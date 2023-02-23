«Меня заменит Охлобыстин, а Ахеджакову — Машков»: бывший актёр МХТ Дмитрий Назаров рассказал, что ждёт отечественный театр и кино

Она заявила, что деятелей культуры отстраняют от работы за то, что они выражают собственное мнение. В качестве примера привела ситуацию с Лией Ахеджаковой:

«Что мы наблюдаем? Что даже не те, кто покинул пределы РФ, те, кто остался, находятся здесь, в основном общественные деятели, актёры, заслуженные, народные, любимые публикой, отстраняются от участия в спектаклях. Народных артистов выдавливают из театров. Только за то, что они свободно выразили своё убеждение или своё мнение, пусть даже оно и расходится с общепринятым. Но это их гарантированное Конституцией право».

И попросила спикера Совфеда Валентину Матвиенко поручить комитету по науке, образованию и культуре обратиться за разъяснениями в Минкульт.

«Потому что то ли это рекомендации Министерства культуры, то ли это молчаливое согласие с тем, что происходит в нашей культуре в настоящее время. Это неконституционно, и об этом вчера сказал президент».