«Меня заменит Охлобыстин, а Ахеджакову — Машков»: бывший актёр МХТ Дмитрий Назаров рассказал, что ждёт отечественный театр и кино

Но согласились с ним далеко не все.
Дмитрия Назарова отстранили от ролей в театре МХТ им. А.П.Чехова и больше не приглашают в кино. По его словам, это связано с его позицией по последним событиям. На эту тему он выпустил несколько песен - как он считает, с них всё и началось.
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Что касается Назарова и остальных отстранённых от ролей артистов - о них высказалась сенатор Людмила Нарусова.
Она заявила, что деятелей культуры отстраняют от работы за то, что они выражают собственное мнение. В качестве примера привела ситуацию с Лией Ахеджаковой:
«Что мы наблюдаем? Что даже не те, кто покинул пределы РФ, те, кто остался, находятся здесь, в основном общественные деятели, актёры, заслуженные, народные, любимые публикой, отстраняются от участия в спектаклях. Народных артистов выдавливают из театров. Только за то, что они свободно выразили своё убеждение или своё мнение, пусть даже оно и расходится с общепринятым. Но это их гарантированное Конституцией право».
И попросила спикера Совфеда Валентину Матвиенко поручить комитету по науке, образованию и культуре обратиться за разъяснениями в Минкульт.
«Потому что то ли это рекомендации Министерства культуры, то ли это молчаливое согласие с тем, что происходит в нашей культуре в настоящее время. Это неконституционно, и об этом вчера сказал президент».
Под словами президента имеется в виду часть его речи Федеральному собранию. В ней он упомянул, что власти не будут «заниматься охотой на ведьм» и «сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону».
Нарусовой ответила глава профильного комитета Лилия Гумерова. Она сказала, что поддерживает слова президента, но «нужно различать тех, кто отступил в сторону, и тех деятелей культуры, которые сегодня откровенно безобразно высказываются о нашей стране». И что артистам надо определиться, «с кем они».
Примеры, которые на слуху - это Лия Ахеджакова и Дмитрий Назаров. Что касается последнего артиста, то песен он больше не исполняет и перешёл на сочинение стихов:
«Науки сила нам всего дороже,
Прорыва этого мы жаждали давно.
Стирать из фильмов научились рожи,
Предательские рожи из кино.
Положим — на экране враг народа
Вчера входил кумиром в каждый дом.
Сегодня он предательская морда,
И мы его из фильмов всех сотрем.
Короче станут наши сериалы,
Динамика появится в кино.
Поменьше станет на экранах кала,
Долой с экранов всякое говно!
Возможно, непонятно станет что-то,
Когда полфильма ластиком сотрут,
Но ведь такие странные работы
В народе называются абсурд.
А можно лица переставить чисто,
Убрав предателей, бездарных дураков.
Назарова заменит Охлобыстин,
А Ахеджакову — талантливый Машков.
Васильеву заменит пусть Драпеко,
Серебрякова — Дюжев, ну а что он?
Он может заменить и Филиппенко.
Чулпан Хаматову — неважно даже кто…»
Очень сложно понять мотивы творческих людей. И помогут ли такие стихи вернуться в театр и кино - большой вопрос.
Напомним, что Дмитрия Назарова и Лию Ахеджакову уволили из МХТ и Современника. Теперь к ним присоединился и Алексей Серебряков - спектакль с его участием тоже отменили.
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Ты КТО??? Дыру не заменяют - латают иногда, просто.
Господа! Вы дадите деньги чмо, которое вас поливает грязью?
Вот и этих просто отлучили от государственных денег.
Кстати, о Нарусовой:
Право на работу у него будет. И это право тоже гарантировано Конституцией.
А вот саму работу Конституция не гарантирует.
Как говорил тов. Ленин, жить в обществе и свободным от общества невозможно.
Но хотелось бы обратить внимание на такой факт, из страны их ни кто не гнал и не высылал, уехали они сами по своей доброй воле, что ж они стонут и скулят?
По крайней мере Машков реально талантливее однотипного "повара" в разных ролях.
ведь самобытных талантов в России много. Скорее всего закат так называемой "звезды" заметит очень ограниченый круг лиц:, остальным не интересно)
Эта прививка покажет, насколько общество здорово.
Не народ - народа нет давно, а есть общество.
И, вообще, интерес к нынешней действительности должен быть у учёных-историков - хорошо изучать процессы, когда творится невообразимое, что и присниться не могло.
Плохо быть подопытным кроликом, но произошло - наблюдаем.
тупо сидит и отмалчивается? мне просто интересно.