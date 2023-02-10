«Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди»: Барбара Брыльска поддержала Лию Ахеджакову и в Госдуме предложили убрать её из «Иронии судьбы»

Лию Ахеджакову отстранили от работы в «Современнике». Пожилая актриса переживает и считает, что это случилось из-за её политической позиции. Российские коллеги не сильно поддерживают Лию Меджидовну, с заявлением выступил только Олег Басилашвили. Ну а пресс-секретарь театра так объяснила увольнение Ахеджаковой:

«Спектакль просто заменён на другой. У меня комментариев нет никаких. А почему? Задолбали, вот правда».

Зато на сторону актрисы встала звезда любимого новогоднего кино «Ирония судьбы, или с лёгким паром» Барбара Брыльска: