-за её политической позиции. Российские коллеги не сильно поддерживают Лию Меджидовну, с заявлением выступил только Олег Басилашвили. Ну а пресс-секретарь театра так объяснила увольнение Ахеджаковой:
«Спектакль просто заменён на другой. У меня комментариев нет никаких. А почему? Задолбали, вот правда».
Зато на сторону актрисы встала звезда любимого новогоднего кино «Ирония судьбы, или с лёгким паром» Барбара Брыльска:
«Лия, так держать! Родина, такая Родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы».
Это резкое заявление даже обсуждали в Госдуме. И зампред комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко сказала по поводу польской актрисы:
«Наша страна подарила ей славу и почёт, но мы также легко можем и стереть эту актрису из “Иронии судьбы”».
Как доказательство - показала странный фрагмент. В котором лицо Барбары заменили на образ Валентины Талызиной с помощью дипфейка .
Источник:
До такого «творчества» всё же не дойдёт - просто никто не поймёт этих экспериментов. Но отстранение Ахеджаковой и правда вызвало немалый шум. Например, уехавший в США режиссёр Александр Молочников тоже её поддержал:
«Фиг с нами, молодыми, прорвемся! Только вот за то, что вы украли последние годы сцены и кино у великих стариков, вы (Минкульт, депутаты, уж простите, увольняющие руководители), будете гореть в аду. Впрочем, вы уже в нём».
Но ситуацию с отстранением Лии Ахеджаковой это уже не изменит.
Источник:
- Ольга Самошина: любимая, народная, наша
- В школе под Рязанью учитель истории уволился «из-за пропаганды ЛГБТ»
- В Думе решат, как наказать сбежавших за границу россиян
- В России могут запретить заводить бойцовских собак без лицензии
- «Не буду с тобой здороваться»: Лия Ахеджакова рассказала, что от неё отвернулись коллеги по театру