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«Меня заменит Охлобыстин, а Ахеджакову — Машков»: бывший актёр МХТ Дмитрий Назаров рассказал, что ждёт отечественный театр и кино

«Меня заменит Охлобыстин, а Ахеджакову — Машков»: бывший актёр МХТ Дмитрий Назаров рассказал, что ждёт отечественный театр и кино

Автор:
23 февраля 2023 17:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дмитрий Назаров   МХТ   иван охлобыстин   кино   лия ахеджакова   роли   современник   театр   
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Но согласились с ним далеко не все.

Дмитрия Назарова отстранили от ролей в театре МХТ им. А.П.Чехова и больше не приглашают в кино. По его словам, это связано с его позицией по последним событиям. На эту тему он выпустил несколько песен - как он считает, с них всё и началось.

Что касается Назарова и остальных отстранённых от ролей артистов - о них высказалась сенатор Людмила Нарусова.

Она заявила, что деятелей культуры отстраняют от работы за то, что они выражают собственное мнение. В качестве примера привела ситуацию с Лией Ахеджаковой:

«Что мы наблюдаем? Что даже не те, кто покинул пределы РФ, те, кто остался, находятся здесь, в основном общественные деятели, актёры, заслуженные, народные, любимые публикой, отстраняются от участия в спектаклях. Народных артистов выдавливают из театров. Только за то, что они свободно выразили своё убеждение или своё мнение, пусть даже оно и расходится с общепринятым. Но это их гарантированное Конституцией право».

И попросила спикера Совфеда Валентину Матвиенко поручить комитету по науке, образованию и культуре обратиться за разъяснениями в Минкульт.

«Потому что то ли это рекомендации Министерства культуры, то ли это молчаливое согласие с тем, что происходит в нашей культуре в настоящее время. Это неконституционно, и об этом вчера сказал президент».

Под словами президента имеется в виду часть его речи Федеральному собранию. В ней он упомянул, что власти не будут «заниматься охотой на ведьм» и «сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону».

Нарусовой ответила глава профильного комитета Лилия Гумерова. Она сказала, что поддерживает слова президента, но «нужно различать тех, кто отступил в сторону, и тех деятелей культуры, которые сегодня откровенно безобразно высказываются о нашей стране». И что артистам надо определиться, «с кем они».

Примеры, которые на слуху - это Лия Ахеджакова и Дмитрий Назаров. Что касается последнего артиста, то песен он больше не исполняет и перешёл на сочинение стихов:

«Науки сила нам всего дороже,

Прорыва этого мы жаждали давно.

Стирать из фильмов научились рожи,

Предательские рожи из кино.

Положим — на экране враг народа

Вчера входил кумиром в каждый дом.

Сегодня он предательская морда,

И мы его из фильмов всех сотрем.

Короче станут наши сериалы,

Динамика появится в кино.

Поменьше станет на экранах кала,

Долой с экранов всякое говно!

Возможно, непонятно станет что-то,

Когда полфильма ластиком сотрут,

Но ведь такие странные работы

В народе называются абсурд.

А можно лица переставить чисто,

Убрав предателей, бездарных дураков.

Назарова заменит Охлобыстин,

А Ахеджакову — талантливый Машков.

Васильеву заменит пусть Драпеко,

Серебрякова — Дюжев, ну а что он?

Он может заменить и Филиппенко.

Чулпан Хаматову — неважно даже кто…»

Очень сложно понять мотивы творческих людей. И помогут ли такие стихи вернуться в театр и кино - большой вопрос.

Напомним, что Дмитрия Назарова и Лию Ахеджакову уволили из МХТ и Современника. Теперь к ним присоединился и Алексей Серебряков - спектакль с его участием тоже отменили.

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Метки: Дмитрий Назаров   МХТ   иван охлобыстин   кино   лия ахеджакова   роли   современник   театр   
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63  комментария
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5k
!ГЕНнадий 2 часа назад
Тебя заменит?!...
Ты КТО??? Дыру не заменяют - латают иногда, просто.
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44k
Мойша 6 минут назад
""не будут «заниматься охотой на ведьм» и «сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону»"".

Господа! Вы дадите деньги чмо, которое вас поливает грязью?
Вот и этих просто отлучили от государственных денег.
Кстати, о Нарусовой:
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6k
Умница-красавица 8 минут назад
Ну пуховик-то на Назарове отечественный был? Или мейд ин чина? А лапша на ушах, Роллтон или спагетти? Ни одна тем не раскрыта. Бот плохо поработал сегодня, боту не впрыснут в анал WD40.
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3k
Андрей 8 минут назад
Алексей Серебряков? А нахрена театр его вообще обратно брал? Он уже давно очень просто, понятно и однозначно высказывался о России и русских. Сбежал. А потом вернулся чтоб с голодухи не сдохнуть. И опять начал кусать руку которая его кормит. Ничему его жизнь не учит.
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17k
Алексей 9 минут назад
Люди, а тем более публичные, имеют право высказывать свою точку зрения! Многому шакалью это не нравиться и они поднимают вой! Они забывают, что жопа то и у них есть и рано или поздно придется выть из-за боли в ней, и не из-за геморроя..... Очень жду пид@ских минусов. Ой как вы меня смешите дебилоиды.
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9k
Бритва 24 минуты назад
всех заменит нейросеть.
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129
Tupen 24 минуты назад
Напомню статью 29 Конституции РФ: "Каждому гарантируется свобода мысли и слова.".
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97k
parallax Полчаса назад
Кормильцы страну покидают. Как теперь жить то будем?
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448
Вадим Вишневский parallax 11 минут назад
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9k
ron Полчаса назад
Нарусова подменяет понятия - выразить своё мнение и п.и.з.деть - это две большие разницы.
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73k
Андрей Старосельский Полчаса назад
Очень бы хотелось, чтоб их забыли и заменили, ибо они, уепаны!
Но хотелось бы обратить внимание на такой факт, из страны их ни кто не гнал и не высылал, уехали они сами по своей доброй воле, что ж они стонут и скулят?
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14k
Роман Полчаса назад
Почему больше всех плачутся бездарщины?
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8k
Zhora 39 минут назад
О Боже... да катись ты к буям!

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1k
Лимонадный Джо 46 минут назад
Пусть Нарусова свою дочку поучит. Что говорить и где жить.
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201k
Orange Zero 50 минут назад
страна отчищается от либшизоидного гоvна
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 51 минуту назад
Не сказал бы я что сам Назаров суперталантлив.
По крайней мере Машков реально талантливее однотипного "повара" в разных ролях.
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2k
Петрович 51 минуту назад
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3k
Lakrista 53 минуты назад
Просто удивительно, что этим деятелям не приходит в голову простейшее объяснение, вовсе не связанное с указивкой сверху. Допустим, я директор театра или режиссер, и имею свою позицию по поводу текущих событий, прямо противоречащую мнению этих деятелей, а то и вообще не имею, меня бесит эта тема, хочу работать по своей профессии, а не вот это вот все. С точки зрения коммерции, хорошее имя приводит в театр зрителей, то есть деньги, и с этой же точки зрения я должен наплевать на свою позицию и терпеть этих недоумков. А если наплевать не на свою точку зрения, а на коммерцию? мне не нравятся эти люди, не нравится то, что они говорят - у нас демократия, да? - и я имею полное право действовать так, как считаю нужным. Увольняю, потому как они не устраивают лично меня и я могу сделать так, чтобы больше с ними не работать. Почему такое объяснение не приходит этим людям в голову? во всем винить правительство это уже какая-то паранойя. И тем более паранойя считать, что только они имеют право высказывать свою позицию, а все кто не с ними, тот быдло, хам и чмо.
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978
том 53 минуты назад
Вряд ли потребуется заменять этого артиста, просто расцветут молодые таланты
ведь самобытных талантов в России много. Скорее всего закат так называемой "звезды" заметит очень ограниченый круг лиц:, остальным не интересно)
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3k
Артур 53 минуты назад
Ну, заменить Назарова и Ахеджакову как артистов, не трудно. А вот чем им заменить утраченную мудрость?
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64k
doker 54 минуты назад
Каждому обществу нужна прививка.

Эта прививка покажет, насколько общество здорово.
Не народ - народа нет давно, а есть общество.
И, вообще, интерес к нынешней действительности должен быть у учёных-историков - хорошо изучать процессы, когда творится невообразимое, что и присниться не могло.
Плохо быть подопытным кроликом, но произошло - наблюдаем.
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44k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 56 минут назад
я вот тут подумал часть актёров высказалась за часть против СВО и их видно а что же молчит большенство актёров по всей стране ?
тупо сидит и отмалчивается? мне просто интересно.
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